指導者としてはまだ比較的若い部類に入るものの、ポコニョーリはグラスゴーの意思決定者たちを感銘させた実績を携えてやって来る。母国ベルギーでは目覚ましい手腕を示し、昨年にはユニオン・サン＝ジロワーズを90年ぶりのベルギーリーグ優勝へ導いたことで広く知られた。この成果によってその評価はヨーロッパ全土で大きく高まり、チームを組織し、国内最高レベルの舞台で安定した結果を出す能力を示した。

ベルギーでの成功を受け、ポコニョーリは昨年10月にリーグ・アンのモナコ指揮官に就任した。リーグ・アンで7位に終わった後、この夏に公国での任期は終了したものの、フランス屈指の名門クラブの一つを率いた経験は大きな資産と見なされている。SFAは、欧州トップレベルのサッカーに触れてきた経験と、注目度の高い選手たちを扱う能力が、国際舞台でも十分に生きると考えている。