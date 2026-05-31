AFP
翻訳者：
次の行き先はイングランド？！ シャビがペップ・グアルディオラのビッグクラブ監督就任を予想。マンチェスター・シティ退任後の驚きの計画が明らかに。
世界的なうずき
シャビは、この戦術の天才の次なる舞台は代表チームだと考えている。クラブレベルではもう挑戦が残っていないと語った。チャンピオンズリーグ決勝を前にハイネケンの質疑応答で、彼はそう確信を示した。
「彼は天才だ。天才の頭の中は誰にも分からない。でも、もし言うなら、彼は代表チームの監督を待っているだろう」とシャビは語った。「クラブではもう全てやったから、次は代表が新たな挑戦だ」
- Getty Images Sport
スリー・ライオンズからの呼び声？
グアルディオラが代表監督を務める可能性は以前から話題で、ハビにはイングランドやスペインが現実的な選択肢かどうか問われた。 イングランドのサッカーに精通しており、トーマス・トゥヘル監督の下で育った選手層を高く評価していることから、イングランド代表は特に魅力的な選択肢だ。シティで多くの代表スターを指導した経験もあり、代表チームへの理解度は外部候補を大きく上回る。スペインかイングランドかと問われたシャビは「なぜない？スペインは難しいが、イングランドならあり得る」と語った。
コーチング界のレジェンド
バルセロナ黄金期にグアルディオラのピッチ上の司令塔だったシャビは、今もその戦術水準に敬意を抱く。新世代の監督が台頭しても、55歳の彼は現代サッカーの基準であり続ける。
「彼が最高かどうかは分からないが、間違いなく最高の1人だ」とシャビは語る。「彼は戦術に没頭し、私は彼やスタッフから多くを学んだ。選手への接し方や、チームとして何をするべきかを説得する手腕は素晴らしい。彼は指導者として伝説的存在だ」
- AFP
伝説的な在任期間に幕が下りる
契約は1年残っていたが、元バルセロナ監督は退任を決断。後任にはエンツォ・マレスカが就く。グアルディオラはシティ・フットボール・グループのグローバル・アンバサダーに就任する見込みだが、当面は休息を最優先する。 2012年のバルセロナ退任後に取った休養と同様に、55歳のグアルディオラは家族と過ごす時間を作り、その後に現場復帰を検討する。