9月24日に開幕する第1回FIFA ASEANカップでは、欧州トップリーグで戦う多くの選手たちが新たな国際舞台に立つ可能性がある。大会は10月5日まで行われ、東南アジアの加盟協会11か国に招待国3か国を加えた計14の代表チームが集結する。

大会は2部制で実施され、ディビジョン1はインドネシアがバンドンとジャカルタで開催し、ディビジョン2は香港がホストを務める。

この大会は、男子の国際試合日程に直接組み込まれた、体系的かつ高強度の試合を提供することを目的としている。