公式戦での9連勝を受け、バルサの魅力あふれるサッカーは現在、欧州の他の強豪クラブを上回る水準にあるというラポルタ会長の確信は、さらに強まっている。

フリック監督率いるチームのパフォーマンスについて、ラポルタ会長は記者団にこう強調した。「謙虚さを忘れずに言うが、バルサは欧州、そして世界で最も良いサッカーをしている。PSGやバイエルン・ミュンヘンのように、非常に優れたチームはほかにもあり、彼らも大会で優勝を争う存在だ」

「とはいえ、時には予想外のことも起こる。それに備えなければならないが、サッカーの質という点では、私たちが最も良いプレーをし、見る人を楽しませている。サッカーファンやバルサのサポーターに楽しい時間を過ごしてもらえるようにしている。私たちは人々に愛されるスタイルのサッカーをしている」