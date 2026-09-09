121試合に出場し、代表通算85得点を記録しているケインには、なお十分な現役生活が残されている。ただ、彼はすでに33歳であり、2030年までの次のワールドカップサイクルを戦い抜けるかどうかには疑問の声も上がっている。

それでも、昨季バイエルン・ミュンヘンで63得点を挙げた実績は、クラブと代表の両方で少なくともあと数年は最前線を担えることを示している。さらに彼は、2026年のバロンドール有力候補にもなっている。

超人的な活躍をもう見せられなくなった時、イングランドの王冠とキャプテンマークは次の選手へと引き継がれる。その空白を埋めるのは誰か。23歳のデラップは、自らに十分なチャンスがあると考えるだろう。もっとも、マンチェスター・シティのアカデミー出身である彼は、昨季チェルシーで2得点に終わる厳しいシーズンを送り、最高レベルで結果を残せるのかという避けられない疑念を招くことになった。