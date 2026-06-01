欧州年間最優秀女子選手：アレクシア・プテラス、カディジャ・ショー、そしてGOALが選ぶ2025-26シーズンのトップ30選手ランキング

国内リーグも興味深い展開だった。マンチェスター・シティが10年ぶりに女子スーパーリーグを制し、ブライトンはFAカップ決勝に進出した。一方、スペイン、フランス、ドイツではバルセロナ、リヨン、バイエルン・ミュンヘンがそれぞれ国内3冠を達成し、例年通りの結果となった。
とはいえ、これらの強豪クラブの成果を軽視するわけではない。スター選手たちが輝き、質の高いプレーで観客を楽しませてくれた。当然、GOALが選ぶ2025-26シーズン欧州女子ベスト30選手にも多くの選手が選ばれている。
国内リーグも興味深い展開だった。マンチェスター・シティが10年ぶりに女子スーパーリーグを制し、ブライトンはFAカップ決勝に進出した。一方、スペイン、フランス、ドイツではバルセロナ、リヨン、バイエルン・ミュンヘンがそれぞれ国内3冠を達成し、例年通りの結果となった。
とはいえ、これらの強豪クラブの成果を軽視するわけではない。スター選手たちが輝き、質の高いプレーで観客を楽しませてくれた。当然、GOALが選ぶ2025-26シーズン欧州女子ベスト30選手にも多くの選手が選ばれている。
パリFCはここ数年、安定した強さを見せている。昨季はクープ・ドゥ・フランスを制し、今季もチャンピオンシップ・プレーオフ決勝に進出した。クララ・マテオはその中心で、今シーズンも活躍を続けている。
チームをチャンピオンシップ決勝へ導いたのは、マテオの巧みなフリックからハワ・サンガレが決めたゴールだった。パリ・サンジェルマンを1-0で破ったこの得点は、彼女が今シーズンリーグ戦で直接関与した12得点の1つである。
ピッチでの貢献とリーダーシップは際立ち、PFCがPSGを追い抜き、リヨンの新たな脅威となりつつある要因だ。
スウェーデンのダムアルスヴェンスカンは3～11月開催で、欧州の多くのリーグとは時期が異なります。それでも、2026年シーズンの国内リーグが始まったばかりのフェリシア・シュローダーをこのリストから外すことはできません。
ハッケンが初開催のUEFA女子ヨーロッパカップ（秋～春開催）で優勝したとき、シュレーダーは8得点を挙げて得点王になった。決勝2試合では国内ライバルのハンマルビーを4－2で破り、チームの4得点をすべて彼女が奪った。
8月以降のリーグ戦14試合では14得点4アシストをマークし、チームを優勝に導くとともに自身も得点王に輝いた。カディジャ・ショー獲得に失敗したチェルシーが、シュローダーに世界最高額を提示したと報じられても不思議はない。
セリーナ・チェルチは女子サッカー界ではまだ無名に近い存在だが、ホッフェンハイムでの活躍により次の移籍市場で注目の選手となっている。 昨季16得点を挙げた彼女は、今季も同様の活躍でチームを4位に導き、アシストも3から9に倍増させた。リーグ48得点中25得点に直接関与し、その影響力は群を抜き、移籍先候補には前王者のアーセナルが挙げられている。
同リーグでこれほど生産性が高く影響力のある選手は他にはいない。そのため、昨季の欧州王者アーセナルへの移籍が噂されるのも当然だ。
昨年バロンドール2位に入ったマリオナ・カルデンテイ。今季はさまざまな理由でそのレベルに達していない。最大の理由はポジション変更だ。より深い位置のMFに下がり、得点を重ねにくくなった。
それでも彼女はチームの中盤で不可欠な存在だ。ゴールやアシストは減ったが、彼女がいないときのアーセナルと途中出場したときのインパクトを見れば、その違いは明らかだ。
