ラフィーニャは試合後、クラブのメディアに対し、自身のパフォーマンスに完全に満足することは決してなく、常にプレーを向上させるための改善点を探していると認めた。さらにFWは、チーム全体がうまく機能している時には、中央の役割でも快適にプレーできると語った。

「何かの面で改善する必要があると考えることは、常に重要だ。自分がうまくやれているとか、ベストの状態だとか、そういうことを君たちに言うつもりはない。自分にできるあらゆることを、いつも改善しようとしている。今自分が与えているもの以上のものを、確実にチームにもたらせる。ゴールと勝利には満足しているし、それが最も重要なことだ」とラフィーニャは述べた。



