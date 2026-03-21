次回の新人歓迎会？　FCバイエルン・ミュンヘンのベンチにまた2人の新顔が

一方、デッラ・ロヴェレとオスマニは、それぞれ中盤の選択肢となっている。前者は2024年、クレモネーゼのユースからミュンヘンに加入した。 このイタリア人選手はすでにバイエルン・リージョナルリーガのセカンドチームで欠かせない存在となっており、リーグ戦21試合で4ゴール、10アシストを記録している。一方、オスマニは2017年からバイエルンのユースでプレーしており、これまではU-17での出場に限られている。

ディフェンダーのパヴィッチとオフリも再びメンバー入りしている。ゴールキーパーのレナード・プレスコットと攻撃的MFのマヨン・カルドソという2人の有望株もメンバーに名を連ねている。後者はすでにグラッドバッハ戦でデビューを果たしている。ベンチメンバーはラファエル・ゲレイロ、伊藤宏樹、トム・ビショフで締めくくられる。

コンパニー監督はキックオフ前、スカイのインタビューで自身の選抜について次のように語った。「彼らの中には、今日必要とされる選手もいるだろう。経験を重ねることも重要だ。成功する者もいれば、そうでない者もいる。重要なのはチームへの融合だ。今日先発する選手たちが、タフなプレーを見せてくれることを願っている。」