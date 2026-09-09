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次のハリー・ケイン？ 元イングランド代表FWは、5000万ポンドでのノッティンガム・フォレスト移籍がチェルシーの苦戦を終わらせると見ながらも、リアム・デラップがその後継者だとは「確信していない」
記録更新中のケイン、代表通算85ゴール
121試合に出場し、代表通算85得点を記録しているケインには、なお十分な現役生活が残されている。ただ、彼はすでに33歳であり、2030年までの次のワールドカップサイクルを戦い抜けるかどうかには疑問の声も上がっている。
それでも、昨季バイエルン・ミュンヘンで63得点を挙げた実績は、クラブと代表の両方で少なくともあと数年は最前線を担えることを示している。さらに彼は、2026年のバロンドール有力候補にもなっている。
超人的な活躍をもう見せられなくなった時、イングランドの王冠とキャプテンマークは次の選手へと引き継がれる。その空白を埋めるのは誰か。23歳のデラップは、自らに十分なチャンスがあると考えるだろう。もっとも、マンチェスター・シティのアカデミー出身である彼は、昨季チェルシーで2得点に終わる厳しいシーズンを送り、最高レベルで結果を残せるのかという避けられない疑念を招くことになった。
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デラップが5000万ポンドの移籍でノッティンガム・フォレストに加入
フォレスト史上最高額の補強となった彼は、現在シティ・グラウンドで適応を進めている。ノッティンガム生まれで、かつてリヴァプールでFWとしてプレーしたコール氏は、Unibet online casinoとの独占取材でGOALに対し、デラップがいずれケインの輝かしい足跡をたどれるかと問われると、次のように語った。「分からないね。どう見るか次第だと思う。
「彼がイプスウィッチからチェルシーに移籍した時は、本当に驚いた。イプスウィッチで何ゴールか決めたのは知っているが、イプスウィッチからチェルシーへ行って、人々が期待していたようなゴール数を記録するのは、もともと簡単なことではなかった。だから今、ノッティンガム・フォレストへ移ったことについては、何とも言えない。こればかりは見守るしかないが、現時点ではまだ何とも言えないね」
デラップ、フル代表入りへ強い決意
イングランド代表の元MFダニー・マーフィーは2024年11月、プレミアリーグで12得点を記録しながらも、所属するイプスウィッチがトップリーグから降格したデラップについて、こう語っていた。「おそらく、彼はケインの明確な長期的後継者だとまで言っていいだろう。現時点で最高の若手イングランド人ストライカーだと思う。
「彼には弱点が見当たらない。本当に苦しいチーム状況の中でも十分に得点しているが、多くのチャンスを得られればもっと決めるはずだ。フィジカルと技術的な［能力］のバランスが実に素晴らしく、その両方を兼ね備えた選手はめったにいない。並外れた才能だ」
デラップは、その大きな期待に値することを証明しようとしている。フォレストは、クラブキャリアを立て直し、A代表デビューを目指す機会を彼に与えている。
デラップは『ガーディアン』に対し、こう語っている。「ただ頭を下げて、集中して、成長し続けたい。それは自分がまだとても若く、学ぶべきことがたくさんあるからだ。時には、自分が実際以上にずっと長くフットボールの世界にいるように考えてしまうこともある。それでも、願わくは、この先に長いキャリアが待っている。
「小さな子どもの頃は、誰だって自分の国のためにプレーしたいと思うものだ。だからもちろん、自分の中ではそこにたどり着きたいと思っている。でも、そんなに簡単なことではない。懸命に努力し、成長しなければならないし、自分にできるのはそれだけだ」
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ケインが退いた後、イングランドの9番は誰になるのか？
イングランド代表のFW陣では、誰一人としてケインのバックアッパーという役割を確立できておらず、サウジ・プロリーグでプレーするイヴァン・トニーとオリー・ワトキンスが2026年ワールドカップのメンバーに選ばれている。
デラップも、フォレストで結果を残せば候補に浮上するはずだ。あとは、歴代屈指の名手の次に続く存在になれることを、トーマス・トゥヘルやコール、そして遠くから見守るすべての人々に自ら証明できるかどうかにかかっている。
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