UEFAのチェフェリン会長は火曜日、EFC総会でFIFAの会長に対するあからさまではない批判を展開した。ロイターが報じている。

チェフェリン会長は、ハンス・クリスチャン・アンデルセンの有名な物語に言及し、インファンティーノのリーダーシップと最近の提案を批判した。「ハンス・クリスチャン・アンデルセンの『裸の王様』を思い起こす。本の中では、ある皇帝が、自分は見事な服を着ていて、それが見えないのは愚か者か不適格な者だけだと信じ込まされる。宮廷の人々もそれに同調するが、やがて子どもが、誰の目にも明らかなことをずっと言う。皇帝は裸だ！ おそらく、この教訓は耳触りのいい言葉では不都合な現実を変えられないということだ」