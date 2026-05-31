シャビは、この戦術の天才の次なる舞台は代表チームだと考えている。クラブレベルではもう挑戦が残っていないと語った。チャンピオンズリーグ決勝を前にハイネケンの質疑応答で、彼はそう確信を示した。

「彼は天才だ。天才の頭の中は誰にも分からない。でも、もし言うなら、彼は代表チームの監督を待っているだろう」とシャビは語った。「クラブではもう全てやったから、次は代表が新たな挑戦だ」