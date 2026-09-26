74分 - スペインが再逆転、オヤルサバルが3-2！バエナはアシストに続いてゴールも記録。デ・ラ・フエンテのベンチワークが的中し、そのセンターフォワードも結果を出した。アトレティコ・マドリーの才能あふれる選手による絶妙なラストパスを受けたオヤルサバルは、見事なループ気味のタッチでトラッフォードをかわし、スペインの再逆転を完成させた。





61分 - スペインがバエナのゴールで同点！ アトレティコのアタッカーがペナルティーエリア手前から右足で見事に決め、トラッフォードを破って2-2とした。





60分 - スペインの見事な攻撃。バエナがヒールでヤマルと狭い局面を打開し、そのヤマルはトラッフォードの前で同点弾にあと一歩まで迫った。





55分 - ケインがPK失敗、クロスバー！イングランド主将は芝に足を取られ、軸足がやや滑った。中央への右足のキックでシモンの逆を突いたが、ボールはクロスバーに直撃した。





53分 - イングランドにPK！ ロドリがベリンガムとボールを競り合う。スペインの選手はボールに触れず、レアル・マドリーのMFが接触してエリア内で倒れた。マッサ主審は当初PKを指さなかったが、VARからオンフィールドレビューを求められ、最終的にPKを与えた。





40分 - イングランドが逆転、ケイン！ イングランドはわずか4分で試合をひっくり返した。オライリーが左サイドを突破し、クロスにケインが頭で合わせてスペインゴールへ流し込む。ククレジャも処理し切れず、対応可能だったボールをクリアできずにわずかに触るにとどまり、そのままシモンの背後へ吸い込まれた。





36分 - イングランドがゴードンのゴールで同点！トゥヘル率いるチームのカウンターが完璧に決まり、ゴードンとベリンガムのホットラインでスペインを仕留めた。元ニューカッスルの選手がヒールで味方の前進を引き出し、自らもスペースへ走り込んでオープンスペースでボールを受ける。シモンを破るフィニッシュも正確で、ウェンブリーは歓喜に包まれた。





34分 - ヤマルの魔法のようなプレーからオルモがゴールに迫る。見事なヒールパスで味方をエリア内へ抜け出させ、難しい体勢から右足をクロス気味に振り抜いてゴールに迫った。





16分 - 直近のワールドカップを決めた男が再び主役に。ヤマルのスルーパスがイングランド守備陣の意表を突き、味方をトラッフォードの前へ送り出すが、GKは飛び出して見事に阻止した。





8分 - スペインの追加点は取り消し！ルイスが中盤寄りの位置からクバルシへ好クロスを送り込むが届かず、こぼれ球がフェラン・トーレスに渡ってゴール。しかしオフサイドの判定となった。





2分 - スペイン先制、ヤマル！ スペインは2分も経たずにウェンブリーで試合を動かしたが、グエイのミスは痛恨だった。ビルドアップの場面で、マンチェスター・シティのセンターバックは背後からのラミン・ヤマルのプレスに気づかず、ボールを奪われる。そのままトラッフォードに向かったヤマルが左足でフィニッシュ。シュートは内側のポストを叩いてからゴールに吸い込まれた。