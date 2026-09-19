AFP
翻訳者：
止まらないラフィーニャ、セビージャ相手に3発。バルセロナの連勝を伸ばす
バルセロナが連勝を伸ばす
バルセロナはラモン・サンチェス・ピスフアンで行われたセビージャ戦で、逆転による3-1の勝利を収め、国内リーグでの完璧なスタートを維持した。ロジェール・トレジョによれば、19分にユスフ・フォファナがホームのセビージャに先制点をもたらした。
しかし、アンドレアス・クリステンセンの正確なパスを受けたハフィーニャが、そのわずか3分後にすぐさま同点弾を決めた。アウェーのバルセロナはその後の試合を支配し、ボール保持をコントロールしながら数多くのチャンスを作り出した。フリックは、自身のチームが序盤のビハインドを難なくひっくり返す様子を見届けた。ホームの観衆を沈黙させる大きな粘り強さを示し、タイトル獲得を目指す中で重要な勝ち点3を再び手にした。
- AFP
ラフィーニャ、ストライカーとして輝く
ラフィーニャはこの日の文句なしの主役であり、後半にさらに2ゴールを追加してハットトリックを達成。今季のリーグ戦7試合での得点数を12に伸ばした。夏にロベルト・レヴァンドフスキとフェラン・トーレスが退団した後、このブラジル人は中央で起用され、その起用は成功している。
新たな9番として輝きを放つラフィーニャは、今季ここまで全コンペティション8試合で14得点3アシストという見事な数字を記録している。驚くべきことに、この圧巻の好調ぶりには72時間以内の2試合連続ハットトリックも含まれており、最初の1回は前節のラシン相手の7-2の大勝で達成していた。
守備の安定感と新戦力
バルセロナは攻撃面での見事さに加え、後半途中にクリステンセンを太ももの負傷で失いながらも、守備面で大きな安定感を示した。ドミニク・リヴァコヴィッチはGKとしてデビューを飾り、自信に満ちたプレーを披露。セビージャの好機になりかねないシュートを何度も阻止した。
パウ・クバルシとエリック・ガルシアに統率された最終ラインは、先制点の後、相手に決定機らしい決定機をほとんど許さなかった。ラミン・ヤマルもウイングで大きな役割を果たし、ラフィーニャの2ゴールを導く重要な2アシストを記録。さらに、セビージャのゴールを守るオディセアス・ヴラホディモスに対して一貫して脅威を与え続けた。試合が進むにつれて、チーム全体の連係はセビージャにとって対応しきれないものとなった。
- Getty Images Sport
バルセロナの次は何か
バルセロナは現在、勝ち点21でラ・リーガ首位を快走している。フリックは今後数日間でクリステンセンのコンディションを見極めるとともに、今後の戦いに向けてチームの準備を進める見通しだ。チームは10月10日にヘタフェとの国内リーグ戦に臨み、その後は10月13日のガラタサライとの重要なチャンピオンズリーグに焦点を移す。
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