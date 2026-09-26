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FBL-NATIONS-ENG-ESPAFP
翻訳者：

止まらないスペイン。ウェンブリーでイングランドに3-2で逆転勝ち、バエナとオヤルサバルが決定的な働き。

イングランド 対 スペイン
イングランド
スペイン
UEFAネーションズリーグ リーグA

ネーションズリーグ第1節を一緒に振り返ろう。

ネーションズリーグ

イングランド 2-3 スペイン

得点者：2分 ヤマル（ス）、36分 ゴードン（イ）、40分 ケイン（イ）、61分 バエナ（ス）、74分 オヤルサバル（ス）

53分、ケイン（イ）がPK失敗


スペインの勢いは止まらない。 イングランド スペイン は土曜日20時45分、ロンドンで行われたUEFAネーションズリーグ2026-2027・リーグA第3組第1節で対戦した。世界王者のスペインは逆転で3-2の勝利を収め、4位だったスリーライオンズことイングランド代表を下した。2026年ワールドカップ決勝にもなり得た一戦で、決定的な仕事をしたのは途中出場のバエナとオヤルサバルだった。 バエナは1ゴール1アシストを記録し、ゴードンとケインの得点をひっくり返した。スペインはその前に、グエイのミスからヤマルが先制点を奪っていた。なお、イングランド主将のケインは2-1とリードしていた場面でPKを失敗した。


トゥヘル率いるチームにとっては、ワールドカップ準決勝のアルゼンチン戦に続く再びの崩壊となった。ウェンブリーの9万人の後押しを受けながらも結果は変わらず、一方のスペインは、代表チームとしては比類のない2年以上続く無敗記録をあらためて示した。

  • ゴールと主なプレー：

    74分 - スペインが再逆転、オヤルサバルが3-2！バエナはアシストに続いてゴールも記録。デ・ラ・フエンテのベンチワークが的中し、そのセンターフォワードも結果を出した。アトレティコ・マドリーの才能あふれる選手による絶妙なラストパスを受けたオヤルサバルは、見事なループ気味のタッチでトラッフォードをかわし、スペインの再逆転を完成させた。


    61分 - スペインがバエナのゴールで同点！ アトレティコのアタッカーがペナルティーエリア手前から右足で見事に決め、トラッフォードを破って2-2とした。


    60分 - スペインの見事な攻撃。バエナがヒールでヤマルと狭い局面を打開し、そのヤマルはトラッフォードの前で同点弾にあと一歩まで迫った。


    55分 - ケインがPK失敗、クロスバー！イングランド主将は芝に足を取られ、軸足がやや滑った。中央への右足のキックでシモンの逆を突いたが、ボールはクロスバーに直撃した。


    53分 - イングランドにPK！ ロドリがベリンガムとボールを競り合う。スペインの選手はボールに触れず、レアル・マドリーのMFが接触してエリア内で倒れた。マッサ主審は当初PKを指さなかったが、VARからオンフィールドレビューを求められ、最終的にPKを与えた。


    40分 - イングランドが逆転、ケイン！ イングランドはわずか4分で試合をひっくり返した。オライリーが左サイドを突破し、クロスにケインが頭で合わせてスペインゴールへ流し込む。ククレジャも処理し切れず、対応可能だったボールをクリアできずにわずかに触るにとどまり、そのままシモンの背後へ吸い込まれた。


    36分 - イングランドがゴードンのゴールで同点！トゥヘル率いるチームのカウンターが完璧に決まり、ゴードンとベリンガムのホットラインでスペインを仕留めた。元ニューカッスルの選手がヒールで味方の前進を引き出し、自らもスペースへ走り込んでオープンスペースでボールを受ける。シモンを破るフィニッシュも正確で、ウェンブリーは歓喜に包まれた。


    34分 - ヤマルの魔法のようなプレーからオルモがゴールに迫る。見事なヒールパスで味方をエリア内へ抜け出させ、難しい体勢から右足をクロス気味に振り抜いてゴールに迫った。


    16分 - 直近のワールドカップを決めた男が再び主役に。ヤマルのスルーパスがイングランド守備陣の意表を突き、味方をトラッフォードの前へ送り出すが、GKは飛び出して見事に阻止した。


    8分 - スペインの追加点は取り消し！ルイスが中盤寄りの位置からクバルシへ好クロスを送り込むが届かず、こぼれ球がフェラン・トーレスに渡ってゴール。しかしオフサイドの判定となった。


    2分 - スペイン先制、ヤマル！ スペインは2分も経たずにウェンブリーで試合を動かしたが、グエイのミスは痛恨だった。ビルドアップの場面で、マンチェスター・シティのセンターバックは背後からのラミン・ヤマルのプレスに気づかず、ボールを奪われる。そのままトラッフォードに向かったヤマルが左足でフィニッシュ。シュートは内側のポストを叩いてからゴールに吸い込まれた。

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    試合記録:

    イングランド対スペイン 2-3

    得点者：2分 ヤマル（S）、36分 ゴードン（I）、40分 ケイン（I）、61分 バエナ（S）、74分 オヤルサバル（S）


    イングランド（4-2-3-1）：トラッフォード；クアンサー、コンサ、グエイ（89分 ブラントウェイト）、オライリー；アンデルセン、ルイス＝スケリー（70分 ガーナー）；サカ（83分 ギブス＝ホワイト）、ベリンガム、ゴードン（70分 ロジャーズ）；ケイン（83分 カルヴァート＝ルーウィン）。 監督 トゥヘル 

    スペイン（4-2-3-1）：シモン；E・ガルシア、クバルシ、ラポルテ、ククレジャ；ロドリ、ルイス；ヤマル、オルモ（82分 メリーノ）、ウィリアムズ（55分 バエナ）；F・トーレス（55分 オヤルサバル）。 監督 デ・ラ・フエンテ


    警告：オライリー（I）、グエイ（I）

    退場：-

    アシスト：ベリンガム（I）、オライリー（I）、オルモ（S）、バエナ（S）

    主審：マッサ（ITA）

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