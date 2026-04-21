「次は彼女たちの番だ！」バイエルン・ミュンヘンのマックス・エベル、FCB女子チームにも熱い声援を送る

男子チームは日曜、VfBシュトゥットガルトを4－2（前半3－1）で破り早期優勝を決めた。女子チームは水曜のユニオン・ベルリン戦で初優勝のチャンスを迎える。 「これは本当に素晴らしいことで、FCバイエルンの強さを示しています」とエベルは語った。「クラブとして大きな成功を収め、互いに刺激し支え合えるのは純粋に楽しいです。」

両チームともDFBポカールとチャンピオンズリーグでも勝ち残っており、三冠の可能性が残っている。エベル氏は「欧州サッカーでこのようなことがあったのかは分からないが、並外れたことだ」と語った。