今季女子スーパーリーグでカルデンテイより多くのキーパスを記録したのは1人だけ。最終ライン付近でのパス精度では圧倒的1位で、CLでもアレクシア・プテラス、マピ・レオンに次ぐ3位。数字には表れにくくても、彼女がチームに不可欠な存在である証拠だ。
今シーズンのリーグ・アンでメルヴェイユ・カンジンガより多く直接関与したゴールを持つのはロミー・ロイヒターだけだ。カンジンガにとって今年は飛躍の年となった。昨年1月にTPマゼンベ（コンゴ）から加入し、パリで迎えた初のフルシーズンで高いレベルに順応。全大会で15ゴール8アシストを記録した。
得点源としてもプレーメーカーとしても脅威で、苦難の多いチームにとって数少ない明るい材料だ。PSGはCLグループステージで敗退し、リーグ・カップのプレーオフ決勝と国内カップ戦決勝でもリヨンに敗れている。
タビサ・チャウィンガは出場時間が限られたものの、今シーズンも高い決定力を示した。リーグ戦846分しか出場せず、国内で彼女より多く得点を挙げたのは1選手のみ。13ゴール5アシストを記録し、47分ごとに1得点に関与した。
しかし不調が響き、アーセナルとのCL準決勝2試合は欠場。決勝も途中出場だった。
それでもリーグ戦での堅実な活躍や、準々決勝ヴォルフスブルク戦での鮮烈な印象は、OLの躍進に欠かせなかった。出場した試合でのパフォーマンスがなければ国内3冠も危なかっただろう。チャンピオンシップ・プレーオフ決勝で2得点を挙げリーグ優勝を決め、有終の美を飾った。
3月に新契約を結ぶ前、カミラ・クヴェルはヴォルフスブルクで毎週のように好パフォーマンスを見せ、今夏のバルセロナ移籍が噂された。
怪我を乗り越え、10代でフランクフルトで才能を示した彼女は、今季は安定感と身体能力で過去の苦難を完全に過去のものとした。
チャンピオンズリーグ準々決勝第1戦のリヨン戦で1-0の勝利に貢献した22歳の活躍は特筆ものだ。クヴェルは、決勝に進んだリヨンを封じ、準決勝進出のきっかけを作った。ユヴェントス、レアル・マドリード、PSG戦でも存在感を示した。
苦難を乗り越え、高いレベルでプレーする彼女の姿は感動的だ。「だからこそ、今の瞬間がより特別に感じます」と彼女は最近GOALのインタビューで語った。
チャンピオンズリーグ準々決勝第1戦でマンチェスター・ユナイテッドをオールド・トラッフォードで戦うため、バイエルン・ミュンヘンは遠征した。ホセ・バルカラ監督は大きな決断を迫られていた。 アジアカップ制覇後、日本代表の谷川ももこが戦列に復帰した。しかし過密日程を考慮し、バルカラ監督は彼女をベンチスタートさせた。60分から投入し、「彼女が試合を左右した」と語った。
彼女は21歳ながら2点目をアシストし、3点目を決めて勝利を決定づけ、チームに不可欠な存在であることを示した。
バルカラ監督は「彼女は非常に自立しており、予測不能なプレーができる。プレッシャーの中でもボールを受け、スペースを活用し、最終ラインに近づくと高い決定力を示す」と称えた。
これらの強みはシーズン通じて発揮され、DFBポカール決勝での得点など総勢13得点をマーク。バイエルンの国内3冠と5年ぶりとなるCL好成績を支えた。
今シーズン、バルセロナでは多くの若手が台頭した。財政難により「ラ・マシア」の重要性が高まったためだ。クララ・セラジョルディやシドニー・シェルテンライブらが未来を明るく照らしたが、中でもヴィッキー・ロペスの活躍が際立った。
19歳の彼女は長年才能を評価されてきたが、移籍市場の停滞やパトリ・ギジャロ、アイタナ・ボンマティの負傷により出場機会が増え、その価値を存分に示した。 リーガFでは17試合の先発で10ゴール9アシストを記録し、直接関与した得点はリーグ3位。チャンピオンズリーグ準々決勝第1戦のレアル・マドリード戦でも存在感を示した。
