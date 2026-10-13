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「欧州、そして世界で最高のサッカーをしている」ジョアン・ラポルタ、ガラタサライ戦を前に絶好調のバルセロナを称賛
止まらぬ好調が大陸での大一番を盛り上げる
クラブ会長のラポルタは、欧州での重要な一戦を前に、自身のチームが世界で最も魅力的なサッカーを見せていると強い確信を示した。その自信を支えているのは、今季ここまで39得点を挙げ、失点をわずか8に抑えているチームの成績だ。直近のヘタフェ戦でも3-0で勝利しており、1試合平均4.3得点という驚異的な数字は、フリック率いるチームの圧倒的な強さを明確に示している。
- AFP
自信を見せる指揮官、戦術的な見応えを称賛
公式戦での9連勝を受け、バルサの魅力あふれるサッカーは現在、欧州の他の強豪クラブを上回る水準にあるというラポルタ会長の確信は、さらに強まっている。
フリック監督率いるチームのパフォーマンスについて、ラポルタ会長は記者団にこう強調した。「謙虚さを忘れずに言うが、バルサは欧州、そして世界で最も良いサッカーをしている。PSGやバイエルン・ミュンヘンのように、非常に優れたチームはほかにもあり、彼らも大会で優勝を争う存在だ」
「とはいえ、時には予想外のことも起こる。それに備えなければならないが、サッカーの質という点では、私たちが最も良いプレーをし、見る人を楽しませている。サッカーファンやバルサのサポーターに楽しい時間を過ごしてもらえるようにしている。私たちは人々に愛されるスタイルのサッカーをしている」
一体感を共有することが、トップレベルを目指す意欲を育む
ラポルタは、フリックとスポーツディレクターのデコが築いた重要な協力関係も強調した。両者はチーム内の競争とロッカールームの調和をうまく育んできた。
ガラタサライへの遠征を前に、チームの準備状況についてラポルタはこう付け加えた。「雰囲気とチームの結束力は、あらゆることの鍵だ。フリックとそのスタッフ、デコとそのスタッフが、それを実現してくれた。デコとフリックの連携はうまくいっている。出場する選手は誰もが非常に良いプレーをし、出場していない選手は出場した選手を上回ろうとしている。だからこそ、こうした雰囲気と向上心がある」
「これは世界最高のクラブ大会であるチャンピオンズリーグの試合だ。我々は非常に良い状態でこの試合に臨む。昨日の練習は非常に強度が高く、選手たちの意欲も高い。良い感触を持っている」
- Anadolu Agency
驚異的な戦績を支えに欧州での試練へ
バルセロナの攻撃陣は、ラフィーニャの欠場が確定したことを受け、ガラタサライとのアウェー戦で厳しい試練に直面する。キャプテンはわずか8試合で14得点と好調だ。それでも、ブラジル人FWを欠くバルセロナは、トルコ勢とのアウェー戦で4連勝中、直近の対戦9試合でも無敗を維持している。一方、オカン・ブルク監督率いるホームのガラタサライは、スペイン勢との直近22試合でわずか1勝と、欧州での対戦成績が振るわない。
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