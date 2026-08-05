クラブの歩みを称賛しつつも、リンパルは、ワールドクラスの才能で埋め尽くされたスカッドを管理することが、今季のアルテタの指導力を極限まで試すことになると警告した。

「ワールドクラスのチームを持つには、ワールドクラスのフィールドプレーヤーが10人必要だ。しかし同時に、ベンチにいる、あるいはまったく出場しないワールドクラスの選手も10人以上必要になる」とリンパルは説明した。「これは監督にとって最も難しい仕事だ。ペップ・グアルディオラやユルゲン・クロップのような監督にとっても難しかった。ミケル・アルテタにとっても、スカッド全員を満足させ続けるのは難しいだろう。それが最も難しいことだ。アルテタの本当の仕事は、まさに今始まる。全員を自分のもとで関与させ続けるには、心理面を巧みに扱う達人でなければならない」

さらにこう付け加えた。「トップクラブの監督でいるのは厳しい仕事だ。それは私にも分かる。しかし、毎試合で最高の10人を起用できるようにすることは、ミケル・アルテタの夢だった。そして負傷者も出るし、退場者も出るし、調子の変化もある。そういう時にベンチを見て、それでも選手たちが満足していなければ、誰であっても関係ない。

「そういう試合に途中から入るのが気まずくても関係ない。選手はそれを力に変えなければならない。『あいつのために走って、見せつけてやる』という気持ちで入るべきだ。危険な存在である時、そこにフットボールの心理学が関わってくる。もしそれを間違えれば、彼は危うい立場に置かれる」