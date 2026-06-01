欧州年間最優秀女子選手：アレクシア・プテラス、カディジャ・ショー、およびGOAL選定2025-26シーズン女子トップ30選手ランキング

国内リーグも興味深い展開だった。マンチェスター・シティが10年ぶりに女子スーパーリーグを制し、ブライトンはFAカップ決勝に進出した。一方、スペイン、フランス、ドイツではバルセロナ、リヨン、バイエルン・ミュンヘンがそれぞれ国内3冠を達成し、例年通りの結果となった。
とはいえ、これらの強豪の成果を軽視するわけではない。スターたちが輝き、質の高いプレーで観客を楽しませてくれた。当然、GOALが選ぶ2025-26シーズン欧州女子ベスト30選手にも多くの選手が選ばれている。
国内リーグも興味深い展開だった。マンチェスター・シティが10年ぶりに女子スーパーリーグを制し、ブライトンはFAカップ決勝に進出した。一方、スペイン、フランス、ドイツではバルセロナ、リヨン、バイエルン・ミュンヘンがそれぞれ国内3冠を達成し、例年通りの結果となった。
とはいえ、これらの強豪の成果を軽視するわけではない。スターたちが輝き、質の高いプレーで観客を楽しませてくれた。当然、GOALが選ぶ2025-26シーズン欧州女子ベスト30選手にも多くの選手が選ばれている。
パリFCはここ数年、安定した強さを見せている。昨季はクープ・ドゥ・フランスを制し、今季もチャンピオンシップ・プレーオフ決勝に進出した。クララ・マテオはその中心で、今シーズンも活躍を続けている。
チームをチャンピオンシップ決勝へ導いたのは、彼女の巧みなフリックからハワ・サンガレが決めたゴールだった。この試合でパリ・サンジェルマンを1-0で下し、決勝進出を決めたが、これは今シーズンリーグ戦での彼女の12回目の直接得点関与である。
ピッチ上での貢献とリーダーシップは際立ち、PFCがPSGを追い越し、リヨンの新たな脅威となりつつある要因だ。
スウェーデンのダムアルスヴェンスカンは3～11月開催で、欧州の多くのリーグとは日程が異なります。それでも、2026年シーズンの国内リーグが始まったばかりのフェリシア・シュローダーを外すことはできません。
ハッケンは初開催のUEFA女子ヨーロッパカップ（秋春開催）で優勝し、シュレーダーは8得点を挙げて得点王になった。決勝2試合では国内ライバルのハンマルビーを4－2で破り、4得点をすべて彼女が記録した。
8月以降のリーグ戦14試合で14得点4アシストをマークし、チームを優勝に導くとともに自身も得点王に輝いた。カディジャ・ショーの獲得に失敗したチェルシーが、シュローダーに世界最高額のオファーを提示したと報じられても不思議はない。
セリーナ・チェルチは女子サッカー界ではまだ無名に近い存在だが、ホッフェンハイムでの活躍により次の移籍市場で注目の選手となっている。 昨季16得点を挙げた彼女は、今季も同様の活躍でチームを4位に導き、アシストも3から9に倍増させた。リーグ48得点中25得点に直接関与し、その影響力は群を抜き、移籍先候補としてアーセナルが浮上している。
同リーグでこれほど生産性が高く影響力のある選手は他にはいない。そのため、昨季の欧州王者アーセナルへの移籍が噂されるのも当然だ。
昨年バロンドール2位に入ったマリオナ・カルデンテイ。今季は様々な理由でそのレベルに達していない。最大の理由はポジション変更だ。より深い位置のMFに下がり、得点を重ねにくくなった。
それでも彼女はアーセナルの中盤でチームを機能させる要として存在感を示している。彼女がいないときのガナーズと途中出場したときの影響力を比べれば、その違いは明らかだ。
