リヴァプールは、サラーの即戦力となる後継者の獲得に大金を投じると見られていた。しかし実際にはそうならず、スペイン代表ビクトル・ムニョスのポテンシャルに3450万ポンド（4700万ドル）が投じられた。

リヴァプールの右ウイングでそれまでプレーしていた選手と常に比較される可能性があることで、誰もが知る大物選手たちは二の足を踏むのだろうか。この問いをぶつけられたファースト・ディビジョン優勝2回のバーンズ氏は、次のように語った。「彼らが必ずしもモーと比較されることにはならない。なぜなら、違うやり方でプレーすることになるからだ。もちろん新しい監督は異なるスタイルで戦うからね。

「新しい監督はその役割で起用するだろうが、自分で点を取るというより、誰かが点を取るためにチャンスを作ることになる。モーの穴を埋めるわけではない。違う形でプレーするんだ。だからモー・サラーになるために来るのではなく、自分自身であるために来るんだ。

「そして、その役割を担う選手を獲得するとしても、モー・サラーそっくりの選手、あるいはプレースタイルまでそっくりの選手を獲るのでない限り、そして私はそんなことはないと思うが、そこに来てモーがやっていたことをするわけではない。

「だから、ゴールを決めなくてもゴールを生み出し、チームが勝ち続けるなら、それこそがそこでやるべきことだ。モーの代わりをするためにいるわけじゃない。

「チーム全体がもっと良い形でプレーしなければならない。なぜなら、昨季モーがいた時も、私たちは特別良いプレーができていたわけでもなく、どこにもたどり着けなかったからだ。君がやるべきなのはそこなんだ。何年も前にたくさんのゴールを決めていた頃のモー・サラーの代わりになるわけではない。だから、リヴァプールに来るどの選手も、その点でプレッシャーを感じることはないと思うよ。」