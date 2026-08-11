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次のモハメド・サラー？ リヴァプールのレジェンド、ジョン・バーンズがトラブゾンスポルの決断に反応、エジプトの王の王冠を継ぐ後継者が「プレッシャー」を感じない理由
サラー、サウジアラビアとMLS移籍の噂の後にトルコ行きへ
マージーサイドのプレミアリーグ強豪クラブとの契約を1年残していたにもかかわらず、サラーは今夏、フリーで新天地を探すことを許可されていたことが3月に明らかになっていた。
サウジ・プロリーグへの移籍は以前から取り沙汰されており、高額契約も提示可能とみられていた。一方で、セリエAの数クラブを含む欧州各地の複数クラブも、リヴァプールで9個のタイトルを獲得し、257ゴールを記録したこの選手に関心を示しているとされていた。
中東行きや、リオネル・メッシのいるMLS入りではなく、サラーはトルコで2年契約にサインした。世界でも屈指の熱狂的なファンがいる土地だけに、結果を出す重圧はのしかかる。それでも34歳のプレーメーカーに、まだ惰性でプレーするつもりがないことは明らかだ。
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サラーが「安易な選択肢」を避けたことで敬意に値する理由
サラーがスュペル・リグで運試しをする決断について、リヴァプールのレジェンドであるバーンズは、GOALの独占取材に対し、247Betとの提携のもとでこう語った。「まあ、ほかにどんな選択肢があるんだ？ 分からない。おそらく簡単な選択肢だったんじゃないか。サウジの話が再びあったのかどうかも分からない。分からない。昨年はあった。今年もあるのか？
「モー・サラーが昨季、前年と同じ選手であるはずはなかった。つまり、おそらく彼は1年長く残りすぎたのだと思う。サウジに行っていたなら、もちろん彼は、サッカーを諦めたと言うつもりはないが、2000人の前でプレーして金を稼ぐことになっていただろう。一方で今は、依然として評価を受けるリーグに行った。そこはいいリーグだからだ。
「彼らはリーグ最高クラスのチームの一つではない。ベシクタシュやフェネルバフチェのようなクラブではない。だからこそ、彼がそういうクラブに行ったことは明らかに尊敬している。そこでは、なお結果を出さなければならない。だからそうだな、モー・サラーに何が待ち受けているかは、時間だけが教えてくれる」
リヴァプールで誰かの模倣を求められることはない
リヴァプールは、サラーの即戦力となる後継者の獲得に大金を投じると見られていた。しかし実際にはそうならず、スペイン代表ビクトル・ムニョスのポテンシャルに3450万ポンド（4700万ドル）が投じられた。
リヴァプールの右ウイングでそれまでプレーしていた選手と常に比較される可能性があることで、誰もが知る大物選手たちは二の足を踏むのだろうか。この問いをぶつけられたファースト・ディビジョン優勝2回のバーンズ氏は、次のように語った。「彼らが必ずしもモーと比較されることにはならない。なぜなら、違うやり方でプレーすることになるからだ。もちろん新しい監督は異なるスタイルで戦うからね。
「新しい監督はその役割で起用するだろうが、自分で点を取るというより、誰かが点を取るためにチャンスを作ることになる。モーの穴を埋めるわけではない。違う形でプレーするんだ。だからモー・サラーになるために来るのではなく、自分自身であるために来るんだ。
「そして、その役割を担う選手を獲得するとしても、モー・サラーそっくりの選手、あるいはプレースタイルまでそっくりの選手を獲るのでない限り、そして私はそんなことはないと思うが、そこに来てモーがやっていたことをするわけではない。
「だから、ゴールを決めなくてもゴールを生み出し、チームが勝ち続けるなら、それこそがそこでやるべきことだ。モーの代わりをするためにいるわけじゃない。
「チーム全体がもっと良い形でプレーしなければならない。なぜなら、昨季モーがいた時も、私たちは特別良いプレーができていたわけでもなく、どこにもたどり着けなかったからだ。君がやるべきなのはそこなんだ。何年も前にたくさんのゴールを決めていた頃のモー・サラーの代わりになるわけではない。だから、リヴァプールに来るどの選手も、その点でプレッシャーを感じることはないと思うよ。」
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バルコラ獲得の可能性：リヴァプールはサラーの後継者を獲得するのか？
リヴァプールはパリ・サンジェルマンのウインガー、ブラッドリー・バルコラの獲得と結びつけられている。チャンピオンズリーグを制したフランス代表は、どうやらパルク・デ・プランスからの退団の道を探っているようだ。アーセナルも関心を示しているとされる。
アンドニ・イラオラは、アーネ・スロットからアンフィールドの指揮官の座を引き継いでおり、さらに戦力を加えるための期限は9月1日までとなっている。スペイン人指揮官は、サラーの並外れた才能を頼ることができない9年ぶりの監督となる。
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