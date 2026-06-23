欧州のトップクラブが彼を熱望！デニズ・ウンダフはシュトゥットガルトとの契約延長前に巨額移籍を交渉していた。

ウンダフはVfBに残留し、2023年から同クラブでプレーしている。契約延長で年俸は550万ユーロに上昇し、クラブ最高年俸となった。さらに契約ボーナスとして400万ユーロが一括で支払われた。

ただし、残留の理由は金銭だけではない。個人としても46試合で25得点14アシストと大活躍し、VfBは4位でCL出場権を獲得した。 これはミランが提供できなかった条件だった。ミランはセリエAで5位にとどまり、来季CLに出場できないためだ。

また、妻タンジャと娘とのシュトゥットガルト生活にも満足しており、セバスティアン・ホーネス監督率いるチーム内でも高い評価を受けている。Bild紙によると、得点王はこうした環境を手放したくなかったという。