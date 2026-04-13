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GuardiolaGetty Images
Chris Burton

翻訳者：

次はPSGか、ユヴェントスか？ バルセロナ、バイエルン、マンシティでタイトルを獲得したペップ・グアルディオラが、新たな挑戦に「惹かれる」理由。

ジョゼップ・グアルディオラ
マンチェスター・シティ
パリ・サンジェルマン
ユヴェントス
プレミアリーグ
ACミラン
インテル
セリエ A
リーグ・アン

ペップ・グアルディオラはスペイン、ドイツ、イングランドでタイトルを獲得してきた。元マンチェスター・シティのガレス・バリーはGOALに、フランスやイタリアでの新挑戦が彼を「惹きつける」と語った。バルセロナとバイエルンを率いた彼のシティとの契約はあと12カ月強だ。

  • グアルディオラの成績：マンチェスター・シティ監督としての獲得タイトル

    グアルディオラ監督は2016年のプレミアリーグ就任以来、マンチェスターで10年近く献身的に指導を続けてきた。これまでに6度のリーグ優勝を達成し、今シーズン7度目のタイトルが期待される。すでに5度目のリーグカップ制覇を果たし、FAカップも視界に入っている。

    チャンピオンズリーグ、UEFAスーパーカップ、クラブワールドカップでも優勝し、2022-23シーズンは歴史的3冠を達成。多額の資金を投入し、何度もチーム再構築を行ってきた。

    来季限りでシティを去る可能性も取り沙汰される。新天地を求めるなら、欧州5大リーグ制覇を目指し、セリエAやリーグ・アンからのオファーを受けるか注目される。

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  • Pep Guardiola Manchester City 2025Getty

    グアルディオラの次なる舞台はセリエAかリーグ1か？

    バリーはBetMGMを通じてGOALに語った。グアルディオラがユヴェントス、ACミラン、インテル、パリ・サンジェルマンで監督を務める可能性について問われると、「彼の実績を見れば、どの国でも自信を持ってペップ流を貫き、サッカーのスタイルを変えるだろう。 

    特にイタリアで新たなスタイルに挑戦する姿は見てみたい。イタリアのチームは守備的だが、ペップ流とは異なるので、実現すれば見応えがあるだろう。 

    彼にとって興味深い挑戦になるはずだ。ただ、少しは休みたいだろうし、選択肢も多い。別の国で挑戦する姿を見られるのは素晴らしいことだ。」

  • クロップ同様にグアルディオラも休養へ

    グアルディオラは将来についてほとんど語っていない。リヴァプールのクロップに影響され、クラブ監督のストレスから解放されるため、代表監督へ転身するとの噂もある。

    2026年にシティとの契約が終了した場合の去就について問われると、2009～2014年にシティでプレーし2011-12シーズンのプレミアリーグ初制覇に貢献したバリーはこう語った。「もしペップがシティでの任期を終えると決めたなら、彼は少し休むだろう。 これまでチームを去る際、彼はたいていそうしてきた。 

    3か月だろうと6か月だろうと、先がどうなるかは誰にも分からない。次の動きを計画しているかどうかも分からない。彼には間違いなくそうするだけの実績がある。世界のどのクラブや国でもそうだ。 

    当初は今季で引退すると考えていなかった。どの監督も最高の形で去りたいからだ。ある時点では、今年どのタイトルを獲れるか彼自身も確信がなかった。すでにリーグカップは獲得し、FAカップも現在のプレーぶりを見れば大きなチャンスだ。リーグ戦もまだ残っており、何が起こるか分からない。 

    仮に今年で最後でも驚かない。彼は献身的に働き、シティでは例年より長く率いて大きな成果を残した。どんな決断でも、ファンは拍手で労を称えるだろう」

  • Pep Guardiola Premier League trophy Manchester CityGetty

    プレミアリーグ優勝争い：マンチェスター・シティ対アーセナルの試合はいつ？

    グアルディオラは選手時代にブレシアやローマでプレーし、イタリアサッカー界での経験を持つ。パリ移籍には私生活・スポーツ面双方で魅力がある。

    「ティキ・タカ」の生みの親である彼は熟考するだろうが、根拠のない噂に振り回されることはない。マンチェスター・シティは2025-26プレミアリーグ優勝争いに再浮上しており、日曜にエティハド・スタジアムで行われるアーセナル戦が勝敗の行方を左右する。