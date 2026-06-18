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Gio Reyna GFXGOAL
Ryan Tolmich

翻訳者：

「次のステップへ」――プリシッチがオーストラリア戦を欠場すれば、レイナは米国代表でより大きな役割を担えるか。

Analysis
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ジョバンニ・レイナ
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米国は攻撃の要を欠いている。グループステージ第2戦では、レイナが起爆剤となるか。

シアトル発――ジオ・レイナのゴールは、信じる者たちに力を与え、疑う声に答えた。3年半磨き続けたアウトサイドシュートが、ついに世界に見せた。

その瞬間、レイナは代表での地位を確固たるものにした。3年以上に及ぶ苦難の末、パラグアイ戦で決めたこのゴールが、チームに歴史的勝利をもたらした。

しかし米国代表は、チーム史上最も重要かもしれない次の試合、シアトルでのオーストラリア戦に向けて準備を進めている。勝てばグループ首位が確定し、ホームでの快進撃へ突き進む。引き分け以下なら状況は不透明になる。それがワールドカップの紙一重の勝負だ。

そんな微妙な局面で試合を決める選手もいる。クリスチャン・プリシッチもその一人だが、次戦の出場は不透明だ。フォラリン・バログン、ウェストン・マッケニー、セルジーノ・デストも流れを変える力を持つ。

レイナもその一人だ。では、あのゴールで自信を得た彼が、このUSMNTでさらに一歩前進し、もう一人のゲームチェンジャーになれるのか。

「次のステップへ進みたい。そのために万全を期している」とレイナは語る。

「自分の才能を最大限に活かしたい。このワールドカップがそのきっかけになると信じています」

そのきっかけはパラグアイ戦で訪れた。この活躍が、大会中にレイナにさらなるチャンスをもたらすかもしれない。

  • USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    パラグアイの試合内容

    キャリア初期で最大の得点を挙げた直後、レイナは報道陣に「シュートを打つ回数が少ない」と明かした。ここ数週間、周囲は彼に「もっとシュートせよ」と勧めてきた。特に、試合の流れを変える決定的な場面で自信を持てるようにと。

    「シュートには自信があるのに、ポジションに入るとまずパスを考えてしまう」とレイナは試合後に語った。「彼らはもっと自己中心的にプレーしろと言う。僕はチームメイトを巻き込むことを優先し、パスを選ぶことが多い。ゴールを決めるのと同じくらいアシストが好きだ。だから、チームのためなら何でもやろうとしているんだ。」

    パラグアイ戦で決まったのは、鮮やかなトリベラだった。アレックス・フリーマンからのパスを受け、ペナルティエリアに切り込んだレイナは、外側でカーブをかけたシュートを放った。GKオーランド・ギルには防ぎようがなかった。 開始8分で14タッチと少ないながら、その一撃で類まれな才能を再証明した。ドラマや怪我にも負けず、彼はポチェッティーノが言う「特別な選手」であり続ける。

    金曜の試合ではプリシッチの出場が危ぶまれており、もし彼が欠場すれば、レイナがその穴を埋めることができるか注目される。

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  • USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    レイナを擁護する論拠

    レイナができないことには多くの注目が集まっているが、まずは彼ができることに目を向けよう。レイナは創造性豊かな選手で、特に米国代表のユニフォームを着て重要な場面で常に活躍してきた。

    金曜日のワールドカップ、しかも自国開催という大舞台でも彼は輝ける。ネーションズリーグのパラグアイ戦など、重要な試合での活躍がそれを証明している。

    もしプリシッチが欠場すれば、米国代表には彼の創造性が不可欠だ。オーストラリアは、若き才能豊かなトルコ代表を相手に守備の堅さを示したように、攻略が難しい相手だ。彼らを破るには、ドリブル、パス、あるいはゴールキーパーを驚かすトリベラなど、個人の輝きが不可欠だ。

    レイナは他の選手よりそうした場面を多く作り出すタイプで、先週末のゴールでここ数年波があった自信を取り戻したはずだ。ローブロックを敷くと予想されるオーストラリア戦のような試合には、レイナのような選手が必要になる。

    とはいえ、オーストラリア代表を相手にレイナがどのようなパフォーマンスを見せるかは依然として未知数だ。

  • United States v Belgium - International FriendlyGetty Images Sport

    彼に対する訴因

    ここ数年、レイナはタイミングの悪い怪我に何度も悩まされてきた。その影響で、彼は身体的な本領を発揮できていない。 走行データは、彼が試合でトップスピードに何度も達していない、あるいは達できない選手であることを示している。それが、ここ数年、出場機会が減少している一因だ。

    「心の底では、ピッチに立つたびに自分が何ができるか信じている」と彼は今月初めにGOALに語った。「ただし出場時間が20分程度と分かっていると難しい。試合ごとのリズムは重要で、次のステップへ進むために重視している」

    オーストラリア戦では、彼のスピード不足は大きな問題にならない。カウンターで速さを活かすのは、米国ではなくオーストラリアの方だ。レイナが攻撃的MFとして先発すれば、任務は守備を固めるオーストラリアの堅陣を崩すこととなる。

    ただし、オーストラリアのDFはフィジカルが非常に強い。プリシッチも昨秋、中盤で激しいタックルを受けて負傷した。彼らの最終ラインには6フィート3インチ以上の選手が3人在籍し、躊躇なくタックルに入る。フィジカルを誇りとする集団だ。

    レイナがそのフィジカルにどう立ち向かうかは大きな懸念だ。ブンデスリーガでも経験しているものの、今回の試合は別の次元の激しさになる可能性がある。怪我歴を考えると、荒れた展開が予想されるこの試合でレイナが出場できるのかは不透明だ。

    代案は存在する。アレハンドロ・ゼンデハスやブレンデン・アーロンソンが候補だ。ウェストン・マッケニーやマリク・ティルマンを前線に置き、セバスチャン・バーハルターやクリスティアン・ロルダンを先発させる選択肢もある。ティム・ウィーアで守備を左右に広げ、必要なスペースを作る方法も考えられる。

    それでもレイナが起用される可能性は残る。メリットがデメリットを上回ると判断されれば、彼はピッチに立つだろう。

  • Gio Reyna USMNT World Cup 2026 ParaguayGetty

    チームを助ける

    結局、レイナはどんな形でも試合の流れを変えられる。序盤からオーストラリア守備を揺さぶるかもしれないし、パラグアイ戦のように途中出場するかもしれない。彼にとってその違いはほとんどない。外部の評価に関係なく、与えられた役割はどれも大切で、喜んで受け入れると語っている。

    「僕は常に自信を持っている。だから出場時間に関わらず、チームのためにできることは何でもする。90分間プレーしても、途中出場しても、ベンチでも、前向きにチームを助けたい」

    パラグアイ戦の得点は、彼が何をもたらすかを再証明した。金曜の重要な一戦でも、そのチャンスは訪れるだろう。

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