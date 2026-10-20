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「欧州サッカー界屈指の強豪」セバスティアン・ヘーネス、アトレティコ・マドリー戦を心待ちに。好調シュトゥットガルトはチャンピオンズリーグ3連勝を狙う
開催国ドイツ、全勝維持を狙う
ヘーネスは火曜夜、チームがチャンピオンズリーグ3連勝を目指す中、スペイン勢との知恵比べを楽しみにしている。シュトゥットガルトは、エルメディン・デミロヴィッチのハットトリックでヴィキングFKを3-1で下し、さらにデニズ・ウンダフとデミロヴィッチの得点で、ホームのスロヴァン・ブラチスラヴァを3-0で破り、現在、暫定順位で4位につけている。この2試合で4得点を挙げたボスニア人FWデミロヴィッチは、大会得点ランキングの首位タイに立っている。
- Pressefoto Baumann
好調の強豪が敵地に乗り込む
火曜日に公式戦で初めて顔を合わせる両クラブ。ドイツのホームチームが迎えるのは、スペイン1部リーグで獲得可能な勝ち点27のうち22を手にし、2位につけるアトレティコ・マドリーだ。アトレティコは欧州での初戦、敵地リヴァプール戦に1-2で敗れたものの、前回の欧州での試合ではマンチェスター・ユナイテッドに2-0で勝利して立て直した。
ヘーネスは月曜日、火曜日の対戦相手の実力についてこう語った。「アトレティコは欧州サッカー界屈指のチームだ。私たちがチャンピオンズリーグをこれほど楽しみにしてきたのは、こうした試合があるからだ。並外れた才能を持つ選手がそろった、魅力的なチームだ。今の彼らが非常に良い状態にあることは十分承知しているが、自分たちがアトレティコにどこまで通用するか確かめたい」
戦術的規律が歴史的な好機を下支えする
月曜日の試合前会見で、44歳の指揮官は、ボールより後ろに十分な人数を残し、効果的にプレスをかけ、スピード感を持ってプレーする必要性を繰り返し強調した。選手の状況については、DFマクシミリアン・ミッテルシュテットが今月初めのパーダーボルン戦で負ったかかとの切り傷から回復し、復帰するニコラス・ナルティー、アミーン・アル＝ダヒルとともに出場候補に入っている。一方、ダン＝アクセル・ザガドゥ、チアゴ・トマス、ジャスティン・ディールは引き続き戦列を離れている。
好調なスタートを生かすために必要な戦術について、ヘーネス監督は続けた。「鍵となるのは、強度と冷静さの適切なバランスを見つけることだ。良い組織とバランスが必要だし、特に相手が守備から攻撃に切り替えるときには警戒しなければならない」
「2勝を挙げて良い位置につけている。だからこそ、大きなチャンスがある。勝ち点を1つでも積み上げられればプラスになる。それを励みに、良い結果を得るためにさらに意欲を高めたい」
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対照的な戦績が大陸を舞台にした大一番の構図を形づくる
シュトゥットガルトは欧州大会でラ・リーガ勢と対戦した直近4試合で3勝を挙げているものの、チャンピオンズリーグでのスペイン勢との対戦では過去7試合で2分け5敗。8試合目での初勝利を目指す。また、同大会のホームゲームでは直近13試合すべてで失点しており、守備の立て直しも必要だ。一方、アトレティコ・マドリーは1996年10月にドルトムントを2-1で下して以来、グループステージでドイツに遠征した6試合のうち5試合で敗れている。
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