ベンフィカは木曜夜、UEFAヨーロッパリーグのリーグフェーズ第2節でセルティックをエスタディオ・ダ・ルスに迎える。ポルトガルの強豪はヴィトーリア・デ・ギマランイスに2-0で勝利し、マルコ・シウバ監督の下、公式戦直近10試合で9勝と好調のなか、この一戦に臨む。

FWヴァンゲリス・パヴリディスも好調で、今季は14試合で14得点を挙げ、攻撃をけん引している。

一方、マーティン・オニール監督率いるセルティックは苦しい時期を過ごし、マザーウェルに2-0で勝利するまでの直近4試合で3敗を喫していた。