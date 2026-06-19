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次はベリンガムかサンチョか。バイエルン移籍が噂される17歳のリオ・ングモハに、マイケル・オーウェンがリヴァプール残留を勧めた。
サラーの後継者？ ングモハ、飛躍の年を糧にさらなる活躍へ
2024年にチェルシーからマージーサイドに移籍したングモハは、飛躍の年を迎えた。全大会通算29試合に出場し、その抑えきれない潜在能力を示した。
トップチームで初得点を記録し、2026-27シーズンはより重要な役割が期待される。モハメド・サラーの穴を埋める任務も任される可能性がある。
ただしリヴァプールはサイドに大型補強を計画しており、それが彼の出番を阻む可能性もある。そのため彼は、成長にとって最適な場所を探しているという。
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ディアスとオリゼを既に擁しながら、バイエルンとの関連が報じられている。
ブンデスリーガ王者のバイエルンは、ルイス・ディアスやマイケル・オリゼを擁しながらも同選手に興味を示しているという。
プレミアリーグのビッグクラブは、すでに有望な若手を抱えているため、アリアンツ・アレーナからのオファーを真剣に検討する可能性は低い。それでも近年は、期待の英国人若手が相次いでドイツへ移籍している。
残留か移籍か：ングモハはリヴァプールに残るべきか？
ドルトムントでの活躍でベリンガムとサンチョの評価は急上昇した。彼らは「安全地帯」を出て恩恵を得た。ングモハも同様になれるか？
この質問を元リヴァプールFWオーウェンに投げると、英国のオンラインカジノ比較サイト「Casino.org」の顔でもある彼はGOALにこう語った。 「過去に同じ道を歩んだ選手の大半は出場機会がなく、格下のクラブにいた。ベリンガムはバーミンガムでステップアップしたし、サンチョもシティでは出場機会が少なかった。
しかしリオはすでに素晴らしいクラブで出場機会を得て成長している。移籍を考える理由は今のところない」
今シーズンも彼にとって重要だ。昨季は予想以上に出場し、ガクポの不調も影響した。出場した試合では良いプレーを見せた。
彼はまだ若く、学ぶべきことは多い。今シーズンも出場機会は増えそうだが、先発候補になるにはまだ早い。成長段階にあるのだ。」
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ングモハの契約：10代の選手に新たな条件が提示される見通し
ングモハは2025年9月、リヴァプールと3年契約を結んだ。18歳になる今年8月には、より長期の契約が提示される見込みだ。
アンドニ・イラオラ率いるリヴァプールは、その1週間前、2026-27シーズン開幕戦に臨む。8月23日にはセント・ジェームズ・パークでニューカッスルと対戦する。