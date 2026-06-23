『Bild』紙によると、ACミランは数週間前、ドイツ代表FWでW杯スターに接触。イタリア側の提案はすでに具体化していたという。
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欧州のトップクラブが彼を熱望！デニズ・ウンダフはシュトゥットガルトとの契約延長前に巨額移籍を交渉していた。
『Bild』紙によると、ミランはウンダフの年俸と移籍金を調査。すでにクラブと選手側で直接接触し、具体的な交渉も行われたという。
ウンダフは6月初めにVfBとの契約を2029年まで延長したが、当初は2027年に契約満了を迎える予定だったため、ミランはこれを好機と判断した。 チャンピオンズリーグ7度制した名門は、新センターフォワードを求めている。争奪戦にはセリエAのローマやコモ、スペインやサウジアラビアのクラブも参入していたという。
- AFP
デニズ・ウンダヴ：VfBに比べ、ミランは彼にチャンピオンズリーグの出場機会を提供できなかった
ウンダフはVfBに残留し、2023年から同クラブでプレーしている。契約延長で年俸は550万ユーロに上昇し、クラブ最高年俸となった。さらに契約ボーナスとして400万ユーロが一括で支払われた。
ただし、残留の理由は金銭だけではない。個人としても46試合で25得点14アシストと大活躍し、VfBは4位でCL出場権を獲得した。 これはミランが提供できなかった条件だった。ミランはセリエAで5位にとどまり、来季CLに出場できないためだ。
また、妻タンジャと娘とのシュトゥットガルト生活にも満足しており、セバスティアン・ホーネス監督率いるチーム内でも高い評価を受けている。Bild紙によると、得点王はこうした環境を手放したくなかったという。
デニズ・ウンダヴが2026年ワールドカップでドイツ代表として活躍
ウンダフは今回のワールドカップでの活躍で、より多くの強豪クラブから注目されている。ドイツのグループリーグ初戦キュラソー戦（7-1）とコートジボワール戦（2-1）でいずれも約30分間途中出場し、すでに3得点2アシストを記録した。
特にコートジボワール戦では、途中出場直後に1-1の同点弾を記録。さらにロスタイムにはグループ首位を決める決勝点も奪った。この活躍を受け、ユリアン・ナーゲルスマン監督が今後アンダフを先発起用する可能性も出てきた。
デニズ・ウンダヴの代表戦出場記録
日付
試合
大会
出場時間（分）
得点
2024年3月23日
フランス対ドイツ 0-2
親善試合
10
-
2024年6月3日
ドイツ対ウクライナ 0-0
親善試合
45
-
2024年6月19日
ドイツ対ハンガリー 2-0
2024年欧州選手権
6
-
2024年9月10日
オランダ 対 ドイツ 2-2
ネーションズリーグ
63
1
2024年10月11日
ボスニア・ヘルツェゴビナ対ドイツ 1-2
ネーションズリーグ
67
2
2025年6月8日
ドイツ対フランス 0-2
ネーションズリーグ
45
-
2026年3月30日
ドイツ対ガーナ 2-1
親善試合
45
1
2026年5月31日
ドイツ対フィンランド 4-0
親善試合
61
2
2026年6月6日
アメリカ対ドイツ 1-2
親善試合
29
-
2026年6月14日
ドイツvs.キュラソー 7-1
2026年ワールドカップ
26
1
6月20日
ドイツ対コートジボワール 2-1
2026年ワールドカップ
30
2