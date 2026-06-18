「次のステップへ」――プリシッチがオーストラリア戦を欠場すれば、レイナは米国代表でより大きな役割を担えるか。

シアトル発――ジオ・レイナのゴールは、信じる者たちに力を与え、疑う声に答えた。3年半磨き続けたアウトサイドシュートが、ついに世界に見せた。

その瞬間、レイナは代表での地位を確固たるものにした。3年以上に及ぶ苦難の末、パラグアイ戦で決めたこのゴールが、チームに歴史的勝利をもたらした。

しかし米国代表は、チーム史上最も重要かもしれない次の試合、シアトルでのオーストラリア戦に向けて準備を進めている。勝てばグループ首位が確定し、ホームでの快進撃へ突き進む。引き分け以下なら状況は不透明になる。それがワールドカップの紙一重の勝負だ。

そんな微妙な局面で試合を決める選手もいる。クリスチャン・プリシッチもその一人だが、次戦の出場は不透明だ。フォラリン・バログン、ウェストン・マッケニー、セルジーノ・デストも流れを変える力を持つ。

レイナもその一人だ。では、あのゴールで自信を得た彼が、このUSMNTでさらに一歩前進し、もう一人のゲームチェンジャーになれるのか。

「次のステップへ進みたい。そのために万全を期している」とレイナは語る。

「自分の才能を最大限に活かしたい。このワールドカップがそのきっかけになると信じています」

そのきっかけはパラグアイ戦で訪れた。この活躍が、大会中にレイナにさらなるチャンスをもたらすかもしれない。