ジェイド・ローズは、この夏マンチェスター・シティに加入した時点で、すでに代表経験豊富なベテランだった。ハーバード大在学中にカナダ代表として多くの試合に出場している。とはいえ、クラブでのトップリーグ挑戦は今シーズンが初めて。その上で、彼女の活躍は際立っている。
新天地、新リーグ、新チームメイト、新監督という環境下でも、彼女は驚くほど順応した。センターバックのパートナーが変わっても、23歳の彼女は常に頼れる存在だ。
WSLのシュートブロック数は5位タイ、クリア数はチームトップ、インターセプトと空中戦勝率もリーグ5指に数える。ビルドアップでも正確なパス数はリーグ3位、ロングパス成功数はチーム2位と、攻守で存在感を示す。
シティのスターストライカー、カディジャ・ショーは「近い将来、彼女は世界最高のディフェンダーになるかもしれない」と語る。その一言がすべてを物語る。
チャンピオンズリーグ準決勝第1戦でアーセナルに敗れたリヨンと、ホームで逆転勝ちしたリヨンには2つの違いがあった。1つはメルシー・デュモルネの復帰、もう1つはセルマ・バチャの復帰だ。
リヨンでの1年目のシーズン、ジョナタン・ヒラルデス監督はリーグ戦で積極的にメンバーを輪番起用し、主力をCLや大一番に温存した。このためバシャのリーグ戦先発は12試合にとどまった。
それでも彼女は大会通算7アシストをマークし、国内3冠とCL決勝進出を果たしたフランス王者の主力に名を連ねた。
今夏は契約満了で移籍市場に名を連ねる有名選手が多い。その中でもやや注目度の低いキャロライン・ウィアーは、レアル・マドリードでの最終シーズンに自己最高の活躍を見せた。
スペイン1部では19試合で14得点5アシストを記録し、直接関与したゴール数はリーグ3位以内。レアルの2位フィニッシュに大きく貢献した。 チャンピオンズリーグ準々決勝でバルサに敗れたものの、9試合で5得点2アシストを記録し、出場時間当たりの貢献度は大会8位だった。彼女より上位の選手は皆、出場時間が長かった。
攻撃で流れを変える彼女の力はすでに証明済みだ。4年間タイトルから遠ざかっている欧州屈指のクラブが、その才能を生かしタイトル獲得の機会を与える準備を進めていると報じられている。チャンピオンズリーグ決勝進出のリヨンは、この30歳をフランスへ迎える準備を整えているという。
女子サッカー界のレジェンド、ウェンディ・ルナールは今シーズンもリヨンを牽引し、トップレベルで輝いた。夏加入のイングリッド・エンゲンとのセンターバックコンビは早くも息が合い、堅守を支えた。
チャンピオンズリーグ準々決勝第2戦のヴォルフスブルク戦では、第1戦の0-1敗北を覆す活躍でチームを準決勝へ導いた。準決勝第2戦のアーセナル戦ではPKを冷静に決め同点とし、得点力も示した。
この得点は彼女が全大会で挙げた10ゴールのひとつに過ぎず、12ヤードでの冷静さと空中戦の強さを生かし、攻守両面で存在感を示した。その結果、今シーズンも欧州屈指の選手として輝いた。
ケルスティン・カスパリはWSLで最も安定したサイドバックの一人だったが、今シーズンはさらに飛躍した。マンチェスター・シティ4年目の25歳は、右SBとして3ゴール7アシストを記録。イングランドトップリーグで直接関与10本をマークした唯一のDFとなった。
その旺盛なエネルギーは、新監督アンドレ・イェグルツが求めるスタイルに不可欠だった。攻守をバランスよく支え、チームをリーグ最多得点と2位の攻撃力に導いた。
パリ・サンジェルマンとの契約最終年を迎えるロミー・ロイヒターには、夏の移籍市場で強豪クラブが興味を示すだろう。リーグ・アンでは19試合で18得点7アシストを記録し、得点王に輝いた。
さらに、PSGのリーグ戦51得点中25得点に直接関与し、期待得点（xG）9.17に対し18得点をマークした。
