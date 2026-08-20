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次のモハメド・サラーに？ リヴァプールの逸材リオ・ングモハが、アンフィールドで“エジプトの王”の後継者になるために「変える必要がある」こととは
サラーはリヴァプールで257ゴールを記録した。
チェルシーのアカデミーで過ごした後にマージーサイドへ移ったングモハは、2025-26シーズンに飛躍のシーズンを送った。自身初ゴールを記録し、歴史を書き換え続ける中で、有望株と見なされている。
そのポテンシャルは他クラブでも注目されており、アリアンツ・アレーナでフランス代表マイケル・オリーゼを巡る移籍の憶測が過熱していたある時点で、バイエルン・ミュンヘンが獲得オファーを検討しているとも言われていた。
ただ、現時点でブンデスリーガへの移籍は実現しない見通しで、リヴァプールはングモハにより重要な役割を与える構えだ。昨季は左サイドで起用されることが多かったが、今は右サイドに大きな空きがある。PFA年間最優秀選手を3度受賞したサラーが257ゴールと9つのタイトルを置き土産にリヴァプールを去ったためだ。
その複数回のゴールデンブーツ受賞者の後釜として、高額補強は行われていない。そのため、ングモハにチャンスが巡ってくる可能性がある。ワールドカップ前のニュージーランドとの親善試合でイングランドのA代表デビューを果たした際には、右ウイングで印象的なプレーを見せていた。
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ングモハは“エジプトの王”の王冠を継ぐ者なのか？
その若手がサラーの王座を継ぐ存在になり得るのか、そしてどうすればその大役を担えるのかと問われたリヴァプールの元FWエミール・ヘスキーは、GOALの独占取材で、プレミアリーグのベッティングサイト『BetWright』提供のもと、こう語った。「可能性はあるし、そうなってほしい。ただ、彼は考え方を変える必要がある。基本的には左ウイングの選手だからだ。そこを変えられるなら、彼は危険な存在になる。
「彼のようにドリブルできる選手がいれば、必然的に他のポジションの選手を引きつけて、スペースが生まれるのは分かっている。そうなれば、さまざまな位置で数的優位を作り出せるようになる。だから、将来に向けて非常に有望な存在であることは間違いない。ただ一つ言えるのは、モーが我々にもたらしてくれたのと同じ得点数をリオに期待してはいけないということだ。それは得られないだろう」
ングモハの次のステップはどうなるのか？
アンフィールドで愛された元選手の1人、ジョン・バーンズも最近、GOALの取材で、相手守備を切り裂く能力に疑いの余地がないングモハにとっての「次のステップ」とは何かと問われ、こう答えている。「次のステップは、彼が継続的にプレーすることだ。
「もちろん、彼は継続的にプレーしていたわけではないのに、私たちは自動的に、突然イングランド代表でプレーし、ゴールを決め、世界最高の選手になるかのように考えてしまった。残念ながら、私たちは若い選手たちに対してそういうことをし過ぎている。そして今では、彼はチームにすら入っていない。
「だからこそ、彼が少しずつ成長し、発展していくことを認めなければならない。そして、リヴァプールの主力選手やイングランドのトップ選手だと語り始める前に、まずは少しずつチームに入り、そこでの地位を固める必要がある。
「彼にはチームにとって正しいことをしてほしい。自分を表現し、5人を抜いたとしても、最後に結果が伴わなければそれでいいというわけではない。だから、彼のプレーをどう捉えるか次第だ。もちろん、彼はゴールを決めなければならない。
「ただひたすら相手を抜くだけではいいとは言えない。抜いて、抜いて、抜いて、その先でいったい何点取るのか。いくつのゴールを生み出すのか。そこで判断されるんだ。見た目がどれだけ良いか、何人抜けるかではない。
「だから、彼を抑え込むかどうかの問題ではない。最後の結果を持たせ、そういう観点からチームにとって価値ある存在にすることが問題なんだ」
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ングモハ、ユーロ2028構想の一員となる見通し
エングモハは、2028年欧州選手権に向けてトーマス・トゥヘルの構想の常連となることが期待されており、リヴァプールの2026-27シーズン開幕前のプレシーズン日程を締めくくる一助となった。
その新シーズンは、貴重なプレミアリーグの勝ち点を再び争う中、日曜にセント・ジェームズ・パークで、夏の移籍市場で陣容が大きく削られた国内のライバルであるニューカッスルとの難しい一戦に臨むことで幕を開ける。
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