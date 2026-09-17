ZUMA Press Wire
翻訳者：
止まらないハフィーニャがハットトリック、バルセロナの驚異的な連勝の秘密を明かす！
圧巻のハットトリックで連勝を伸ばす
バルセロナはラシン・サンタンデールに7-2で圧勝し、センセーショナルなシーズンの幕開けを継続した。ラフィーニャが主役級の活躍を見せ、ブラジル代表FWは見事なハットトリックを達成。今季のラ・リーガでの得点数を9に伸ばし、試合終了のホイッスル後には公式のマッチボールを受け取った。この大勝により、ハンジ・フリック体制でのチームの止まらない勢いはさらに裏付けられた。
ラフィーニャはチームのパフォーマンスへの喜びを口にしつつ、自身の成長を追い求め続ける強い意欲も示した。
完璧さと戦術的な心地よさを追い求めて
ラフィーニャは試合後、クラブのメディアに対し、自身のパフォーマンスに完全に満足することは決してなく、常にプレーを向上させるための改善点を探していると認めた。さらにFWは、チーム全体がうまく機能している時には、中央の役割でも快適にプレーできると語った。
「何かの面で改善する必要があると考えることは、常に重要だ。自分がうまくやれているとか、ベストの状態だとか、そういうことを君たちに言うつもりはない。自分にできるあらゆることを、いつも改善しようとしている。今自分が与えているもの以上のものを、確実にチームにもたらせる。ゴールと勝利には満足しているし、それが最も重要なことだ」とラフィーニャは述べた。
フリックを称賛し、チームメートを支える
ラフィーニャは、ハンジ・フリック監督がもたらした劇的な影響をすぐさま強調し、このドイツ人指揮官がクラブ内での自身のメンタリティーと自信を完全に変えてくれたと称賛した。さらにこのFWは、前半に得たPKのチャンスをラミン・ヤマルに譲った理由についても明かし、チームメートの士気を高めるためだったと説明した。
「前半のあの時点では、ラミンにそれが必要だったと思う。外してしまったけど、それでいい。自分だって外すことはあるし、それは普通のことだ。できる限り、彼を助けたいと思っている。彼だけではなく、カリムやアンソニーも同じだ。ストライカーにはゴールが必要だということを、誰よりも分かっているからね」とラフィーニャは説明した。
勝者のメンタリティーを維持すること
今後を見据え、ラフィーニャは、欧州サッカーの頂点に立ち続けるために、このチームは正しいメンタリティーと戦術的な立ち位置を備えていると強調した。どの試合でもチャンスを生み出し、ゴールを決めようとする揺るぎない意欲を持っているからこそ、ブラジル代表FWは、チームの伸びしろはまだ先にあると主張している。
「自分たちは、できる限りもっと多くのゴールを狙い、もっと多くのチャンスをつくらなければならないというメンタリティーを持っているし、それはピッチ上にも表れている。自分たちはゴールを決めるために、はるかに良い位置を取れるようになっている。だからこそ、頂点に立つために必要なものはすべてそろっている」と、ラフィーニャは締めくくった。
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