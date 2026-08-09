マンチェスター・ユナイテッドは、9月に32歳となるフェルナンデスと新契約を結ぶためにあらゆる手を尽くしているが、いずれ彼がクラブを去る日が来ることも理解している。その時には、現代のレジェンドとして送り出される可能性もある。

その時、誰がキャプテンマークを巻くのか。この問いを向けられたプレミアリーグ優勝経験を持つ元マンチェスター・ユナイテッドのウインガー、シャープは、NetBetとの提携による取材で、GOALにこう語った。「キャプテン候補かい？ 以前にはハリー・マグワイアがかなりうまくその役割を果たしていたと思う。彼なら頼りにできるはずだ。[リサンドロ]・マルティネスも最終ラインにいて、キャプテン向きだと思う。

「それから、もしコンディションを維持して、ここ数シーズンのようなプレーができるなら、経験のあるメイソン・マウントも常に候補に入ってくるはずだと思う。必ずしも怖さで統率するタイプではなく、模範を示して引っ張るタイプだろう。何人かいると思うよ。

「コビーの[メイヌー]がロッカールーム周辺でよく話すタイプかどうかは分からないけど、候補は間違いなく何人かいる。分からないね。もしかしたら、ブルーノが今後2、3シーズンで去るようなことがあれば、キャプテンを担うような選手が新たに入ってくるかもしれない」