今季女子スーパーリーグでカルデンテイより多くのキーパスを記録したのは1人だけ。最終ライン付近でのパス精度も群を抜いている。CLでもアレクシア・プテラス、マピ・レオンに次ぐ成績を残し、目立たなくてもチームに不可欠であることを証明した。
今シーズンのリーグ・アンでメルヴェイユ・カンジンガより多く直接関与したゴールを持つのはロミー・ロイヒターだけだ。カンジンガにとって今年は飛躍の年となった。昨年1月にTPマゼンベ（コンゴ）からパリへ移籍し、初のフルシーズンで15ゴール8アシストを記録。高いレベルに見事適応した。
得点源としてもプレーメーカーとしても脅威で、苦難の多いチームにとって希望の光だ。PSGはCLグループステージで敗退し、リーグカップのプレーオフ決勝と国内カップ戦決勝でもリヨンに敗れている。
タビサ・チャウィンガは出場時間が限られたものの、今シーズンも活躍した。リーグ戦846分しか出場せず、国内で得点数を上回ったのは1選手だけ。13ゴール5アシストを記録し、47分ごとに1得点をマークした。
しかし不調が響き、アーセナルとのCL準決勝2試合は欠場。決勝も途中出場だった。
それでもリーグ戦での堅実な活躍や、準々決勝ヴォルフスブルク戦での鮮烈な印象など、チームが勝ち進む上で重要な役割を果たした。出場した試合での活躍がなければ国内3冠の達成はなかっただろう。チャンピオンシップ・プレーオフ決勝で2得点を挙げリーグ優勝を決め、有終の美を飾った。
3月に新契約を結ぶ前、カミラ・クヴェルはヴォルフスブルクで毎週のように好パフォーマンスを見せ、今夏のバルセロナ移籍が噂された。
怪我を乗り越え、10代でフランクフルトで才能を示した彼女は、今季は安定感と身体能力で過去の苦難を完全に払拭した。
チャンピオンズリーグ準々決勝第1戦のリヨン戦で1-0の勝利に貢献した22歳の活躍は特筆ものだ。クヴェルは、決勝に進むリヨンを封じ、準決勝進出へ大きく貢献した。ユヴェントス、レアル・マドリード、PSG戦でも存在感を示した。
苦難を乗り越え、高いレベルでプレーする彼女の姿は格別だ。「今の瞬間がより特別に感じられる」と彼女はGOALのインタビューで語った。
チャンピオンズリーグ準々決勝第1戦でマンチェスター・ユナイテッドをオールド・トラッフォードで訪れたバイエルン・ミュンヘン。ホセ・バルカラ監督は大きな決断を迫られていた。 アジアカップ制覇後に復帰した谷川萌子をベンチに置いた。過密日程を考慮し、30分だけの出場にとどめた。バルカラ監督は「彼女が試合を左右した」と語った。
彼女は21歳ながら2点目をアシストし、3点目を決めて勝利を決定づけ、チームに不可欠な存在であることを示した。
バルカラ監督は「彼女は非常に自立しており、予測不能なプレーができる。プレッシャーの中でもボールを受け、スペースを活用し、最終ラインに近づくと極めて決定力がある」と称えた。
これらの特質はシーズン通じて発揮され、DFBポカール決勝での得点など公式戦13得点をマーク。バイエルンの国内3冠と5年ぶりとなるCLでの好結果に大きく貢献した。
今シーズン、バルセロナでは多くの若手が台頭した。財政難により「ラ・マシア」の重要性が高まったためだ。クララ・セラジョルディやシドニー・シェルテンライブらが未来を明るく照らしたが、中でもヴィッキー・ロペスの活躍が際立った。
19歳の彼女は長年の期待通り、移籍市場の停滞やパトリ・ギジャロ、アイタナ・ボンマティの負傷で出場機会が増え、その才能を存分に示した。 リーガFでは17試合の先発で9得点9アシストを記録し、CL準々決勝1stレグのレアル・マドリード戦での活躍は圧巻だった。
