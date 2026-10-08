レアル・マドリーがファン・ダイクに関心を示しているとの話もある。同クラブは2026年にイブラヒマ・コナテをアンフィールドから引き抜いている。このうわさについて、元リヴァプールFWエミール・ヘスキーは次のように語っている。「彼はリヴァプールとの契約満了に近づいている。だが、契約下にあるかどうかに関係なく、特定のクラブから声がかかれば心が揺れることは忘れてはならない。そしてレアル・マドリーはその1つだ。

「だから、彼の心が揺れていないとしたら驚きだよ。ただ、リヴァプールがまたしても契約満了で大物スターを手放すというのは、私には納得がいかない」

ファン・ダイクは、衰え始めて引退へと重い足取りで向かう準備ができていることを示すような兆候は何も見せていない。 今後の当面のプランについて、本人はこう語っている。「私はあまり先のことを見すぎるタイプではない。

「毎回そこにいるためには、自分自身をとても大切にケアし、できることをすべてやらなければならない。今は良い状態にあると感じているから、続けていくだけだ。

「サッカーをすることが何よりも楽しい。私たちのスポーツで人々が年齢を見るのは理解している。物事がうまくいっている時には、『年齢のわりにすごくいいね』と言われる。そうでなければ年寄り扱いだ。ピッチ内外でチームのためにできるだけ良いパフォーマンスを見せられるようにするだけだ」