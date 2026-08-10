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「次はコミュニティ・シールドだ」 オマル・マルムーシュの2得点でアトレティコを沈めたマンチェスター・シティは、アーセナル戦へと照準を移す
マルムーシュの2得点でアトレティコ撃沈
マンチェスター・シティは、ソウル・ワールドカップ・スタジアムで行われたアトレティコ戦に3-1で勝利し、アジアでのプレシーズンツアーを締めくくった。16歳のドミンゲスに先制点を許したものの、マンチェスター・シティは後半、アントワーヌ・セメンヨのアシストからオマル・マルムーシュが立て続けに2得点を決めて逆転。さらにアディショナルタイムには、ディヴィン・ムバマのスルーパスに抜け出したアイト＝ヌーリが勝利を決定づけた。
- AFP
マルムーシュ、ツアーでのパフォーマンスを称賛
エジプト人FWは3分間で2ゴールを挙げる決定的な活躍を見せ、アトレティコ戦でのシティの逆転勝利を締めくくった。
決定機を逃した場面や自身のゴールまでの流れを振り返り、マルムーシュはクラブの公式メディアにこう語った。「サビーニョとセメンヨがドリブルしてボールを出してくれた場面で、3回、4回とチャンスがあったけど、僕はそこにいなかった。だから後半は、とにかくランニングしてその場に入ることだけを考えていた。彼らは自分たちの仕事をしてくれて、僕たちは勝った。本当に、本当にいい気分だ」
この勝利がシティの次の公式戦につながることにも触れ、マルムーシュはこう続けた。「すごく楽しめている。もちろん、ストライカーとしては自信になるし、いい流れにも乗れる。僕はただボールを押し込むだけでよかったし、もちろん［アントワーヌ］にも感謝したい。そうしてプレシーズンで自信がつく。いい気分だし、次はコミュニティ・シールドだ」
マレスカ、ペップの後を受けて適応へ
シティの焦点は現在、新指揮官マレスカの下での戦いに適応を進める中、アーセナルとの次戦へと完全に移っている。
ペップ・グアルディオラ退任後、チームがどのように戦術システムを身につけつつあるかを説明し、アジアツアーを振り返ったマルムーシュは、次のように明かした。「僕たちは新しい戦術や形、そして監督が僕たちに求めることを学ぼうとしているところだ。少しずつ、それをつかみ始めていると思う。もちろん、10年間の後で、ペップがここで成し遂げたことは信じられないほど素晴らしかった。変化の後で簡単ではないけれど、僕たちは本当にうまくやれているし、母国に戻ってからも続けていく。
「この夏は最高だった。僕は結婚もしたので、人生で最高の日々を過ごしたし、こうして戻ってこられて本当に素晴らしい。ここの文化はとてもすてきだ。信じられない応援を送ってくれたすべてのファンに感謝したい。温かさを感じた。僕たち全員がそれを感じていた。今日はスタジアムが満員だった。彼らの文化は素晴らしい。食べ物もそうだ。僕は彼らの料理が大好きだし、僕たちは素晴らしい数週間を過ごした」
- (C)Getty Images
コミュニティ・シールドは仕上がりを試す場となる
シティは今後、8月16日（日）にカーディフのプリンシパリティ・スタジアムで行われる、プレミアリーグ王者アーセナルとのコミュニティ・シールドに完全に照準を合わせる。この一戦は、ワールドカップ後の影響でアジアツアーを欠場したアーリング・ハーランドやエリオット・アンダーソンを含む主力選手たちに、マレスカ監督が出場機会を与える絶好の機会となる。アーセナルとのこの対戦は、リーグ開幕前のシティの仕上がりを測る本格的な試金石となる。
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