パリ1年目の2022-23シーズンも15試合で9ゴール4アシストと堅実だった。今季は主軸が移籍した影響で出番が増え、一段上のレベルへ飛躍した。
クラウディア・ピナにとって、今シーズンは明暗が分かれた。序盤は絶好調で、最初の27試合で20ゴール8アシストをマークし、リーガF得点王争いのトップに立った。しかし年明け以降は勢いが落ち、残りの26試合では11ゴール1アシストにとどまった。
それでもゴールデンブーツを獲得し、コパ・デ・ラ・レイナ決勝でも得点。4冠達成に大きく貢献し、リーグでの活躍で欧州屈指の選手としての地位を確立した。
ヴィヴィアン・ミエデマが安定して最高レベルのプレーを見せるのは、久々のことだ。 2022年の前十字靭帯断裂以来、彼女は怪我と手術、コンディション維持の難しさに悩まされてきた。しかし今季はマンチェスター・シティで実力を取り戻し、クラブのWSL優勝に貢献した。
29歳のミエデマがWSLで2桁得点をマークしたのは4年ぶり。シーズン終盤は病気の母を看病するため一時離脱したが、それでもゴールとアシストを合わせた数はリーグ3位だった。
それでも彼女はシーズンを鮮やかに締めくくった。オールド・トラッフォードでのマンチェスター・ユナイテッド戦（3-0）で2得点を挙げ、FAカップ決勝に復帰。見事なゴールでチームを10年ぶりの2冠に導いた。
守備的MFとCBを兼任してきたイングリッド・エンゲンは、今季CBで圧倒的な活躍を見せる。ジラルデス監督はバルセロナ時代から彼女を熟知しており、互いの理解が相乗効果を生んでいる。
特にチャンピオンズリーグでは、決勝進出までの10試合に先発。リーグ戦のザンクト・ペルテン戦のみ休養した。ボールを持つ際の高い技術がヒラルデスの哲学を支え、攻撃的な戦術ながら堅い守備にも貢献した。
目立たない存在と言われることもあるが、今季はそれが誤りであることを証明した。ディフェンダーでもミッドフィルダーでも、彼女は極めて信頼できるバランスの取れた選手だ。
今夏バルセロナを去る選手たちの影響について多くの議論がある。アレクシア・プテラスは世界屈指の選手であり、アーセナルへ移籍するオナ・バトレもトップクラスのサイドバックだ。 しかし、カタルーニャのクラブがマピ・レオンを手放すことをどれほど惜しむかについては、まだ十分に語られていない。
彼女は世界最高のセンターバックの一人とされ、最後のシーズンも足首の怪我で数カ月離脱しながらも力を示した。 ボール保持時の高い技術が際立つが、30歳の彼女は守備でも卓越している。読み、スピード、タックルのタイミングがすべて揃い、支配する試合ではその判断が瞬時に求められるだけに、価値は高い。
4冠達成でも不可欠だった彼女がフリーで退団し、ロンドン・シティ・ライオネッスへ加入すると見込まれる。
エスメ・ブルグツにとって、今シーズンは素晴らしいものだった。加入時は多才な若手フォワードだったが、攻撃的な左サイドバックとして適応。フリドリーナ・ロルフォの退団後は出場機会が増え、カタルーニャでのキャリアで最高のシーズンを過ごした。
深い位置ながら11ゴール8アシストを記録。終盤の活躍は圧巻だった。 4冠争いが佳境に差し掛かった直近9試合では5得点2アシストをマーク。その活躍は、CL準々決勝1stレグのレアル・マドリード戦（6-2）から始まっていた。
さらにスーペルコパ決勝、CL準々決勝・準決勝、コパ・デ・ラ・レイナ決勝でも直接得点を記録した。
長谷川唯にとって、今年は特別な一年だった。3月には日本代表のキャプテンとしてアジアカップを制し、マンチェスター・シティでも待望の初タイトルを獲得。WSL優勝争いで存在感を示し、FAカップでも優勝した。
