サッカーには数字だけでは語れない物語がある。小さな出来事が積み重なり、やがて伝説となる。

2026年のワールドカップでは、ラミン・ヤマルが過去・現在・未来をめぐる議論の渦中に入り、世代を超えた対立の象徴となっている。

まだ20歳にもならないこのスペインの若者は、代表での栄光を目指すだけでなく、バルセロナサポーターやメッシファンにとって大きな意味を持つシナリオの主人公にもなっている。彼の名前は、決勝で自身の原点であるメッシと対決する可能性につながる道と結びついているからだ。