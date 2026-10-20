火曜日に公式戦で初めて顔を合わせる両クラブ。ドイツのホームチームが迎えるのは、スペイン1部リーグで獲得可能な勝ち点27のうち22を手にし、2位につけるアトレティコ・マドリーだ。アトレティコは欧州での初戦、敵地リヴァプール戦に1-2で敗れたものの、前回の欧州での試合ではマンチェスター・ユナイテッドに2-0で勝利して立て直した。

ヘーネスは月曜日、火曜日の対戦相手の実力についてこう語った。「アトレティコは欧州サッカー界屈指のチームだ。私たちがチャンピオンズリーグをこれほど楽しみにしてきたのは、こうした試合があるからだ。並外れた才能を持つ選手がそろった、魅力的なチームだ。今の彼らが非常に良い状態にあることは十分承知しているが、自分たちがアトレティコにどこまで通用するか確かめたい」