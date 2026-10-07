アルゼンチンはFIFAインターナショナルウインドーを、モヌメンタル・スタジアムでのベナン戦3-0快勝で締めくくった。リオネル・スカローニ監督率いるチームは試合を通してボールを支配し、粘り強いアフリカ勢の守備を攻略して、満員のホーム観衆の前でさらなる勝利を手にした。

この勝利により、ブエノスアイレスではホームのファンがさらなる白星を祝う感動的な夜となった。

この結果、アルゼンチンは最近の親善試合で無傷の成績を維持した。



