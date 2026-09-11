ポルトガルのスーパースター、フェルナンデスは、苦しい時期のマンチェスター・ユナイテッドをほぼ一人で支えてきた。いわゆる『夢の劇場』での忠実な奉公は7年目に近づいているが、32歳となった今も衰えの兆しは見せていない。

フェルナンデスは昨季、プレミアリーグの1シーズンで21アシストを記録して歴史を作り、今季もすでにハットトリックを達成している。チームへの貢献度は見過ごせないものがあるが、現時点で契約延長はまだ締結されていない。

マンチェスター・ユナイテッドは、象徴的な主将との新契約締結に引き続き意欲を見せているが、いずれは退団することも認識している。その司令塔の王冠を引き継ぐにふさわしい後継者を見つける必要があり、ギブス＝ホワイトの名を挙げる声は少なくない。

26歳のイングランド代表スターは、幼い頃からマンチェスター・ユナイテッドを応援して育った。フォレストでしばしばキャプテンマークを巻き、トレント川のほとりでファンのお気に入りとなっているにもかかわらず、少年時代の憧れのクラブからのアプローチを断るのは難しいかもしれない。