次はベリンガムかサンチョか。バイエルン移籍が噂される17歳のリオ・ングモハに、マイケル・オーウェンがリヴァプール残留を勧めた。

2024年にチェルシーからマージーサイドに移籍したングモハは、飛躍の年を迎えた。全大会通算29試合に出場し、その抑えきれない潜在能力を示した。

トップチームで初得点を記録し、2026-27シーズンはより重要な役割が期待される。モハメド・サラーの穴を埋める任務も任される可能性がある。

ただしリヴァプールはサイドに大型補強を計画しており、それが彼の出番を阻む可能性もある。そのため彼は、成長にとって最適な場所を探しているという。