守備的MFゆえに数字だけでは評価しにくいが、WSLの各種統計でトップ5入りを果たしており、そのバランスがうかがえる。インターセプト、最終ラインへのパス、チャンス創出で高い数値をマークした。
29歳の彼女は今年、前線へ積極的に上がる新システムでゴールへの関与も増えた。 特に印象的だったのはFAカップ準決勝チェルシー戦でのアシスト。ハンナ・ハンプトンのミスを予測してインターセプトし、クロスを供給。カディジャ・ショーがヘディングで決め、2-0の劣勢から逆転してウェンブリーへ進んだ。決勝ではブライトンを4-0で下している。
キャロライン・グラハム・ハンセンの安定感は依然として驚異的だ。今シーズンも素晴らしい活躍で、世界トップクラスであることを証明した。
序盤から堅実に活躍し、プレッシャーが高まるほど存在感を示した。春に行われたレアル・マドリードとの3試合では2ゴール3アシストを記録。チャンピオンズリーグ準決勝第2戦のバイエルン・ミュンヘン戦でも4-2の勝利に2アシストで貢献した。
今季は公式戦17得点16アシスト。過去ほどの驚異的な数字ではないものの、依然としてトップレベルだ。故郷オスロでチャンピオンズリーグ制覇の機会を得たことは、彼女にふさわしい輝かしい瞬間だった。
アレッシア・ルッソはここ数年で急成長を遂げた。 昨季は19得点17アシストを挙げ、イングランド代表でユーロ、アーセナルでCL制覇を達成し、バロンドールの表彰台に立った。今季はチームがタイトルを取れていないものの、個人としてはさらに得点を重ね、ゴールデンボール候補に名を連ねている。
ユーロ2025で5得点を記録したが、チームとしてのタイトル獲得には至らなかった。 2025-26シーズンは29得点9アシストで終えた。レネ・スレゲルス監督はスティナ・ブラックステニウスとルッソを同時に起用する戦術を採用し、彼女はセンターフォワードと「10番」の両方で活躍した。
特に印象的なのは、その多くがチャンピオンズリーグの重要な試合で生まれたこと。昨季7得点を挙げアーセナルの優勝に貢献し、今季も8得点でチームを準決勝へ導いた。彼女はまさに「大舞台に強い選手」だ。
クララ・ビュールにとって、ここ数年は激動の連続だった。高い評価を受けていたこのウイングは、直近2シーズンでさらにレベルアップ。大舞台で決定的な活躍を見せ、真の「ゲームチェンジャー」へと成長した。
今季は春先に2か月離脱しながらも10ゴール22アシストをマーク。CL準々決勝ユナイテッド戦を欠場し、準決勝バルセロナ戦に向けて急ピッチで調整した。それでも復帰1試合目で先発し、第1戦では世界屈指のSBバトラーを翻弄した。
アリアンツ・アレーナで行われたバルサ戦（1-1）では、世界屈指のサイドバック、バトレを翻弄。復帰間もないとは思えない存在感で、ドイツ代表としての真価を示した。
今シーズン、パトリ・ギジャロはバルセロナにとって欠かせない存在だと痛感された。スペイン代表の彼女はシーズン中盤に3か月離脱し、その間チームは調子を落とした。元チームメイトで現在はリヨン所属のイングリッド・エンゲンは、チャンピオンズリーグ決勝を前にこう語った。「パトリがプレーすると、バルサは最高のサッカーをする」。
ボランチの彼女は貢献度を数値化しにくいが、ペレ・ロメウ監督が「チームの頭脳の一部」と称するように、捌き、空間把握、守備力でバルサのエンジンルームを動かす。
さらに彼女は攻撃でも決定的な仕事をする。3年前のCL決勝ヴォルフスブルク戦で2得点。今年の決勝でもエヴァ・パヨルの追加点を導くカウンターを牽引した。まさにトップクラスの証だ。
今シーズン、イングランドで最も輝いたのはカディジャ・ショーだった。マンチェスター・シティで27得点を挙げ、10年ぶりのWSL優勝と6年ぶりのFAカップ制覇に貢献した。 WSLで4度目、3年連続のゴールデンブーツ賞を獲得。これまで終盤で崩れたタイトル争いを経験してきた彼女にとって、今回はチームとともに頂点に立てたことが何よりも嬉しいはずだ。
