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Chelsea v Aston Villa - Premier LeagueGetty Images Sport
Khaled Mahmoud

翻訳者：

次はエンツォ・フェルナンデスか？ マルク・ククレラ、チェルシーの副キャプテンがレアル・マドリードに加入するという噂について言及

エンソ・フェルナンデス
マルク・ククレジャ
レアル・マドリー
チェルシー
ラ・リーガ
プレミアリーグ
移籍情報

マルク・ククレラは、巨額移籍でベルナベウへ移った直後、エンツォ・フェルナンデスにレアル・マドリード加入を説得し始めた。スタンフォード・ブリッジを離れたスペイン人SBは、マドリードでW杯優勝経験のあるアルゼンチン代表と再会することを期待している。

  • ククレラ、フェルナンデスとの再会を懇願

    ククレラはチェルシーからレアル・マドリードへ6年契約で移籍し、モウリーニョ監督の下でプレーすることになった。27歳の彼はマドリード到着直後ながら、友人でもあるフェルナンデスに「一緒にレアル・マドリードに来ないか」と公に呼びかけている。

    スペイン紙『マルカ』の取材に、ククレラはこう語った。「彼は素晴らしい選手で友人だ。私の移籍を喜んでくれた。一緒にマドリードでプレーできれば嬉しい。チェルシーでは幸せだった。同じ夏に二人で加入できれば最高だ。彼がレアル・マドリードの選手になることを願っている。」


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  • enzo-fernandez(C)Getty Images

    ロンドンでのフェルナンデスの将来は不透明。

    スタンフォード・ブリッジで摩擦が続いたことで、アルゼンチン代表のチェルシーでの立場が話題になっている。フェルナンデスは昨季、ベルナベウ移籍をほのめかしメンバーから外され、前体制と対立した。

    以前彼は「マドリードはとても好きだ。ブエノスアイレスに似ている」と語り、さらに「マドリードに住めるか」との問いに「もちろん」と答えて物議を醸した。この発言がきっかけでマンチェスター・シティやポート・ヴェイル戦でもベンチ外となった。

  • 前政権下の懲戒問題

    元チェルシー監督リアム・ローゼニオール氏は、このMFの公の発言を「一線を越えた」と批判し、チームへの献身を疑問視した。チャンピオンズリーグ敗退後、フェルナンデスは記者団に「残留するかは分からない。ワールドカップ後に考える」と去就の行方を示唆した。

    だが、代理人の元PSG選手ハビエル・パストーレはエンソの誠実さを擁護した。 パストーレは「エンツォは状況を誤解していた。監督の説明に納得し、どこでも全力でプレーするプロだ。今回の処分は理解できない。特定のクラブ名も、チェルシーを去りたいとも言っていない。ただ『将来住んでみたいヨーロッパの都市は』と問われ、マドリードと答えただけだ」と語った。

  • Enzo Fernandez ChelseaGetty Images

    シャビ・アロンソ、スター選手たちを引き留めるための奮闘

    チェルシーの新監督シャビ・アロンソは、ククレラを失い欧州カップ戦出場権も逃したチーム再建という難題に直面している。フェルナンデスは昨季プレミアリーグ35試合で10ゴール4アシストを記録し依然不可欠だが、ベルナベウの誘惑は消えない。