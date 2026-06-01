欧州年間最優秀女子選手：アレクシア・プテラス、カディジャ・ショー、そしてGOALが選ぶ2025-26シーズンのトップ30選手ランキング

22歳のメルシー・デュモルネは、すでに世界屈指の選手だ。昨季は9番としてプレーしたが、リヨンの新監督ジラルデスは彼女の影響力を高めるため、今季はフォワードから中盤に起用した。

「9番には限られた役割しか与えられない。だが彼女はもっと多様な役割をこなせる」と監督は説明した。

彼女はシーズンを通じてその才能を示し、多くの試合でピッチで最も輝く存在だった。特にチャンピオンズリーグでその傾向は顕著で、グループステージのアーセナル、ヴォルフスブルク、マンチェスター・ユナイテッド戦でのパフォーマンスは圧巻だった。準々決勝と準決勝の第2戦でもチームを勝利に導く決定的な働きをした。

決勝では得点を挙げられなかったものの、国内3つの決勝で得点を記録し、リヨンの3冠に貢献した。欧州タイトル獲得はならなかったが、それでも彼女にとって素晴らしいシーズンだった。