ジェイド・ローズは、この夏マンチェスター・シティに加入した時点でシニアサッカーに馴染んでいた。ハーバード大在学中にカナダ代表として多くの試合に出場していたからだ。とはいえ、クラブでのシニアサッカーは今シーズンが初めて。その上で、彼女の活躍はさらに際立つ。
新天地、新リーグ、新チームメイト、新監督という環境下でも、彼女は驚くほど順応した。センターバックのパートナーが変わっても、23歳の彼女は常に頼れる存在だ。
WSLのシュートブロックは5位タイ、クリア数はチームトップ、インターセプトと空中戦勝率もリーグ5指に数える。ビルドアップでも不可欠で、正確なパス数はリーグ3位、ロングパス成功数はチーム2位だ。
シティのスターストライカー、カディジャ・ショーは「近い将来、彼女は世界最高のディフェンダーになるかもしれない」と語る。その一言がすべてを物語る。
チャンピオンズリーグ準決勝第1戦でアーセナルに敗れたリヨンと、ホームで逆転勝ちしたリヨンには2つの違いがあった。1つはメルシー・デュモルネの復帰、もう1つはセルマ・バチャの復帰だ。
リヨンでの1年目のシーズン、ジョナタン・ヒラルデス監督はリーグ戦で選手を頻繁にローテーションし、主力組をCLや他の重要な試合に温存した。そのためバシャのリーグ戦先発は12試合にとどまった。
それでも彼女は大会通算7アシストをマークし、国内3冠とCL決勝進出を果たしたフランス王者の主力に名を連ねた。
今夏は契約満了を迎えるスター選手が多数移籍市場に登場する見込みだ。その中でもやや注目度の低いキャロライン・ウィアーは、レアル・マドリードでのリーガF最終シーズンに自身最高の活躍を見せた。
スペイン1部では、彼女より多くのゴールに直接関与した選手はわずか2人。18試合で13得点5アシストを記録し、チームの2位に貢献した。 チャンピオンズリーグ準々決勝でバルサに敗れたものの、9試合で5得点2アシストを記録し、出場時間当たりの貢献度は大会8位だった。
攻撃で流れを変える力を証明してきたウィアーは、4年間タイトルから遠ざかる欧州屈指のクラブでその才能を活かし、タイトル獲得の機会を得る見込みだ。チャンピオンズリーグ決勝進出のリヨンは、この30歳をフランスへ迎える準備を進めている。
女子サッカー界のレジェンド、ウェンディ・ルナールは今シーズンもリヨンを牽引し、トップレベルで輝いた。夏加入のイングリッド・エンゲンとのセンターバックコンビは早くも息が合い、堅守の要となった。
CL準々決勝2ndレグでは、第1戦0-1の敗北を覆しヴォルフスブルクを4-0で一蹴。準決勝2ndレグのアーセナル戦ではPKを冷静に決め同点とした。
この得点は、彼女が全大会で挙げた10ゴールのひとつに過ぎない。ペナルティエリアでの決定力と空中戦の強さをシーズン通じて示し、守備の安定感と合わせて両ボックスで存在感を放った。結果として、今シーズン欧州屈指の選手に君臨した。
ケルスティン・カスパリは、WSLで最も安定したサイドバックの一つだったが、今シーズンはさらに飛躍。マンチェスター・シティ4年目の25歳は、右SBで3ゴール7アシストを記録し、イングランドトップリーグで直接関与10以上をマークした唯一のDFとなった。
その旺盛なエネルギーは、新監督アンドレ・イェグルツが求めるスタイルに不可欠だった。攻守を絶妙にバランスさせ、チームをリーグ最多得点と2位の攻撃力に導いた。
パリ・サンジェルマンとの契約最終年を迎えるロミー・ロイヒターには、今夏、多くの強豪クラブが興味を示すだろう。リーグ・アンでは19試合で18得点7アシストをマークし、得点王に輝いた。
さらに、PSGのリーグ戦51得点中25得点に直接関与し、期待値（xG）9.17に対し18得点をマークした。
