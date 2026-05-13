スペインでは、このテニス界のレジェンドがレアル・マドリードの会長選に出馬するという憶測が流れた。しかしナダルは公の場でこれを否定した。同クラブで最も有名かつ発言力のある名誉会員の一人であるにもかかわらず、「クレーの王」は役員室への進出の可能性を巡る騒ぎを鎮めようとした。

グランドスラム22回優勝のスターは、噂が広がる前にSNSで「会長選に出馬するという報道は事実ではない」と否定した。