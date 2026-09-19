バルセロナはラモン・サンチェス・ピスフアンで行われたセビージャ戦で、逆転による3-1の勝利を収め、国内リーグでの完璧なスタートを維持した。ロジェール・トレジョによれば、19分にユスフ・フォファナがホームのセビージャに先制点をもたらした。

しかし、アンドレアス・クリステンセンの正確なパスを受けたハフィーニャが、そのわずか3分後にすぐさま同点弾を決めた。アウェーのバルセロナはその後の試合を支配し、ボール保持をコントロールしながら数多くのチャンスを作り出した。フリックは、自身のチームが序盤のビハインドを難なくひっくり返す様子を見届けた。ホームの観衆を沈黙させる大きな粘り強さを示し、タイトル獲得を目指す中で重要な勝ち点3を再び手にした。