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止まらない！ アルゼンチンが22連勝を達成、破竹の快進撃は続く
アルゼンチン代表がブエノスアイレスで快勝を収める
アルゼンチンはFIFAインターナショナルウインドーを、モヌメンタル・スタジアムでのベナン戦3-0快勝で締めくくった。リオネル・スカローニ監督率いるチームは試合を通してボールを支配し、粘り強いアフリカ勢の守備を攻略して、満員のホーム観衆の前でさらなる勝利を手にした。
この勝利により、ブエノスアイレスではホームのファンがさらなる白星を祝う感動的な夜となった。
この結果、アルゼンチンは最近の親善試合で無傷の成績を維持した。
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後半の猛攻で粘る相手を打ち破る
ベナンが効果的にスペースを消し、前半はスコアレスで折り返したが、アルゼンチンは後半開始直後に均衡を破った。ベテランDFニコラス・オタメンディが絶妙なヘディングで先制点を挙げ、世界王者を勝利へと導いた。
途中出場のMFニコラス・パスがその数分後、ペナルティーエリア内からの鋭いフィニッシュでリードを広げた。
終盤にはリオネル・メッシが最後を締めくくり、滑り込むようにボールを押し込んで3-0の勝利を決定づけた。
親善試合での連勝が22試合に到達
この結果により、アルゼンチンの国際親善試合における驚異的な連勝は22試合連続に伸びた。この見事な快進撃は2022年6月のエストニア戦5-0勝利から始まり、スカローニ監督の下で4年以上にわたって続いている。
この22試合で、アルゼンチンは75得点を記録し、失点はわずか3。19の異なる相手に対してクリーンシートを達成している。
この期間にアルゼンチンから得点を奪ったのは、コスタリカ、グアテマラ、モーリタニアだけだ。
- ZUMA Press Wire
エキシビションマッチでの無敗記録が続く
この勝利により、アルゼンチンは非公式戦における無敗記録も更新した。世界王者は2019年以降、親善試合で敗れておらず、エキシビションマッチでの無敗記録は28試合連続となっている。
スカローニ監督のチームは、あらゆるインターナショナルウインドーで並外れた安定感を示し続けている。
アルゼンチンは、公式予選が再開される際にこの勢いを維持したいところだ。
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