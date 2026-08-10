シティの焦点は現在、新指揮官マレスカの下での戦いに適応を進める中、アーセナルとの次戦へと完全に移っている。

ペップ・グアルディオラ退任後、チームがどのように戦術システムを身につけつつあるかを説明し、アジアツアーを振り返ったマルムーシュは、次のように明かした。「僕たちは新しい戦術や形、そして監督が僕たちに求めることを学ぼうとしているところだ。少しずつ、それをつかみ始めていると思う。もちろん、10年間の後で、ペップがここで成し遂げたことは信じられないほど素晴らしかった。変化の後で簡単ではないけれど、僕たちは本当にうまくやれているし、母国に戻ってからも続けていく。

「この夏は最高だった。僕は結婚もしたので、人生で最高の日々を過ごしたし、こうして戻ってこられて本当に素晴らしい。ここの文化はとてもすてきだ。信じられない応援を送ってくれたすべてのファンに感謝したい。温かさを感じた。僕たち全員がそれを感じていた。今日はスタジアムが満員だった。彼らの文化は素晴らしい。食べ物もそうだ。僕は彼らの料理が大好きだし、僕たちは素晴らしい数週間を過ごした」