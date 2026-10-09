ハンジ・フリック監督は試合前の記者会見でラミン・ヤマルを絶賛し、19歳のウインガーはいずれ世界最高のサッカー選手になるとの見通しを示した。若きFWは、スペイン代表で再び印象的なインターナショナルウインドーを終え、バルセロナに戻った。

フリック監督は、ヤマルの成長を管理していくことがクラブにとって引き続き重要であると強調した。

「ラミンは19歳だ。そのことを忘れてはならない」とフリック監督は記者団に念を押した。「私にとって、彼がプレーしてきた出場時間は良いものだ。このレベルを維持してくれることを願っている」