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欧州での挑戦か、それともMLS行きか。ジミー・フロイド・ハッセルバインクが、フリーエージェントになる前の予想として、伝説的なリヴァプールDFフィルジル・ファン・ダイクがあとどれだけ現役を続けられるかを語った。
ファン・ダイクは2018年1月からアンフィールドに所属している
フィルジル・ファン・ダイクの年齢も考慮に入れると、一般的な見方としては、「エジプト王」モハメド・サラーに別れを告げてから12カ月後、リヴァプールは現代のヒーローをまた一人退団させることになる、というものだった。
しかし、リヴァプールは最終ライン中央の経験値が不足している。フランスの若手ジェレミー・ジャケはマージーサイドで素早く順応しており、イタリアの10代選手ジョバニ・レオーニにも大きな期待が寄せられているが、リーダーシップを残す意義は大きい。
クラブキャプテンとして、ファン・ダイクはその資質を豊富に備えている。2018年1月からアンフィールドに在籍し、通算380試合に出場。プレミアリーグとチャンピオンズリーグの優勝も経験してきた。12カ月の契約延長について、今後協議に入る可能性もある。
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ファン・ダイクはあと何シーズン現役を続けられるのか？
とはいえ現時点では、オランダ代表として100キャップに到達しているこのオランダ代表選手は、長い別れの時間をなおも過ごしている。もしリヴァプールとの関係を断つことになれば、その先にどんな未来が待っているのか。欧州に残るのか、それともアメリカンドリームを追い求めてMLSでの再出発に魅力を感じるのか。
そうした問いをハッセルバインクにぶつけると、MrQの提供で取材に応じた元リーズ、チェルシーのストライカーは、GOALに対し、この象徴的な同胞についてこう語った。「フィルジルはマシーンだ。あと3年は、望むならどこででもプレーできる。鍵を握るのは本人の気持ちだ。本人が『そうだ、まだ最高レベルでプレーし続ける』と思うなら、それは可能だ。なぜなら彼の体はマシーンだからだ。彼はマシーンだ。消耗も限られている。だから、まだやれる」
レアル・マドリーに関するうわさが出始めている
レアル・マドリーがファン・ダイクに関心を示しているとの話もある。同クラブは2026年にイブラヒマ・コナテをアンフィールドから引き抜いている。このうわさについて、元リヴァプールFWエミール・ヘスキーは次のように語っている。「彼はリヴァプールとの契約満了に近づいている。だが、契約下にあるかどうかに関係なく、特定のクラブから声がかかれば心が揺れることは忘れてはならない。そしてレアル・マドリーはその1つだ。
「だから、彼の心が揺れていないとしたら驚きだよ。ただ、リヴァプールがまたしても契約満了で大物スターを手放すというのは、私には納得がいかない」
ファン・ダイクは、衰え始めて引退へと重い足取りで向かう準備ができていることを示すような兆候は何も見せていない。 今後の当面のプランについて、本人はこう語っている。「私はあまり先のことを見すぎるタイプではない。
「毎回そこにいるためには、自分自身をとても大切にケアし、できることをすべてやらなければならない。今は良い状態にあると感じているから、続けていくだけだ。
「サッカーをすることが何よりも楽しい。私たちのスポーツで人々が年齢を見るのは理解している。物事がうまくいっている時には、『年齢のわりにすごくいいね』と言われる。そうでなければ年寄り扱いだ。ピッチ内外でチームのためにできるだけ良いパフォーマンスを見せられるようにするだけだ」
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ファン・ダイク主将は2026-27シーズンのイラオラの構想の中心となっている
フィルジル・ファン・ダイクほどの才能を持つ選手が、かつてバロンドールの有力候補だったにもかかわらず、移籍金なしで獲得可能になることはめったにないため、複数の獲得希望クラブがリヴァプールの動向を注視することになる。
アンフィールド側は、オランダ人の大黒柱にまだ十分な力が残っていると感じているのであれば、そのプロセスを少なくともあと1年遅らせる決断を下すかもしれない。アンドニ・イラオラは2026-27シーズンの無敗スタートを監督として実現しており、その構想の中心には間違いなくファン・ダイクがいる。
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