パリ1年目の2022-23シーズンも15試合で9ゴール4アシストと堅実だった。今季は主軸の退団が相次ぎ、彼女が一段階レベルアップした形だ。
クラウディア・ピナにとって、今シーズンは明暗分かれた。序盤は絶好調で、最初の27試合で20ゴール8アシストを記録し、リーガF得点王争いのトップに立った。しかし年明け以降は勢いが落ち、最後の25試合では10ゴール1アシストにとどまった。
それでもゴールデンブーツを獲得し、コパ・デ・ラ・レイナ決勝でも得点。アトレティコ・マドリードを破り、バルサの4冠達成にも貢献した。リーグでの活躍で、欧州屈指の選手としての地位を確立した。
ヴィヴィアン・ミエデマが安定して最高レベルのプレーを見せるまで、久しい。 2022年の前十字靭帯断裂以来、彼女は怪我と手術、コンディション維持の難しさに悩まされてきた。しかし今季はマンチェスター・シティで実力を取り戻し、クラブのWSL優勝に貢献した。
29歳のミエデマがWSLで2桁得点をマークしたのは4年ぶり。シーズン終盤は病気の母親を看病するため一時離脱したが、それでもゴールとアシストを合わせた数はリーグ3位だった。
それでもシーズン終盤のオールド・トラッフォードでのマンチェスター・ユナイテッド戦（3-0）で2得点を挙げ、FAカップ決勝にも復帰。鮮やかな一撃で10年ぶり2冠の立役者となった。
守備的MFとCBを兼任してきたイングリッド・エンゲンは、今シーズンCBで圧倒的な活躍を見せる。ジラルデス監督はバルセロナ時代から彼女を熟知しており、互いの理解が相乗効果を生んでいる。
特にチャンピオンズリーグでは、決勝進出までの10試合すべてに先発。リーグ戦のザンクト・ペルテン戦のみ休養した。ボールを持つ際の高い技術はヒラルデス監督の哲学を支え、攻撃的な戦術ながら堅い守備にも貢献した。
目立たない存在と言われることもあるが、今季はそれが誤りであることを証明した。DFでもMFでも、彼女は極めて信頼できるバランスの取れた選手だ。
今夏バルセロナを去る選手たちの影響について多くの議論がある。アレクシア・プテラスは世界屈指の選手であり、アーセナルへ移籍するオナ・バトレもトップクラスのサイドバックだ。 しかし、マピ・レオンがバルサを去ることの大きさは、外部からはまだ十分に語られていない。
彼女は世界屈指のセンターバックだ。昨季は足首の怪我で数カ月離脱しながらも、その能力を十分に示した。 ボール保持時の高い技術が際立つが、30歳の彼女は優れたディフェンダーでもある。予測力、スピード、タックルのタイミングがすべて備わり、試合を支配するチームで瞬時に判断が求められる状況下でも安定して発揮した。
4冠達成でも不可欠だった彼女がフリーでロンドン・シティ・ライオネッスへ移籍すれば、大きな損失となる。
エスメ・ブルグツにとって、今シーズンは素晴らしいものだった。加入時は多才な若手フォワードだったが、攻撃的な左サイドバックとして適応。フリドリーナ・ロルフォの退団後は出場機会が増え、カタルーニャでのキャリアで最高のシーズンを過ごした。
深い位置ながら11ゴール8アシストを記録。終盤の活躍は圧巻だった。 4冠争いが佳境に差し掛かった最後の9試合では、先発して5得点2アシストをマーク。その活躍は、チャンピオンズリーグ準々決勝第1戦レアル・マドリード戦（6-2）から始まっていた。
スーペルコパ決勝、CL決勝トーナメント4試合、コパ・デ・ラ・レイナ決勝でも直接得点を記録した。
長谷川唯にとって、今年は記念すべき一年だった。3月には日本代表キャプテンとしてアジアカップ制覇を達成。マンチェスター・シティでも待望の初タイトルを獲得し、WSL優勝とFAカップ制覇に貢献した。
