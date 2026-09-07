ActionPictures
翻訳者：
欧州5大リーグのアジア人選手一覧：日本、韓国、インドネシア、そしてASEANのスターたち
- AFP
プレミアリーグにおける多様なアジア勢の存在感
プレミアリーグにはアジアサッカー連盟勢の才能が数多く集まっており、日本はその中核となる強力なスター陣を送り込んでいる。アストン・ビラでは鈴木彩艶がゴールを守り、ブライトン＆ホーヴ・アルビオンでは三笘薫が引き続き主要な攻撃の脅威となっている。クリスタル・パレスは鎌田大地と冨安健洋の両者を頼りにし、イプスウィッチ・タウンでは前田大然がプレー。リヴァプールでは遠藤航が経験豊富な中盤の層の厚みを支えている。
イングランドにおける日本人勢はチャンピオンシップにも広がっており、ハル・シティには守田英正、コヴェントリー・シティには坂元達裕、そしてリーズ・ユナイテッドでは田中碧が中盤を動かしている。
韓国からはブレントフォードで若き守備の有望株キム・ジスが名を連ね、ウズベキスタン代表DFアブドゥコディル・フサノフはマンチェスター・シティでプレーしている。
セリエA勢とラ・リーガ勢
イタリアのセリエAでは、日本の菅原由勢がカリアリのサイドを支えている。インドネシアは、サッスオーロのDFジェイ・イドゼスによって際立った存在感を示している。
スペインのラ・リーガに目を向けると、日本の久保建英はレアル・ソシエダの中心選手として輝き続けており、同胞の若手である佐藤龍之介がバレンシアでこれに続く。韓国の看板選手としては、アトレティコ・マドリーのプレーメーカー、イ・ガンインが筆頭だ。
インドネシアは、ラージョ・バジェカーノでプレーするGKエミル・アウデロによって、ラ・リーガでも代表選手を送り込んでいる。
ブンデスリーガとリーグ・アンの才能の集積地
ドイツのブンデスリーガは、アジア人選手・関係者が数多く集う一大拠点となっている。日本勢では、SCフライブルクに鈴木唯人、山本理仁、後藤啓介、バイエルン・ミュンヘンに伊藤洋輝、ボルシアMGに板倉滉、橋岡大樹、宇野禅斗、町野修斗が在籍。さらに、マインツ05には佐野海舟と川崎颯太、ホッフェンハイムには町田浩樹、フランクフルトには堂安律と小杉啓太、シャルケ04では田中聡がプレーしている。
韓国勢もブンデスリーガで同様の存在感を示しており、バイエルン・ミュンヘンにキム・ミンジェ、ボルシアMGにイェンス・カストロプ、FCアウクスブルクにソル・ヨンウ、シャルケ04にファン・ヒチャン、ウニオン・ベルリンにチョン・ウヨン、マインツ05にイ・ジェソンがいる。インドネシアのケビン・ディクスはボルシアMGの戦力となっており、東南アジア勢ではニコラス・ミケルソン（エルフェアスベルク）、ラファエル・オーバーマイアー（パーダーボルン07）が名を連ねる。
フランスのリーグ・アンでは、日本勢としてリヨンに中村敬斗、ル・アーヴルに瀬古歩夢、中村草太、水田海斗、LOSCリールに上田綺世、ASモナコに南野拓実が在籍している。インドネシアのカルフィン・フェルドンクはリールでプレーし、サウジアラビアからはサウド・アブドゥルハミドがRCランス、中国からはウェイ・シャンシンがオセールでプレーしている。
AFCにおけるオーストラリア勢の存在感、ガルセスのスキャンダル、そして総括
アジアサッカー連盟（AFC）の重要な一員として、オーストラリアはヨーロッパ各地で厚みのある戦力を擁している。ハル・シティのルーカス・ヘリントン、サッスオーロのクリスティアン・ヴォルパト、レバンテのベテランGKマシュー・ライアン、ケルンのポール・オコン＝エングストラー、そしてトロワのパトリック・ビーチがその顔ぶれだ。なお、イスラエルは地理的には西アジアに位置するが、国際サッカーの文脈ではAFCではなくUEFAの下で戦っている点は注目に値する。
一方で、規律面の取り締まりは引き続き厳格に行われている。アルゼンチン生まれのファクンド・ガルセスは、改ざんされた先祖関係の書類を用いてマレーシアの2027年AFCアジアカップ予選に出場したことで、FIFAから12カ月の出場停止処分を受けた。
要するに、日本が最も多くの選手を送り出している国であり、ブンデスリーガが主要な移籍先リーグとなっている。バイエルン・ミュンヘンのキム・ミンジェと伊藤洋輝、マンチェスター・シティのアブドゥコディル・フサノフ、ASモナコの南野拓実、そしてリールの上田綺世といったアジアのトップ選手たちは、欧州の強豪クラブやチャンピオンズリーグの舞台で引き続き存在感を放っている。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。