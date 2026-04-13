グアルディオラは将来についてほとんど語っていない。リヴァプールのクロップに影響され、クラブ監督のストレスから解放されるため、代表監督へ転身するとの噂もある。

2026年にシティとの契約が終了した場合の去就について問われると、2009～2014年にシティでプレーし2011-12シーズンのプレミアリーグ初制覇に貢献したバリーはこう語った。「もしペップがシティでの任期を終えると決めたなら、彼は少し休むだろう。 これまでチームを去る際、彼はたいていそうしてきた。

3か月だろうと6か月だろうと、先がどうなるかは誰にも分からない。次の動きを計画しているかどうかも分からない。彼には間違いなくそうするだけの実績がある。世界のどのクラブや国でもそうだ。

当初は今季で引退すると考えていなかった。どの監督も最高の形で去りたいからだ。ある時点では、今年どのタイトルを獲れるか彼自身も確信がなかった。すでにリーグカップは獲得し、FAカップも現在のプレーぶりを見れば大きなチャンスだ。リーグ戦もまだ残っており、何が起こるか分からない。

仮に今年で最後でも驚かない。彼は献身的に働き、シティでは例年より長く率いて大きな成果を残した。どんな決断でも、ファンは拍手で労を称えるだろう」