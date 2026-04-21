52歳の彼は火曜日、同クラブのビアンカ・レック監督と頻繁に意見交換をしていると語り、「彼らは常に私たちに先んじていました。カップ戦の準決勝にも、チャンピオンズリーグの準決勝にも、彼らが先に進出したのです。そこで私はいつも『追いつかなければならない』と言っていました。今回、私たちが真っ先にリーグ優勝を祝うことができました。次は彼らが追いつく番です」と述べた。
Getty Images
翻訳者：
「次は彼女たちの番だ！」バイエルン・ミュンヘンのマックス・エベル、FCB女子チームにも熱い声援を送る
男子チームは日曜、VfBシュトゥットガルトを4－2（前半3－1）で破り早期優勝を決めた。女子チームは水曜のユニオン・ベルリン戦で初優勝のチャンスを迎える。 「これは本当に素晴らしいことで、FCバイエルンの強さを示しています」とエベルは語った。「クラブとして大きな成功を収め、互いに刺激し支え合えるのは純粋に楽しいです。」
両チームともDFBポカールとチャンピオンズリーグでも勝ち残っており、三冠の可能性が残っている。エベル氏は「欧州サッカーでこのようなことがあったのかは分からないが、並外れたことだ」と語った。
- Getty Images
コンパニーはバイエルンがバルサを破る番狂わせを期待している。
チャンピオンズリーグ制覇へ向け、バイエルンは土曜18時15分（現地）のホーム準決勝第1戦バルセロナ戦で優位に立つ必要がある。ヴィンセント・コンパニー監督もスペインの強豪との一戦を楽しみにしている。 この試合は欧州最高峰のクオリティになると40歳のコンパニー監督は強調し、「本来ならアリアンツ・アレーナは満員になるはずだ」と語った。
男子チームは4月28日に王者のパリ・サンジェルマンと対戦する。「女子チームから少しは勢いを分けてほしい」とコンパニー。「彼女たちのプレーが楽しみだ」