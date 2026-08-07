クラブでの活躍にとどまらず、アラジベゴヴィッチはワールドカップでもボスニア代表の主役となり、1得点を記録。ドリブルに関する指標でもチームトップに立った。しかし、ピャニッチは、ユベントスの象徴である白と黒のストライプをまとうことには、クラブのレジェンドたちから受け継がれてきた大きな期待が伴うと警鐘を鳴らした。

36歳の同選手は次のように主張した。「ユーベにいると、そのユニフォームを以前に着ていたチャンピオンたちからの責任を感じるものだ。今重要なのは、ケリムがチームメートのことをよく知り、できるだけ早くイタリア語を学ぶことだ。ただ、私たちは語学にはかなり長けている」と締めくくった。