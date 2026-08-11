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Goal.com
ライブ
Mohamed Salah Trabzonspor 2026 unveilingGetty
Chris Burton

翻訳者：

次のモハメド・サラー？ リヴァプールのレジェンド、ジョン・バーンズがトラブゾンスポルの決断に反応、エジプトの王の王冠を継ぐ後継者が「プレッシャー」を感じない理由

モハメド・サラー
リヴァプール
トラブゾンスポル
プレミアリーグ
スーパーリグ

モハメド・サラーは「楽な選択肢」を選ばなかったことで「敬意」に値すると、ジョン・バーンズが『GOAL』に語った。リヴァプールのレジェンドは、アンフィールドでエジプトの王の後継者となる選手が、現代の偉大な選手を再現しなければならないという「プレッシャー」を背負うことはないと主張している。現時点でその穴を埋めた者はまだおらず、リヴァプールの象徴はトラブゾンスポルでキャリアの新章を始めようとしている。

  • サラー、サウジアラビアとMLS移籍の噂の後にトルコ行きへ

    マージーサイドのプレミアリーグ強豪クラブとの契約を1年残していたにもかかわらず、サラーは今夏、フリーで新天地を探すことを許可されていたことが3月に明らかになっていた。

    サウジ・プロリーグへの移籍は以前から取り沙汰されており、高額契約も提示可能とみられていた。一方で、セリエAの数クラブを含む欧州各地の複数クラブも、リヴァプールで9個のタイトルを獲得し、257ゴールを記録したこの選手に関心を示しているとされていた。

    中東行きや、リオネル・メッシのいるMLS入りではなく、サラーはトルコで2年契約にサインした。世界でも屈指の熱狂的なファンがいる土地だけに、結果を出す重圧はのしかかる。それでも34歳のプレーメーカーに、まだ惰性でプレーするつもりがないことは明らかだ。

    • 広告
  • Mohamed Salah Liverpool 2025-26Getty

    サラーが「安易な選択肢」を避けたことで敬意に値する理由

    サラーがスュペル・リグで運試しをする決断について、リヴァプールのレジェンドであるバーンズは、GOALの独占取材に対し、247Betとの提携のもとでこう語った。「まあ、ほかにどんな選択肢があるんだ？ 分からない。おそらく簡単な選択肢だったんじゃないか。サウジの話が再びあったのかどうかも分からない。分からない。昨年はあった。今年もあるのか？

    「モー・サラーが昨季、前年と同じ選手であるはずはなかった。つまり、おそらく彼は1年長く残りすぎたのだと思う。サウジに行っていたなら、もちろん彼は、サッカーを諦めたと言うつもりはないが、2000人の前でプレーして金を稼ぐことになっていただろう。一方で今は、依然として評価を受けるリーグに行った。そこはいいリーグだからだ。

    「彼らはリーグ最高クラスのチームの一つではない。ベシクタシュやフェネルバフチェのようなクラブではない。だからこそ、彼がそういうクラブに行ったことは明らかに尊敬している。そこでは、なお結果を出さなければならない。だからそうだな、モー・サラーに何が待ち受けているかは、時間だけが教えてくれる」

  • リヴァプールで誰かの模倣を求められることはない

    リヴァプールは、サラーの即戦力となる後継者の獲得に大金を投じると見られていた。しかし実際にはそうならず、スペイン代表ビクトル・ムニョスのポテンシャルに3450万ポンド（4700万ドル）が投じられた。

    リヴァプールの右ウイングでそれまでプレーしていた選手と常に比較される可能性があることで、誰もが知る大物選手たちは二の足を踏むのだろうか。この問いをぶつけられたファースト・ディビジョン優勝2回のバーンズ氏は、次のように語った。「彼らが必ずしもモーと比較されることにはならない。なぜなら、違うやり方でプレーすることになるからだ。もちろん新しい監督は異なるスタイルで戦うからね。

    「新しい監督はその役割で起用するだろうが、自分で点を取るというより、誰かが点を取るためにチャンスを作ることになる。モーの穴を埋めるわけではない。違う形でプレーするんだ。だからモー・サラーになるために来るのではなく、自分自身であるために来るんだ。

    「そして、その役割を担う選手を獲得するとしても、モー・サラーそっくりの選手、あるいはプレースタイルまでそっくりの選手を獲るのでない限り、そして私はそんなことはないと思うが、そこに来てモーがやっていたことをするわけではない。

    「だから、ゴールを決めなくてもゴールを生み出し、チームが勝ち続けるなら、それこそがそこでやるべきことだ。モーの代わりをするためにいるわけじゃない。

    「チーム全体がもっと良い形でプレーしなければならない。なぜなら、昨季モーがいた時も、私たちは特別良いプレーができていたわけでもなく、どこにもたどり着けなかったからだ。君がやるべきなのはそこなんだ。何年も前にたくさんのゴールを決めていた頃のモー・サラーの代わりになるわけではない。だから、リヴァプールに来るどの選手も、その点でプレッシャーを感じることはないと思うよ。」

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  • Bradley Barcola Liverpool crestGetty/GOAL

    バルコラ獲得の可能性：リヴァプールはサラーの後継者を獲得するのか？

    リヴァプールはパリ・サンジェルマンのウインガー、ブラッドリー・バルコラの獲得と結びつけられている。チャンピオンズリーグを制したフランス代表は、どうやらパルク・デ・プランスからの退団の道を探っているようだ。アーセナルも関心を示しているとされる。

    アンドニ・イラオラは、アーネ・スロットからアンフィールドの指揮官の座を引き継いでおり、さらに戦力を加えるための期限は9月1日までとなっている。スペイン人指揮官は、サラーの並外れた才能を頼ることができない9年ぶりの監督となる。

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