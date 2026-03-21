ヴィンセント・コンパニー監督の招集メンバーには、これまでプロ経験のない10代の選手、エルブリン・オスマニ（16歳）とグイド・デッラ・ロヴェレ（18歳）が再び名を連ねている。
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次回の新人歓迎会？ FCバイエルン・ミュンヘンのベンチにまた2人の新顔が
チャンピオンズリーグのラウンド16第2戦、アタランタ・ベルガモ戦でも、ドイツの最多優勝クラブであるバイエルン・ミュンヘンの選手層が逼迫していたため、2人の若手選手がデビューを果たしていた。デニズ・オフリとフィリップ・パヴィッチは、それぞれ後半から途中出場した。
土曜日の試合でも、コンパニー監督は多くの選手を欠くことになる。ニコラス・ジャクソン（退場処分）、 ルイス・ディアス（イエローカード2枚）、ジョナサン・ター（イエローカード5枚）が出場停止で欠場する一方、ジャマル・ムシアラ（足首の不調）、アルフォンソ・デイヴィス（太ももの負傷）、マヌエル・ノイアー（筋断裂）、スヴェン・ウルライヒ（筋束断裂）は負傷により欠場する。さらに、アレクサンダル・パブロヴィッチも直前に股関節の不調を理由に欠場することになった。
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FCバイエルン・ミュンヘン：ベンチにはベテラン選手がわずか3人
一方、デッラ・ロヴェレとオスマニは、それぞれ中盤の選択肢となっている。前者は2024年、クレモネーゼのユースからミュンヘンに加入した。 このイタリア人選手はすでにバイエルン・リージョナルリーガのセカンドチームで欠かせない存在となっており、リーグ戦21試合で4ゴール、10アシストを記録している。一方、オスマニは2017年からバイエルンのユースでプレーしており、これまではU-17での出場に限られている。
ディフェンダーのパヴィッチとオフリも再びメンバー入りしている。ゴールキーパーのレナード・プレスコットと攻撃的MFのマヨン・カルドソという2人の有望株もメンバーに名を連ねている。後者はすでにグラッドバッハ戦でデビューを果たしている。ベンチメンバーはラファエル・ゲレイロ、伊藤宏樹、トム・ビショフで締めくくられる。
コンパニー監督はキックオフ前、スカイのインタビューで自身の選抜について次のように語った。「彼らの中には、今日必要とされる選手もいるだろう。経験を重ねることも重要だ。成功する者もいれば、そうでない者もいる。重要なのはチームへの融合だ。今日先発する選手たちが、タフなプレーを見せてくれることを願っている。」
- FCバイエルン・ミュンヘンの先発メンバー：ウルビグ - スタニシッチ、ウパメカノ、キム、ライマー - キミッヒ、ゴレツカ - オリゼ、カール、グナブリー - ケイン
FCバイエルン・ミュンヘン、試合日程：FCBの今後の試合
日付 時間 試合 3月21日（土） 15時30分 FCバイエルン - ユニオン・ベルリン（ブンデスリーガ） 4月4日（土） 15時30分 SCフライブルク 対 FCバイエルン（ブンデスリーガ） 4月7日（火） 21時 レアル・マドリード 対 FCバイエルン（チャンピオンズリーグ） 4月11日（土） 18時30分 FCザンクト・パウリ 対 FCバイエルン（ブンデスリーガ） 4月15日（水） 21時 FCバイエルン - レアル・マドリード（チャンピオンズリーグ）