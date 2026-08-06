ハウの退任は、ニューカッスルにとって変革の時代の終わりを意味する。クラブは降格の危機から欧州大会の舞台へと駆け上がり、カラバオカップ制覇によって70年ぶりのタイトル獲得も果たした。ギヴンは、ハウの功績はクラブ史に残る伝説的な人物たちと肩を並べるものだと強調している。

「ハウはニューカッスル・ユナイテッドの監督として、信じられないほど素晴らしい仕事をした。本当にそうだ」とギヴンは述べた。「就任した時、チームはプレミアリーグで19位だった。そこからチャンピオンズリーグに2度導き、70年ぶりとなる国内タイトルも勝ち取った。彼が成し遂げたことは、まだまだ挙げ続けられるよ。

「今回のことには、タインサイドで大きな感情のうねりが起きるだろう。ニューカッスルではここ数週間、ケビン・キーガンの悲しい逝去もあって、すでに感情の揺れる時期が続いていた。そしてエディもまた、彼以前のケビンやボビー・ロブソンのように、ニューカッスルの人々との間に似たような絆を築いたと思う。

「彼はこの街と、そこに暮らす人々を本当に理解していた。この街に住んでいたしね。ファンは彼が去ったことに胸を痛めると思う」