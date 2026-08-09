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次期マンチェスター・ユナイテッド主将は？ メイソン・マウントが4人の候補の1人に、プレミアリーグ優勝経験を持つ元マンチェスター・ユナイテッド選手が指名 ブルーノ・フェルナンデスの将来には疑問も
5500万ポンドのマウント、フェルナンデスとの共演で主役を目指す
イングランド代表で元チェルシーのスターであるマウントがそのような評価を受けていることは、一部にとって驚きだろう。というのも、マウントは“夢の劇場”と呼ばれる本拠地での3シーズンを通じて、調子とコンディションの両面で苦しんできたからだ。それでも、獲得には5500万ポンド（7400万ドル）を要しており、現在は27歳。マウントはスタンフォード・ブリッジでチャンピオンズリーグとFIFAクラブワールドカップを制している。
マウントは2026-27シーズン、ユナイテッドが国内と欧州のタイトル獲得を目指す中で、フェルナンデスと並んで重要な役割を担うことを望んでいる。オールド・トラッフォードの象徴的な主将は、昨季にアシスト数でプレミアリーグの歴史に名を刻んだ一方、現行契約は残り1年のみとなっている。ただし、さらに12カ月の延長オプションが付いている。
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次期マンチェスター・ユナイテッド主将：フェルナンデスからキャプテンマークを引き継ぐのは誰か？
マンチェスター・ユナイテッドは、9月に32歳となるフェルナンデスと新契約を結ぶためにあらゆる手を尽くしているが、いずれ彼がクラブを去る日が来ることも理解している。その時には、現代のレジェンドとして送り出される可能性もある。
その時、誰がキャプテンマークを巻くのか。この問いを向けられたプレミアリーグ優勝経験を持つ元マンチェスター・ユナイテッドのウインガー、シャープは、NetBetとの提携による取材で、GOALにこう語った。「キャプテン候補かい？ 以前にはハリー・マグワイアがかなりうまくその役割を果たしていたと思う。彼なら頼りにできるはずだ。[リサンドロ]・マルティネスも最終ラインにいて、キャプテン向きだと思う。
「それから、もしコンディションを維持して、ここ数シーズンのようなプレーができるなら、経験のあるメイソン・マウントも常に候補に入ってくるはずだと思う。必ずしも怖さで統率するタイプではなく、模範を示して引っ張るタイプだろう。何人かいると思うよ。
「コビーの[メイヌー]がロッカールーム周辺でよく話すタイプかどうかは分からないけど、候補は間違いなく何人かいる。分からないね。もしかしたら、ブルーノが今後2、3シーズンで去るようなことがあれば、キャプテンを担うような選手が新たに入ってくるかもしれない」
マンチェスター・ユナイテッド、フェルナンデスとの新契約締結に向けて動く
マンチェスター・ユナイテッドは、フェルナンデスが別れを告げる日がまだ先であり続けるようにしたいと強く望んでいる。これまでサウジ・プロリーグのクラブとの関係が取り沙汰されてきた一方で、ヨーロッパ各地の強豪クラブも、実績十分の選手を自陣に迎える機会があれば喜んで受け入れるはずだ。
オールド・トラッフォードでは、2020年1月にスポルティングから獲得したこの男を現在の環境に引き留めるため、できることは何でもするべきだとの声が上がっている。元マンチェスター・ユナイテッドFWのマイケル・オーウェンも最近、GOALに対してこう語っていた。「私がマンチェスター・ユナイテッドの立場なら、間違いなくあらゆることをする。
「ルールや規定、そういったものはある。『年齢がこれくらいなのだから、これだけ払うべきではない、長期契約を与えるべきではない、こうすべきではない』と思うようなことだ。だが時には、ある選手があまりにも重要で、本当に重要で、時にはルールを破らなければならないこともあると私は思う。
「私がマンチェスター・ユナイテッドなら、彼なしでシーズンに入るなど耐えられない。それほど重要な存在なんだ。年齢のことも、ほかのすべても忘れるべきだ。マンチェスター・ユナイテッドが成長を続けていくつもりなら、彼は絶対に必要な存在だ」
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2026-27シーズン開幕へ向け、移籍市場がオープンへカウントダウン
フェルナンデスは、2026年ワールドカップでクリスティアーノ・ロナウドとともに見せた活躍を経て、ユナイテッドのチームに再び合流した。現在は試合勘を完全に取り戻すべく調整を進めている。
マンチェスターで再び優勝争いへの期待が高まる中、マイケル・キャリック監督率いるチームは、8月22日に昇格組ハル・シティとの2026-27シーズン開幕戦を迎える。それまでにフェルナンデスとの新契約をまとめたい考えであり、夏の移籍市場が9月1日まで開いている中で、新戦力の補強にも取り組んでいくことになる。
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