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次はPSGか、ユヴェントスか？ バルセロナ、バイエルン、マンシティでタイトルを獲得したペップ・グアルディオラが、新たな挑戦に「惹かれる」理由。
グアルディオラの成績：マンチェスター・シティ監督としての獲得タイトル
グアルディオラ監督は2016年のプレミアリーグ就任以来、マンチェスターで10年近く献身的に指導を続けてきた。これまでに6度のリーグ優勝を達成し、今シーズン7度目のタイトルが期待される。すでに5度目のリーグカップ制覇を果たし、FAカップも視界に入っている。
チャンピオンズリーグ、UEFAスーパーカップ、クラブワールドカップでも優勝し、2022-23シーズンは歴史的3冠を達成。多額の資金を投入し、何度もチーム再構築を行ってきた。
来季限りでシティを去る可能性も取り沙汰される。新天地を求めるなら、欧州5大リーグ制覇を目指し、セリエAやリーグ・アンからのオファーを受けるか注目される。
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グアルディオラの次なる舞台はセリエAかリーグ1か？
バリーはBetMGMを通じてGOALに語った。グアルディオラがユヴェントス、ACミラン、インテル、パリ・サンジェルマンで監督を務める可能性について問われると、「彼の実績を見れば、どの国でも自信を持ってペップ流を貫き、サッカーのスタイルを変えるだろう。
特にイタリアで新たなスタイルに挑戦する姿は見てみたい。イタリアのチームは守備的だが、ペップ流とは異なるので、実現すれば見応えがあるだろう。
彼にとって興味深い挑戦になるはずだ。ただ、少しは休みたいだろうし、選択肢も多い。別の国で挑戦する姿を見られるのは素晴らしいことだ。」
クロップ同様にグアルディオラも休養へ
グアルディオラは将来についてほとんど語っていない。リヴァプールのクロップに影響され、クラブ監督のストレスから解放されるため、代表監督へ転身するとの噂もある。
2026年にシティとの契約が終了した場合の去就について問われると、2009～2014年にシティでプレーし2011-12シーズンのプレミアリーグ初制覇に貢献したバリーはこう語った。「もしペップがシティでの任期を終えると決めたなら、彼は少し休むだろう。 これまでチームを去る際、彼はたいていそうしてきた。
3か月だろうと6か月だろうと、先がどうなるかは誰にも分からない。次の動きを計画しているかどうかも分からない。彼には間違いなくそうするだけの実績がある。世界のどのクラブや国でもそうだ。
当初は今季で引退すると考えていなかった。どの監督も最高の形で去りたいからだ。ある時点では、今年どのタイトルを獲れるか彼自身も確信がなかった。すでにリーグカップは獲得し、FAカップも現在のプレーぶりを見れば大きなチャンスだ。リーグ戦もまだ残っており、何が起こるか分からない。
仮に今年で最後でも驚かない。彼は献身的に働き、シティでは例年より長く率いて大きな成果を残した。どんな決断でも、ファンは拍手で労を称えるだろう」
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プレミアリーグ優勝争い：マンチェスター・シティ対アーセナルの試合はいつ？
グアルディオラは選手時代にブレシアやローマでプレーし、イタリアサッカー界での経験を持つ。パリ移籍には私生活・スポーツ面双方で魅力がある。
「ティキ・タカ」の生みの親である彼は熟考するだろうが、根拠のない噂に振り回されることはない。マンチェスター・シティは2025-26プレミアリーグ優勝争いに再浮上しており、日曜にエティハド・スタジアムで行われるアーセナル戦が勝敗の行方を左右する。