さらに9アシストを記録し、パスと動きでチームメイトを活かし、守備でも高い献身性を示した。
前線からのプレスも、自陣ペナルティエリアでのヘディングクリアも、すべてをこなす万能FWだ。今季も彼女は世界最高峰の選手である。
33歳のペルニール・ハーダーにとって、今シーズンはキャリア最高のシーズンの一つだった。女子サッカー界屈指の選手であり、2020年にバロンドールが授与されていれば受賞していたはずで、2016年以降毎年リーグ優勝を果たしていることを考えれば、そのハードルは極めて高い。
今季はバイエルン・ミュンヘンの国内3冠の原動力となり、29試合で20ゴール9アシストを記録。CLでも9試合で8ゴール3アシストをマークし、5年ぶりとなる準決勝進出に貢献した。 準決勝では優勝したバルセロナに2戦合計5-3で敗れたが、ハーダーは最も輝いた選手の一人で、チームを何度も試合に引き戻した。
バイエルンの主将として複数のポジションでプレーし、衰えを感じさせない活躍を続けている。
22歳のメルシー・デュモルネは、すでに世界屈指の選手だ。昨季は9番としてプレーしたが、リヨンの新監督ジラルデスは彼女の影響力を高めるため、今季はフォワードから中盤に起用した。
「9番には限られた役割しか与えられない。だが彼女はもっと多様な役割をこなせる」と監督は説明した。
彼女はシーズンを通じてその才能を示し、多くの試合でピッチで最も輝く存在だった。特にチャンピオンズリーグでその傾向は顕著で、グループステージのアーセナル、ヴォルフスブルク、マンチェスター・ユナイテッド戦でのパフォーマンスは圧巻だった。準々決勝と準決勝の第2戦でもチームを勝利に導く決定的な働きをした。
決勝では得点を挙げられなかったものの、国内3つの決勝で得点を記録し、リヨンの3冠に貢献した。欧州タイトル獲得はならなかったが、それでも彼女にとって素晴らしいシーズンだった。
エヴァ・パヨルはここ数年、世界屈指のストライカーとして活躍している。18歳だった2012年、母国ポーランドでゴールを量産していた彼女はヴォルフスブルクにスカウトされ、世界トップクラスの選手に成長した。しかし、ランキングの低い国とリーグでプレーしていたため、実力に見合った評価を受けることは少なかった。2年前にバルセロナに移籍すると状況は一変。今年は特に顕著だ。
昨季は52得点を挙げ、2位を19点上回りゲルト・ミュラー賞を獲得。バロンドール投票でも8位に入った。今季は得点ペースが落ちても、本命視される存在だ。
今季は33得点を挙げ、その多くが重要な場面での一撃だった。 チャンピオンズリーグ決勝で2得点を挙げ、6度目の挑戦でチームを初優勝に導いた。ノックアウトステージでは5試合で7得点を記録。リーグ戦でも4得点をマークし、ルッソを2ゴール差でかわして大会得点王に輝いた。大舞台で毎回結果を出す頼れるストライカーだ。
今シーズン、ヨーロッパでアレクシア・プテラスより優れた選手はほとんどいなかった。バルセロナでの最後のシーズンとなった今季、2度のバロンドール受賞者はあらゆる面で最高峰のパフォーマンスを示し、カタルーニャのクラブの4冠に貢献した。
公式戦合計22得点12アシストをマークし、その貢献は明白だった。特にチャンピオンズリーグ準決勝第2戦バイエルン戦で2得点を挙げ、決勝進出を決定。数週間前にはレアル・マドリードとの3連戦で3得点3アシストを記録した。
さらに、今シーズン彼女はピッチ上の活躍だけでなく、リーダーシップでもチームを牽引した。ギジャロとボンマティが長期離脱した際、32歳のベテランは若手を中盤で導き、成長を促した。
彼女は女子サッカー史上最高の選手の一人であり、今シーズンはキャリアでも屈指の年となった。