守備的MFゆえに数字だけでは評価しにくいが、WSLの各種統計でトップ5入りを果たしており、そのバランスがうかがえる。インターセプト、最終ラインへのパス、チャンス創出で高い数値をマークした。
29歳の彼女は今年、前線へ積極的に上がる新システムでゴールへの関与も増えた。 特に印象的だったのはFAカップ準決勝チェルシー戦でのアシスト。ハンナ・ハンプトンのミスを予測してカットし、クロスを供給。カディジャ・ショーがヘディングで決め、2-0の劣勢から逆転してウェンブリーへ進んだ。決勝ではブライトンを4-0で下している。
キャロライン・グラハム・ハンセンの安定感は依然として驚異的だ。今シーズンも素晴らしい活躍で、世界トップクラスであることを証明した。
序盤から堅実に活躍し、プレッシャーが高まるほど存在感を示した。春に行われたレアル・マドリードとの3試合では2ゴール3アシストを記録。チャンピオンズリーグ準決勝第2戦のバイエルン・ミュンヘン戦でも4-2の勝利に2アシストで貢献した。
今季は14得点16アシストと過去ほど突出はしなかったものの、そのレベルは依然として最高峰。故郷オスロでチャンピオンズリーグ制覇の機会を得たことは、彼女にふさわしい輝かしい瞬間だった。
アレッシア・ルッソはここ数年で急成長を遂げた。 昨季は19得点17アシストを挙げ、イングランド代表でユーロ、アーセナルでCL制覇に貢献し、バロンドールの表彰台に立った。今季はチームタイトルがないものの、個人としては代表でもクラブでも得点を量産している。
ユーロ2025で5得点を記録したが、チームとしてのタイトルには恵まれなかった。 2025-26シーズンは29得点9アシストで終えた。レネ・スレゲルス監督はスティナ・ブラックステニウスとルッソを同時に起用する戦術も採用し、彼女はセンターフォワードだけでなく「10番」としても活躍した。
特に印象的なのは、その多くがチャンピオンズリーグの重要な試合で生まれたこと。前季は7得点を挙げて優勝に貢献し、今季も8得点でチームを準決勝へ導いた。彼女はまさに「ビッグゲーム」に強い。
クララ・ビュールにとって、ここ数年は激動の連続だった。高い評価を受けていたこのウイングは、直近2シーズンでさらにレベルアップ。大舞台でも流れを変える存在感を示している。
今季は春先に2か月離脱しながらも10ゴール22アシストをマーク。CL準々決勝ユナイテッド戦を欠場し、準決勝バルセロナ戦に向けて急きょ調整したが、復帰直後に先発し、世界屈指の右SBバトラーを翻弄した。
アリアンツ・アレーナでのバルサ戦は1-1の引き分けに終わったが、世界屈指のサイドバック、バトレを翻弄する姿は圧巻で、復帰したばかりとは思えなかった。この試合が、彼女の真価を最もよく示した。
今シーズン、パトリ・ギジャロがバルセロナにとって欠かせない存在であることがはっきりした。スペイン代表の彼女はシーズン中盤に3か月離脱し、その間チームは調子を落とした。かつてバルサでチームメイトだった（現在はリヨンに所属する）イングリッド・エンゲンは、チャンピオンズリーグ決勝を前にこう語った。「パトリがプレーすると、バルサは最高のサッカーをする」
ボランチの彼女は貢献度を数値化しにくいが、ペレ・ロメウ監督が「チームの頭脳の一部」と称するように、捌き、空間把握、守備力でバルサのエンジン室を支える。
さらに彼女は攻撃でも決定的な仕事をする。3年前のCL決勝ヴォルフスブルク戦で2得点を挙げ、今年の決勝でもエヴァ・パヨールがカウンターから追加点を取るきっかけを作った。ギジャロは、まさに世界最高峰の選手だ。
今シーズン、イングランドで最も輝いたのはカディジャ・ショーだった。マンチェスター・シティで27得点を挙げ、10年ぶりのWSL優勝と6年ぶりのFAカップ制覇に貢献した。 WSLで4度目、3年連続のゴールデンブーツ受賞。これまで終盤で崩れたタイトル争いを経験してきた彼女にとって、今回はチームとともに頂点に立ったことが何よりも嬉しいはずだ。
