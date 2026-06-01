欧州年間最優秀女子選手：アレクシア・プテラス、カディジャ・ショー、およびGOAL選定2025-26シーズン女子トップ30選手ランキング

エヴァ・パヨルはここ数年、世界屈指のストライカーとして活躍している。18歳だった2012年、母国ポーランドで得点を量産していた彼女はヴォルフスブルクにスカウトされ、世界トップクラスの選手に成長した。しかし、ランキングの低い国とリーグでプレーしていたため、実力に見合った評価を受けることは少なかった。2年前にバルセロナに移籍して状況は一変。今年は特に顕著だ。

昨季は52得点を挙げ、2位を19点上回りゲルド・ミュラー賞を獲得。本賞投票でも8位に入った。今季は得点ペースが落ちたものの、バロンドール候補に名乗りを上げている。

今季は33得点とペースは落ちたものの、欧州でもトップレベルであり、多くの得点が重要な場面で生まれた。 チャンピオンズリーグ決勝で2得点を挙げ、6度目の挑戦でチームを初優勝に導いた。ノックアウトステージでは5試合で7得点。リーグ戦でも4得点をマークし、ルッソを2ゴール差でかわして大会得点王に輝いた。大舞台で毎回結果を出す頼れるストライカーだ。