チェルシーのアカデミーで過ごした後にマージーサイドへ移ったングモハは、2025-26シーズンに飛躍のシーズンを送った。自身初ゴールを記録し、歴史を書き換え続ける中で、有望株と見なされている。

そのポテンシャルは他クラブでも注目されており、アリアンツ・アレーナでフランス代表マイケル・オリーゼを巡る移籍の憶測が過熱していたある時点で、バイエルン・ミュンヘンが獲得オファーを検討しているとも言われていた。

ただ、現時点でブンデスリーガへの移籍は実現しない見通しで、リヴァプールはングモハにより重要な役割を与える構えだ。昨季は左サイドで起用されることが多かったが、今は右サイドに大きな空きがある。PFA年間最優秀選手を3度受賞したサラーが257ゴールと9つのタイトルを置き土産にリヴァプールを去ったためだ。

その複数回のゴールデンブーツ受賞者の後釜として、高額補強は行われていない。そのため、ングモハにチャンスが巡ってくる可能性がある。ワールドカップ前のニュージーランドとの親善試合でイングランドのA代表デビューを果たした際には、右ウイングで印象的なプレーを見せていた。