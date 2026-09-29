AFP
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欧州サッカークラブが新たな世界組織を提案、アレクサンデル・チェフェリン氏とナセル・アル＝ヘライフィ氏がジャンニ・インファンティーノ氏を痛烈批判
チェフェリン、インファンティーノを痛烈批判
UEFAのチェフェリン会長は火曜日、EFC総会でFIFAの会長に対するあからさまではない批判を展開した。ロイターが報じている。
チェフェリン会長は、ハンス・クリスチャン・アンデルセンの有名な物語に言及し、インファンティーノのリーダーシップと最近の提案を批判した。「ハンス・クリスチャン・アンデルセンの『裸の王様』を思い起こす。本の中では、ある皇帝が、自分は見事な服を着ていて、それが見えないのは愚か者か不適格な者だけだと信じ込まされる。宮廷の人々もそれに同調するが、やがて子どもが、誰の目にも明らかなことをずっと言う。皇帝は裸だ！ おそらく、この教訓は耳触りのいい言葉では不都合な現実を変えられないということだ」
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フットボールの売却と秘密交渉
緊張関係の主な原因は、商業権と透明性をめぐる対立にある。チェフェリンは、権利を子会社に移そうとする最近の動きを強く批判した。さらに総会でこう警告した。「自分たちの上級幹部の1人が、あなたたちの最も重要な資産の1つをひそかに手放す交渉を進めていて、取締役会も選手もファンもそれを知らなかったと想像してほしい。それを知った時、あなたたちの取締役会はどうするだろうか。同じ人物がある政治家のために賞を創設し、その直後にその政治家が1本の電話を受けたあと、ルールがもはや同じではなくなる場面を想像してほしい。あなたたちのクラブで、取締役会が『もうたくさんだ』と言うまでに、それが何度起きればいいのか。今こそ『もうたくさんだ』と言う時だ。政治も、どれほどの権力も、誰かにフットボールを売り渡す権利を与えるものではない」
アル・ヘライフィが世界的なクラブ代表組織を提案
さらに圧力を強める形で、EFC会長のナセル・アル・ケライフィ氏はコペンハーゲンでのこのイベントで、6つの大陸連盟と並ぶ新組織「ワールド・フットボール・クラブズ」の構想を発表した。世界的な結束の必要性を強調し、同氏は「だからこそ今こそ、ワールド・フットボール・クラブズを創設すべき時だ。世界中のすべてのクラブには代表される権利があり、発言権を持ち、成功するためのより良いチャンスを得るに値するからだ」と述べた。
また、進行中の対立をめぐっては踏み込んだメッセージも発した。「今日の状況を見るのは本当に悲しいことだ。私たちはこの競技を改善する代わりに、問題や課題への対処に時間を浪費している。フットボールは、私たちが互いの声に耳を傾ける時に機能する。私たちの間に透明性がある時に機能する。しかし何よりも、私たちが誠実である時に機能する」
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FIFA選挙と今後の法廷闘争
今後を見据えると、3月の会長選が近づく中で、世界サッカー界のガバナンス危機はさらに深刻化する見通しだ。FIFAはすでに、今後の投票に影響を与えるためにUEFAが偽情報キャンペーンを展開していると非難している。投資提案を巡る法廷闘争が米国の裁判所で進行する中、インファンティーノと欧州の指導者たちの亀裂は、今後しばらくの間、この競技の政治的な構図を支配する可能性が高い。
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