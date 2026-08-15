AFP
翻訳者：
次期スコットランド代表監督が判明！ 元プレミアリーグDFがスティーブ・クラークの後任に就任へ
ポコニョーリが最有力候補に浮上
スコットランドは、この夏のワールドカップでグループステージ敗退を喫し、クラーク時代が終焉を迎えた後、代表チームを前進させる指揮官を見つけたようだ。『Sky Sports』によると、元プレミアリーグDFのポコニョリが空席となっている監督職の最有力候補として浮上しており、スコットランドサッカー協会は39歳の同氏をチーム再活性化のための第一候補に据えているという。
この動きは、より若く、現代的な戦術志向を持つ指導者を選ぶという点で、スコットランドサッカー協会の大きな方向転換を意味する。ポコニョリは現在フリーであり、迅速な監督人事の決着を目指す統括団体にとって、魅力的でアプローチしやすい選択肢となっている。
- AFP
指導者としての実績と最近の成功
指導者としてはまだ比較的若い部類に入るものの、ポコニョーリはグラスゴーの意思決定者たちを感銘させた実績を携えてやって来る。母国ベルギーでは目覚ましい手腕を示し、昨年にはユニオン・サン＝ジロワーズを90年ぶりのベルギーリーグ優勝へ導いたことで広く知られた。この成果によってその評価はヨーロッパ全土で大きく高まり、チームを組織し、国内最高レベルの舞台で安定した結果を出す能力を示した。
ベルギーでの成功を受け、ポコニョーリは昨年10月にリーグ・アンのモナコ指揮官に就任した。リーグ・アンで7位に終わった後、この夏に公国での任期は終了したものの、フランス屈指の名門クラブの一つを率いた経験は大きな資産と見なされている。SFAは、欧州トップレベルのサッカーに触れてきた経験と、注目度の高い選手たちを扱う能力が、国際舞台でも十分に生きると考えている。
英国サッカー界でおなじみの顔
イギリスサッカーのファンにとって、ポコニョーリの名はプレミアリーグとチャンピオンシップでプレーした経歴があるだけに、なじみ深いものだ。元左SBの同氏はウェスト・ブロムウィッチ・アルビオンでプレーし、イングランド1部のフィジカル面とメンタル面の要求をめぐって貴重な経験を積んだ。
ウェスト・ブロムでの完全移籍での在籍に加え、このベルギー代表経験者は10年前にブライトン＆ホーヴ・アルビオンでも1シーズンのレンタル移籍を経験している。こうしたイギリスの環境への理解に、直近の大陸での戦術的成功が加わることで、同氏は地元の知見と現代ヨーロッパの指導法の橋渡しができるユニークな候補となっている。
- AFP
クラーク時代からの移行
選手としてのポコニョリは、キャリアを通じて国内で300試合以上に出場し、ベルギー代表としても13試合に出場した。今回の就任見通しには歴史的な意味合いもあり、39歳の同氏は、2002年から2004年にかけてその職を務めたベルティ・フォクツ以来、スコットランド代表初の外国人監督となる見込みだ。
今後を見据えると、このベルギー人指揮官にはスコットランドサッカー協会から、代表チームに新時代をもたらすという明確な使命が課されることになる。最大の目標は競争力の勢いを取り戻し、2028年欧州選手権、続く2030年ワールドカップ出場を目指す2大会連続の主要大会予選突破へ、スコットランドを導くことだ。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。