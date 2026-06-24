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次はエンツォ・フェルナンデスか？ マルク・ククレラ、チェルシーの副キャプテンがレアル・マドリードに加入するという噂について言及
ククレラ、フェルナンデスとの再会を懇願
ククレラはチェルシーからレアル・マドリードへ6年契約で移籍し、モウリーニョ監督の下でプレーすることになった。27歳の彼はマドリード到着直後ながら、友人でもあるフェルナンデスに「一緒にレアル・マドリードに来ないか」と公に呼びかけている。
スペイン紙『マルカ』の取材に、ククレラはこう語った。「彼は素晴らしい選手で友人だ。私の移籍を喜んでくれた。一緒にマドリードでプレーできれば嬉しい。チェルシーでは幸せだった。同じ夏に二人で加入できれば最高だ。彼がレアル・マドリードの選手になることを願っている。」
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ロンドンでのフェルナンデスの将来は不透明。
スタンフォード・ブリッジで摩擦が続いたことで、アルゼンチン代表のチェルシーでの立場が話題になっている。フェルナンデスは昨季、ベルナベウ移籍をほのめかしメンバーから外され、前体制と対立した。
以前彼は「マドリードはとても好きだ。ブエノスアイレスに似ている」と語り、さらに「マドリードに住めるか」との問いに「もちろん」と答えて物議を醸した。この発言がきっかけでマンチェスター・シティやポート・ヴェイル戦でもベンチ外となった。
前政権下の懲戒問題
元チェルシー監督リアム・ローゼニオール氏は、このMFの公の発言を「一線を越えた」と批判し、チームへの献身を疑問視した。チャンピオンズリーグ敗退後、フェルナンデスは記者団に「残留するかは分からない。ワールドカップ後に考える」と去就の行方を示唆した。
だが、代理人の元PSG選手ハビエル・パストーレはエンソの誠実さを擁護した。 パストーレは「エンツォは状況を誤解していた。監督の説明に納得し、どこでも全力でプレーするプロだ。今回の処分は理解できない。特定のクラブ名も、チェルシーを去りたいとも言っていない。ただ『将来住んでみたいヨーロッパの都市は』と問われ、マドリードと答えただけだ」と語った。
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シャビ・アロンソ、スター選手たちを引き留めるための奮闘
チェルシーの新監督シャビ・アロンソは、ククレラを失い欧州カップ戦出場権も逃したチーム再建という難題に直面している。フェルナンデスは昨季プレミアリーグ35試合で10ゴール4アシストを記録し依然不可欠だが、ベルナベウの誘惑は消えない。