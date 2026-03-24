Major League Soccer
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「次のステージが本当に楽しみだ」―アトレティコ・マドリードのアントワーヌ・グリーズマン、オーランド・シティが加入を正式発表
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かねてより噂されていた移籍が正式に決まる
2月末、グリーズマンがオーランド・シティへの移籍を検討しているという報道が最初に浮上したが、アトレティコ・マドリードがコパ・デル・レイの決勝進出を決めたことで、その移籍は頓挫したと報じられている。彼はアトレティコ・マドリードでのキャリアをタイトル獲得で締めくくりたいと強く望んでいたためだ。
それでも、MLSの主要な移籍市場が閉幕したにもかかわらず、このフランス人選手は移籍を成立させる意向を固持している。彼は欧州のクラブシーズン終了後、正式に北米へ移籍することになる。
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「強い志と、未来に向けた明確なビジョン」
グリーズマンはかねてより、メジャーリーグサッカー（MLS）でプレーしたいという意向を明らかにしていた。このフランス人選手はアメリカのスポーツの大ファンとして知られ、NBAの試合観戦中の姿もたびたび目撃されている。そしてついに、移籍が正式に決まった。
「オーランド・シティでキャリアの新たな章をスタートできることを大変嬉しく思います」とグリーズマンは声明で述べた。
「クラブとの最初の話し合いの段階から、強い野心と将来に向けた明確なビジョンを感じることができ、それが私の心に強く響きました。オーランドを新たな拠点とし、サポーターの皆さんと出会い、インター＆コー・スタジアムの熱気を感じ、チームが素晴らしい成果を上げるために全力を尽くすことを楽しみにしています」
グリーズマンはまた、自身が伝説的な存在となったアトレティコ・マドリードへの別れのメッセージも投稿した。
「私たちには、まだ幸せになれる機会がたくさん残されています。ここに残されたすべての時間を、このエンブレムへのオマージュにしたい。最高の瞬間はまだこれからです。これまで通り、皆で力を合わせて成し遂げましょう」と、彼はソーシャルメディアに綴った。
「2026年シーズンの最後の瞬間まで、私のユニフォームは赤と白のままである。そして、私の心は永遠にここにある。」
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オーランドの発言
オーランドは、このフランスのレジェンドの加入が、出だしで苦戦している今シーズンの巻き返しにつながるものと期待している。オーランドは現在、5試合で勝ち点3にとどまり、イースタン・カンファレンスで13位につけている。
「アントワーヌは、創造性、知性、決定力を兼ね備えた完璧なサッカー選手であり、サッカー界の最大の舞台で実績を残してきた勝者だ」と、オーランド・シティのゼネラルマネージャー兼スポーツディレクター、リカルド・モレイラは声明で述べた。
「彼の才能に加え、リーダーシップ、たゆまぬ意欲、そして周囲の全員を鼓舞する優勝へのメンタリティをもたらしてくれる。これは当クラブとオーナーグループにとって象徴的な獲得であり、アントワーヌと彼の家族をオーランドに迎えられることを大変嬉しく思う」
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ヨーロッパでの輝かしいキャリア
グリーズマンは、リーグ屈指の選手の一人となるだろう。 このフランス人選手は代表チームのキャプテンを務め、レ・ブルー（フランス代表）で44ゴールを挙げ、2018年のワールドカップで優勝を果たした。クラブでのキャリアはタイトル獲得数ではやや及ばないものの、それでも極めて成功を収めている。彼はアトレティコ・マドリードの歴代最多得点者であり、ラ・リーガのシーズンベストイレブンに4度選出され、バロンドールでは2度3位に入っている。
34歳となった今年は調子がやや落ちているものの、依然としてアトレティコにとって不可欠な存在だ。スペイン1部リーグでは6ゴール1アシストを記録し、コパ・デル・レイでは5ゴールを挙げている。
- AFP
オーランドの新たな礎
オーランドは若手を中心としたチーム構成であり、カカやナニをはじめとする欧州のトップ選手を獲得してきた実績がある。そしてグリーズマンの加入により、チームのレベルを引き上げるスター選手が加わることになるかもしれない。