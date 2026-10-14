AFP
翻訳者：
「欧州で名の知れた存在だ！」ベンフィカがセルティックとの一戦に備える中、マルコ・シウバが厳しく警告
好調のベンフィカ、セルティックとの欧州での対決に備える
ベンフィカは木曜夜、UEFAヨーロッパリーグのリーグフェーズ第2節でセルティックをエスタディオ・ダ・ルスに迎える。ポルトガルの強豪はヴィトーリア・デ・ギマランイスに2-0で勝利し、マルコ・シウバ監督の下、公式戦直近10試合で9勝と好調のなか、この一戦に臨む。
FWヴァンゲリス・パヴリディスも好調で、今季は14試合で14得点を挙げ、攻撃をけん引している。
一方、マーティン・オニール監督率いるセルティックは苦しい時期を過ごし、マザーウェルに2-0で勝利するまでの直近4試合で3敗を喫していた。
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シウバ、セルティックの苦戦にも油断を戒める
対戦を前に、シウバは初戦の敗戦から立ち直ろうとするセルティックとの一戦が楽なものになるとの見方を否定した。「勝ち点を獲得することが非常に重要だ」とシウバは語った。
「セルティックはこの大会で良いスタートを切れなかったため、挽回したいはずだ。だからこそ、我々は最高の状態で臨まなければならない」
「セルティックは豊かな伝統を持つビッグクラブで、欧州でも名の知れた強豪だ。相手を苦しめ、最後の笛が鳴るまで戦い抜く力がある」
スダコフ、熱狂的な雰囲気とクラブの格を強調
MFゲオルギー・スダコフも、監督と同様にアウェーチームへの敬意を示した。シャフタール・ドネツク時代に欧州の大会でセルティックと対戦した経験を振り返り、「ベンフィカもセルティックもビッグクラブなので、とても興味深い試合になると思う」と語った。
「どちらが本命かを話すのは好きではない。ただ、ファンに喜んでもらうために、できることはすべてやると言える」
「4年前、シャフタールの一員としてセルティックと対戦し、彼らのファンがつくり出す素晴らしい雰囲気を目にした。ベンフィカと同じように、素晴らしいファンを持つ素晴らしいクラブだ」
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クリスタル・パレス、QPR相手にホームでの5連勝を狙う
エスタディオ・ダ・ルスでの過去の対戦成績はホームのベンフィカに大きく味方している。セルティックはこれまで、ポルトガルで行われたベンフィカとのアウェー戦4試合すべてに敗れている。
しかし、シウバは大陸の舞台での連勝を維持するため、チームは戦術面で対応しなければならないと強調した。
「異なる大会で異なる相手と戦う中でも、私たちにはもっと良いプレーをし、レベルを上げる力がある」とシウバは締めくくった。「何を修正すべきかは分かっている。この試合では異なるアプローチが求められる」
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