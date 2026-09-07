欧州5大リーグのアジア人選手一覧：日本、韓国、インドネシア、そしてASEANのスターたち

プレミアリーグにはアジアサッカー連盟勢の才能が数多く集まっており、日本はその中核となる強力なスター陣を送り込んでいる。アストン・ビラでは鈴木彩艶がゴールを守り、ブライトン＆ホーヴ・アルビオンでは三笘薫が引き続き主要な攻撃の脅威となっている。クリスタル・パレスは鎌田大地と冨安健洋の両者を頼りにし、イプスウィッチ・タウンでは前田大然がプレー。リヴァプールでは遠藤航が経験豊富な中盤の層の厚みを支えている。

イングランドにおける日本人勢はチャンピオンシップにも広がっており、ハル・シティには守田英正、コヴェントリー・シティには坂元達裕、そしてリーズ・ユナイテッドでは田中碧が中盤を動かしている。

韓国からはブレントフォードで若き守備の有望株キム・ジスが名を連ね、ウズベキスタン代表DFアブドゥコディル・フサノフはマンチェスター・シティでプレーしている。