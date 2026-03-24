グリーズマンはかねてより、メジャーリーグサッカー（MLS）でプレーしたいという意向を明らかにしていた。このフランス人選手はアメリカのスポーツの大ファンとして知られ、NBAの試合観戦中の姿もたびたび目撃されている。そしてついに、移籍が正式に決まった。

「オーランド・シティでキャリアの新たな章をスタートできることを大変嬉しく思います」とグリーズマンは声明で述べた。

「クラブとの最初の話し合いの段階から、強い野心と将来に向けた明確なビジョンを感じることができ、それが私の心に強く響きました。オーランドを新たな拠点とし、サポーターの皆さんと出会い、インター＆コー・スタジアムの熱気を感じ、チームが素晴らしい成果を上げるために全力を尽くすことを楽しみにしています」

グリーズマンはまた、自身が伝説的な存在となったアトレティコ・マドリードへの別れのメッセージも投稿した。

「私たちには、まだ幸せになれる機会がたくさん残されています。ここに残されたすべての時間を、このエンブレムへのオマージュにしたい。最高の瞬間はまだこれからです。これまで通り、皆で力を合わせて成し遂げましょう」と、彼はソーシャルメディアに綴った。

「2026年シーズンの最後の瞬間まで、私のユニフォームは赤と白のままである。そして、私の心は永遠にここにある。」



















