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次はティエリ・アンリか？ フランスのレジェンドは、ワールドカップを制したチームメイト、ディディエ・デシャンとジネディーヌ・ジダンに続き、代表監督就任を熱望している。
ヘンリーは、2024年パリオリンピックでフランス代表の監督を務めた。
彼は2024年パリオリンピックでフランスをスペインとの決勝へ導いたが、延長戦の末に敗れ、マイケル・オリゼらには銀メダルがかかった。
また、古巣モナコで短期間監督を務め、モントリオール・インパクトでMLSに復帰。ベルギー代表ではロベルト・マルティネス体制下でスタッフとしても活動した。
現在48歳の彼は解説者に復帰し、当面は監督業に急ぐつもりはないが、魅力的なオファーがあれば検討する構えだ。
フランス代表の監督は、1998年W杯優勝メンバーがすでに就いたように、魅力的な選択肢だ。デシャン前監督は14年の任期を終え、2018年W杯とUEFAネーションズリーグ制覇の成果を残して退任した。
後任にはバロンドール受賞者ジダンが就く。レアル・マドリード以外で初めて指揮を執るが、ムバッペやデンベレらスターを擁し、更なるタイトルが期待される。
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ヘンリーは将来、フランス代表の監督になるのだろうか？
ジダンが引退しても、アンリは「98年組」の系譜を継げるか？この問いに、アーセナル「インヴィンシブルズ」の一員だったアリアディエールは、ToonieBetとの提携でGOALにこう語った。「なぜできない？ティエリはきっと喜ぶ。
彼の愛国心とフランスへの思いは、2024年オリンピックでの活躍が示す通りだ。その経験が心の片隅にあるはずで、いつかチャンスを掴みたいと願っているだろう。
とはいえ、フランスでジダンは別格だ。我々は“神々”の領域に触れてしまった。ジダンはいつまでもジダンだ。彼が成功し、すべてがうまくいくことを願っている。
デシャン監督は今回のW杯で優勝を逃したが、常に準決勝や決勝に進出し、2018年には優勝している。ジダンにとって優勝は依然として大きな挑戦だ。
ジダンにとって次のステップはタイトル獲得だ。就任して準決勝や準々決勝で終わるわけにはいかない。優勝の難しさは皆が知っている。優勝できるのは1チームだけだ。イングランドも同じ。最近の大舞台であと一歩及ばず、忍耐が尽きつつある。ジダンにはその壁を突破してほしい。
ジダン、デシャンの成功を受け継ぎ飛躍へ
フランス代表は「黄金世代」の選手たちがまだ数大会は戦えると見込まれ、欧州選手権やワールドカップでも優勝候補であり続けるかと問われた。アリアディエールは「もちろん、100％そう思います。
「ディディエ・デシャン監督はワールドカップを1度しか優勝していないと言う人もいるが、それは多くの監督より多い実績だ。彼があの素晴らしいメンバーと才能ある選手たちを率いて成し遂げたことを考えてほしい。
ジダンが就任しても、彼が残す仕事は多くない。成功の土台はすでに整っている。君の言う通り、チーム力、年齢構成、そして今後戻ってくる選手たちを見てもそうだ。
「例えば、これまで出場機会の少なかった［ライアン］・シェルキは今後2〜4年、チームに留まるだろう。怪我から戻る［ヒューゴ］・エキティケもいる。この豊富な人材と才能を考えれば、ジダン監督は少しの魔法をかけるだけでチームを機能させられるはずだ。」
- (C)Getty Images
フランスの試合日程：ワールドカップの悔しさを胸に、次はネーションズリーグ
フランスは2026年W杯で期待外れに終わり、準決勝でスペインに敗退。3位決定戦でもイングランドに逆転負けし、10得点が奪い合う激戦となった。
まもなくジダン監督の就任が正式に発表される「レ・ブルー」は、9月開始のネーションズリーグで公式戦に復帰する。グループA1ではトルコ、ベルギー、イタリアと対戦する。
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