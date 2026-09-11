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次のブルーノ・フェルナンデスか。マンチェスター・ユナイテッドが司令塔の後継プラン策定に着手する中、元ノッティンガム・フォレストFWがモーガン・ギブス＝ホワイトの特別な資質を強調
フェルナンデス、マンチェスター・ユナイテッドといまだ新契約を締結せず
ポルトガルのスーパースター、フェルナンデスは、苦しい時期のマンチェスター・ユナイテッドをほぼ一人で支えてきた。いわゆる『夢の劇場』での忠実な奉公は7年目に近づいているが、32歳となった今も衰えの兆しは見せていない。
フェルナンデスは昨季、プレミアリーグの1シーズンで21アシストを記録して歴史を作り、今季もすでにハットトリックを達成している。チームへの貢献度は見過ごせないものがあるが、現時点で契約延長はまだ締結されていない。
マンチェスター・ユナイテッドは、象徴的な主将との新契約締結に引き続き意欲を見せているが、いずれは退団することも認識している。その司令塔の王冠を引き継ぐにふさわしい後継者を見つける必要があり、ギブス＝ホワイトの名を挙げる声は少なくない。
26歳のイングランド代表スターは、幼い頃からマンチェスター・ユナイテッドを応援して育った。フォレストでしばしばキャプテンマークを巻き、トレント川のほとりでファンのお気に入りとなっているにもかかわらず、少年時代の憧れのクラブからのアプローチを断るのは難しいかもしれない。
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ギブス＝ホワイトはフェルナンデスの確かな後釜となり得るのか？
MGWがフェルナンデスの後を追う可能性があるかと問われたコールは、Unibet online casinoとの提携で、GOALにこう語った。「その可能性があるかって？ その質問については、マンチェスター・ユナイテッドの首脳陣に聞く必要があるだろう。
「振り返れば、昨季の彼はノッティンガム・フォレストで素晴らしかった。昨季のうちに移籍していてもおかしくなかったと思う。トッテナムに行く可能性もあったが、それは実現しなかった。
「結局のところ、しっかり頭を下げて努力を続け、結果を出し続けていれば、どのクラブが彼に興味を持つかを心配する必要はないと思う。率直に言って、ノッティンガム・フォレストは彼を売りたくないはずだ。彼はチームにとってそれほど重要な存在だからだ」
ギブス＝ホワイトがフォレストでいかにプレーの質を高めたか
ノッティンガム出身のコールは、1999年にマンチェスター・ユナイテッドでトレブルの栄光を味わった後、シティ・グラウンドで現役生活を終えた。そんな彼は、イースト・ミッドランズでのギブス＝ホワイトの成長を注意深く見守ってきた。
2022年にウォルヴァーハンプトンからフォレストへ移籍して以降、大きく成長した技巧派MFについて、彼はこう語っている。「その通りだ。あのポジションでプレーするなら、非常に創造性が求められる。そして彼はとてもクリエイティブな選手だと思う。
「昨季終盤にはゴールも決めるようになったし、それがノッティンガム・フォレストのプレミアリーグ残留に役立った。彼にはそうした資質があると思う。常にボールを受けようとするし、常にチャンスを作ろうとする。いつもボックス内に入ってゴールを狙っている。あのポジションでプレーするなら、それこそが求められることだ。
「さっきも言ったように、昨季終盤の彼は本当に、本当によかった。この先もそれが続いてほしい。しっかり努力を続けて、いいプレーを続けてほしい。個人的には、昨季終盤のあのフォームを考えれば、イングランド代表に入れなかったのは本当に不運だったと思う」
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ギブス＝ホワイトはシティ・グラウンドで象徴的な存在だ
モーガン・ギブス＝ホワイトはトーマス・トゥヘルによる2026年ワールドカップのメンバー選考から漏れた。だが今季は、オリバー・グラスナーの指導を受ける新生フォレストで再び得点を重ねている。
ノッティンガム・フォレストは、ギリシャの億万長者オーナー、エバンゲロス・マリナキスが実権を握る中で大きな野心を抱いている。ただ、それがノッティンガムにこの貴重な戦力を引き留めるのに十分かどうか、特にマンチェスターから声がかかった場合は、まだ分からない。
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