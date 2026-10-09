Getty Images Sport
翻訳者：
次代の王者へ！ フリック監督、「信じられない」バルセロナの逸材ラミン・ヤマルが世界サッカーを制すると太鼓判
フリック、10代の神童が世界の頂点に立つと太鼓判
ハンジ・フリック監督は試合前の記者会見でラミン・ヤマルを絶賛し、19歳のウインガーはいずれ世界最高のサッカー選手になるとの見通しを示した。若きFWは、スペイン代表で再び印象的なインターナショナルウインドーを終え、バルセロナに戻った。
フリック監督は、ヤマルの成長を管理していくことがクラブにとって引き続き重要であると強調した。
「ラミンは19歳だ。そのことを忘れてはならない」とフリック監督は記者団に念を押した。「私にとって、彼がプレーしてきた出場時間は良いものだ。このレベルを維持してくれることを願っている」
- AFP
指揮官、ウインガーの生まれつきの自信に驚嘆
ドイツ人指揮官は、ヤマルのサッカーへの愛こそが、彼を急速にサッカー界のトップ層へ押し上げた原動力だと強調した。「彼はサッカーをするのが大好きで、自信を持っている時は信じられないほどだ」とフリックは断言した。
「彼は世界最高の選手になるだろう」
ヤマルは今季序盤を通じて、バルセロナとスペインの両方で並外れた好調を維持している。
ラ・マシアの層の厚さと契約更新を称える
フリックはまた、バルセロナの下部組織の層の厚さを称賛し、シャビ・エスパルトの契約延長とマルク・ベルナルの戦術的な柔軟性が重要な戦力だと指摘した。「ラ・マシア出身のシャビがいるのは素晴らしいことだ。どのポジションにも異なる選択肢がある」とフリックは語った。
「シャビ・エスパルトをこれから何年も楽しめるのは信じられないことだ」
「全員がベストの状態でなければならない」
- AFP
ヘタフェ戦へ向けて全力集中が必要だ
若手の才能を称賛しつつも、フリックは土曜日のヘタフェ戦ではチーム全体に完全な集中が求められると警鐘を鳴らした。「ヘタフェ戦は簡単な試合にはならない。彼らはカンファレンスリーグ出場権を獲得している。彼らを相手に戦うのは決して簡単ではない」とフリックは締めくくった。
「彼らは守備が良いタフなチームだ。簡単ではないだろう」
バルセロナはラ・リーガ首位を維持するため、勝ち点3の獲得を目指す。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。