さらに9アシストを記録し、パスと動きでチームメイトを活かし、守備でも高い貢献を示した。
前線からのプレスも、自陣ペナルティエリアでのヘディングクリアも、すべてをこなす万能FWだ。今シーズンも彼女は世界最高峰の選手である。
33歳のペルニール・ハーダーにとって、今シーズンはキャリア屈指の成果を残した。女子サッカー界屈指の選手であり、2020年にバロンドールが授与されていれば受賞していたはずで、2016年以降毎年リーグ優勝を果たしていることを考えれば、そのハードルは極めて高い。
今季はバイエルン・ミュンヘンの国内3冠の原動力となり、29試合で20ゴール9アシストを記録。CLでも9試合で8ゴール3アシストをマークし、5年ぶりとなる準決勝進出に貢献した。 準決勝では優勝したバルセロナに2戦合計5-3で敗れたが、ハーダーはチームを何度も試合に引き戻した。
バイエルンの主将として複数のポジションでプレーし、衰えを感じさせない活躍を続けている。
メルシー・デュモルネは22歳ながら、すでに世界屈指の選手だ。昨季は9番としてプレーしたが、リヨンの新監督ジラルデスは彼女の影響力を高めるため、今季はフォワードから中盤に起用した。
「9番には限られた役割しか与えられない。だが彼女はもっと多様な役割をこなせる」と監督は説明した。
彼女はシーズンを通じてその才能を示し、多くの試合でピッチで最も輝く存在だった。特にチャンピオンズリーグのグループステージでのアーセナル、ヴォルフスブルク、マンチェスター・ユナイテッド戦、そして準々決勝と準決勝第2戦での活躍は決定的だった。
決勝では得点を挙げられなかったものの、国内3つの決勝で得点を記録し、リヨンの3冠に貢献した。欧州タイトル獲得はならなかったが、それでも彼女にとって素晴らしいシーズンだった。
エヴァ・パヨルはここ数年、世界屈指のストライカーとして活躍している。18歳だった2012年、母国ポーランドで得点を量産していた彼女はヴォルフスブルクにスカウトされ、世界トップクラスの選手に成長した。しかし、ランキングの低い国とリーグでプレーしていたため、実力に見合った評価を受けることは少なかった。2年前にバルセロナに移籍して状況は一変。今年は特に顕著だ。
昨季は52得点を挙げ、2位を19点上回りゲルド・ミュラー賞を獲得。本賞投票でも8位に入った。今季は得点ペースが落ちたものの、バロンドール候補に名乗りを上げている。
今季は33得点とペースは落ちたものの、欧州でもトップレベルであり、多くの得点が重要な場面で生まれた。 チャンピオンズリーグ決勝で2得点を挙げ、6度目の挑戦でチームを初優勝に導いた。ノックアウトステージでは5試合で7得点。リーグ戦でも4得点をマークし、ルッソを2ゴール差でかわして大会得点王に輝いた。大舞台で毎回結果を出す頼れるストライカーだ。
今シーズン、ヨーロッパでアレクシア・プテラスより優れた選手はほとんどいなかった。バルセロナでの最後のシーズンに2度のバロンドール受賞者は圧倒的なパフォーマンスを見せ、クラブの4冠達成を牽引した。
公式戦合計22得点12アシストをマークし、その貢献は明白だった。特にチャンピオンズリーグ準決勝第2戦バイエルン戦で2得点を挙げ、決勝進出を決定。数週間前のレアル・マドリードとの3連戦でも3得点3アシストと圧巻の内容だった。
さらに、今シーズン通じて示したリーダーシップも特筆ものだ。ギジャロとボンマティが長期離脱した際、32歳の彼女は若手を中盤で導き、成長を促した。
彼女は史上最高の選手の一人であり、今シーズンはキャリア屈指の年となった。