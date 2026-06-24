次はエンツォ・フェルナンデスか？ マルク・ククレラ、チェルシーの副キャプテンがレアル・マドリードに加入するという噂について言及

スタンフォード・ブリッジで摩擦が続いたことで、アルゼンチン代表のチェルシーでの立場が話題になっている。フェルナンデスは昨季、ベルナベウ移籍をほのめかしメンバーから外され、前体制と対立した。

以前彼は「マドリードはとても好きだ。ブエノスアイレスに似ている」と語り、さらに「マドリードに住めるか」との問いに「もちろん」と答えて物議を醸した。この発言がきっかけでマンチェスター・シティやポート・ヴェイル戦でもベンチ外となった。