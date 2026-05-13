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次期レアル・マドリード会長は？ フロレンティーノ・ペレス会長の会長選実施表明を受け、テニス legend ラファエル・ナダルが立候補報道に言及。
ナダル、大統領選出馬の憶測を一蹴
スペインでは、このテニス界のレジェンドがレアル・マドリードの会長選に出馬するという憶測が流れた。しかしナダルは公の場でこれを否定した。同クラブで最も有名かつ発言力のある名誉会員の一人であるにもかかわらず、「クレーの王」は役員室への進出の可能性を巡る騒ぎを鎮めようとした。
グランドスラム22回優勝のスターは、噂が広がる前にSNSで「会長選に出馬するという報道は事実ではない」と否定した。
- AFP
フロレンティーノ・ペレス氏の発言が選挙戦への期待を高める
マヨルカ島の象徴的存在である同氏の声明は、現会長のペレス氏がクラブで会長選挙を実施すると正式発表したわずか1日後に発表された。この発表で潜在的な対立候補が登場する道が開け、欧州王者15回のクラブを次代誰が率いるべきか議論が巻き起こった。
長年会長を務めたペレス氏は記者会見で、要件を満たすクラブ会員なら立候補できると説明した。ピッチ内外で成功を収めた彼はいまだ影響力絶大だが、発表を受けて後継者への憶測が飛び交っている。
なぜそのテニスのレジェンドが関連付けられたのか
ナダルは圧倒的な知名度とクラブとの強い絆、マドリディスタからの高い人気から、スペインメディアやネットですぐに候補に挙げられた。彼はサンティアゴ・ベルナベウのVIPボックスに頻繁に姿を見せ、レアル・マドリードへの情熱を隠さない。
それでも本人は今回の会長選出馬を明確に否定した。会長には20年の会員歴や多額の資金保証など厳しい条件があるが、ナダルの名声ならクリアできると見る声も多かった。
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ペレスに挑めるのは他に誰がいるだろうか？
ナダルの立候補辞退を受け、注目は現職に対抗し得る候補者に移っている。スペインで注目される一人、エンリケ・リケルメは出馬を真剣に検討中と報じられる。
とはいえ、ペレス氏に匹敵する経済力と政治力を備えた対抗馬が現れるかはまだ不明だ。それでも、選挙戦の幕開けとともに、マドリードの政治ドラマは動き始めたばかりである。