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次期イングランド代表監督は誰だ？ 感情的なニューカッスル退団後、トーマス・トゥヘルの後任として「仕事中毒」のエディ・ハウが有力視される
ギヴン氏、ハウ監督のイングランド代表監督就任を支持
ギヴンは、将来的にイングランド代表の指揮を執る理想的な候補としてハウを挙げた。現在はトーマス・トゥヘルがその職に就いているものの、ギヴンは、セント・ジェームズ・パーク退任後にしっかりとリフレッシュする時間を取るのであれば、ハウは国を率いるために必要な資質をすべて備えていると考えている。
「次のイングランド代表監督としてのエディ・ハウ？ 彼は必要な条件をすべて満たしていると思う。間違いなく有力候補として結び付けられるだろう」とギヴンは、最新のサッカーオッズを提供する『BOYLE Sports』に語った。「もちろん、トーマス・トゥヘルはワールドカップ前に新契約を結んでいるし、彼の立場が危ういとは思わない。ただ、アルゼンチン戦の翌朝には、イングランドのファンが別の考えを持っていたかもしれないが」
さらに、ハウには自国を率いたいという願望がある可能性が高い一方で、唯一の変数はタイミングだと付け加えた。「その思いが12カ月後なのか、5年後なのか？ その答えを知っているのはエディだけだ」
- Getty Images Sport
休養を必要とする「ワーカホリック」
ニューカッスルほどの規模を持つクラブを率いる重圧は、48歳のハウに少なからぬ負担を与えていたようだ。ハウのニューカッスル監督退任を受け、ギヴンはその仕事に伴う大きな個人的犠牲を強調した。「私が聞いている限りでは、エディは一歩引いて、いったんすべてから距離を置き、英気を養いたいと考えている可能性は十分ある。しばらく休養を取るとしても驚かない。もしかすると、1年ほど現場を離れるかもしれない」と元GKは付け加えた。
「あちらの人たちに話を聞くと、彼は仕事中毒なんだ」とギヴンは続けた。「毎朝6時にはクラブに来て、夜8時か9時まで残り、それを週7日続けていた。完全にすべてをささげていたよ。家族と過ごす大切な時間もかなり犠牲にしてきたはずだし、ファンはそういうこの仕事の一面を目にしない。誰もが、彼は高給を得るプレミアリーグの監督の1人で、何もかも恵まれていると思っている。だが、そうしたものにはすべて代償が伴うんだ」
タインサイドに永続的なレガシーを残す
ハウの退任は、ニューカッスルにとって変革の時代の終わりを意味する。クラブは降格の危機から欧州大会の舞台へと駆け上がり、カラバオカップ制覇によって70年ぶりのタイトル獲得も果たした。ギヴンは、ハウの功績はクラブ史に残る伝説的な人物たちと肩を並べるものだと強調している。
「ハウはニューカッスル・ユナイテッドの監督として、信じられないほど素晴らしい仕事をした。本当にそうだ」とギヴンは述べた。「就任した時、チームはプレミアリーグで19位だった。そこからチャンピオンズリーグに2度導き、70年ぶりとなる国内タイトルも勝ち取った。彼が成し遂げたことは、まだまだ挙げ続けられるよ。
「今回のことには、タインサイドで大きな感情のうねりが起きるだろう。ニューカッスルではここ数週間、ケビン・キーガンの悲しい逝去もあって、すでに感情の揺れる時期が続いていた。そしてエディもまた、彼以前のケビンやボビー・ロブソンのように、ニューカッスルの人々との間に似たような絆を築いたと思う。
「彼はこの街と、そこに暮らす人々を本当に理解していた。この街に住んでいたしね。ファンは彼が去ったことに胸を痛めると思う」
- AFP
ニューカッスルが新時代に突入
ハウが休養期間に入る準備を進める中、クラブはその空白を埋めるべく素早く動き、マティアス・ヤイスレが新ヘッドコーチに正式就任したことを発表した。このドイツ人指揮官はアル・アハリから加入し、高強度の哲学を持ち込むが、クラブにとって大きな激動の夏にアンソニー・ゴードンやサンドロ・トナーリといった主力スターが退団したことを受け、重大な挑戦に直面する。
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