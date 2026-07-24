次はティエリ・アンリか？ フランスのレジェンドは、ワールドカップを制したチームメイト、ディディエ・デシャンとジネディーヌ・ジダンに続き、代表監督就任を熱望している。

彼は2024年パリオリンピックでフランスをスペインとの決勝へ導いたが、延長戦の末に敗れ、マイケル・オリゼらには銀メダルがかかった。

また、古巣モナコで短期間監督を務め、モントリオール・インパクトでMLSに復帰。ベルギー代表ではロベルト・マルティネス体制下でスタッフとしても活動した。

現在48歳の彼は解説者に復帰し、当面は監督業に急ぐつもりはないが、魅力的なオファーがあれば検討する構えだ。

フランス代表の監督は、1998年W杯優勝メンバーがすでに就いたように、魅力的な選択肢だ。デシャン前監督は14年の任期を終え、2018年W杯とUEFAネーションズリーグ制覇の成果を残して退任した。

後任にはバロンドール受賞者ジダンが就く。レアル・マドリード以外で初めて指揮を執るが、ムバッペやデンベレらスターを擁し、更なるタイトルが期待される。