Michael Weber
翻訳者：
欧州リーグ所属選手がFIFAの新たな地域別大会に参加へ
欧州リーグの選手たち、FIFAの新たな地域プラットフォーム導入へ
9月24日に開幕する第1回FIFA ASEANカップでは、欧州トップリーグで戦う多くの選手たちが新たな国際舞台に立つ可能性がある。大会は10月5日まで行われ、東南アジアの加盟協会11か国に招待国3か国を加えた計14の代表チームが集結する。
大会は2部制で実施され、ディビジョン1はインドネシアがバンドンとジャカルタで開催し、ディビジョン2は香港がホストを務める。
この大会は、男子の国際試合日程に直接組み込まれた、体系的かつ高強度の試合を提供することを目的としている。
- ZUMA Press Wire
インファンティーノ、意義ある国際試合を強調
FIFAのジャンニ・インファンティーノ会長は、新大会の立ち上げに際して、発展途上のサッカー地域に価値ある試合機会を創出する重要性を強調した。また、FIFA ASEANカップは定期的な競争力ある試合日程を確立すると同時に、世界のサッカーのつながりを広げるものだと指摘した。
インファンティーノ会長は、この大会が参加各国のサポーターにとって記憶に残る戦いをもたらすとの自信も示した。
「FIFA ASEANカップは、男子代表の国際試合カレンダーの中で、各代表チームに意義ある競争の機会を提供するために創設された」とインファンティーノ会長は述べた。「選手たちは激しさのある地域ライバル対決の中で自国を代表する機会を得るとともに、サッカーの結びつきも強化される」
トップレベルの才能が大会の顔ぶれを強化する
この2部構成は、現在ヨーロッパのトップリーグでプレーする複数の選手にとって、実力を示す場となる可能性がある。開催国インドネシアは、サッスオーロのセリエA所属DFジェイ・イッゼス、ラージョ・バジェカーノのGKエミル・アウデロ、リールのDFカルフィン・フェルドンク、ボルシアMGのDFケビン・ディクス、さらにアヤックスのGKマールテン・パエスを招集できる可能性がある。
他国にもヨーロッパでプレーする選択肢があり、タイはSVエルフェアスベルクでプレーするニコラス・ミケルソン、フィリピンはSCパーダーボルンのウインガー、ラファエル・オーバーマイアーを擁している。
招待国バングラデシュもまた、元レスター・シティMFで、2020-21シーズンのFAカップ優勝メンバーであるハムザ・チョードリーを起用できる可能性がある。
- Getty Images Sport
キックオフに向けた構成済みフォーマット
ディビジョン1には、開催国インドネシアに加え、マレーシア、フィリピン、シンガポール、タイ、ベトナム、バングラデシュ、パキスタンが参加する。一方、香港で行われるディビジョン2には、ブルネイ・ダルサラーム、カンボジア、ラオス、ミャンマー、東ティモールが含まれる。
各ディビジョンは1回総当たりのグループ形式で実施され、各組の首位チームがそれぞれの決勝に直接進出し、トロフィーを争う。
準備が整った中、FIFA ASEANカップは9月24日に開幕し、確立された体制と新興国の双方を試す場となる。
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