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「次のズラタン・イブラヒモビッチ」？ マンチェスター・ユナイテッドのベンジャミン・セスコが、謎めいたスウェーデン人ストライカーの足跡をたどりたい理由。
伝説の足跡をたどって
セスコは加入早々マンチェスター・ユナイテッドの不可欠な戦力となった。プレミアリーグに至るまで、彼はサッカー史上屈指のエンターテイナーを何時間も研究した。スロベニア代表は、成長期に最も憧れたのが元「レッドデビルズ」のイブラヒモビッチだと明かした。
「僕のアイドルはズラタン・イブラヒモビッチです」とセスコは『Givemesport』のインタビューで語った。「彼は偉大な選手で、とても素晴らしかった。僕は彼をよく観察し、サッカーのテクニックやゴールを外で真似しました。真夏で暑い日でも、上達したかったんです」
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オールド・トラッフォードにおけるズラタンの影響
イブラヒモビッチはマンチェスター・ユナイテッドに短期間在籍しただけだが、今もクラブで愛されている。2016年、パリ・サンジェルマンからフリー移籍で加入したこのストライカーは、年齢を感じさせないプレーでデビューシーズン46試合28得点をマーク。その年、ジョゼ・モウリーニョ率いるチームはカラバオ・カップとヨーロッパリーグを制した。
2年目は膝の怪我で出場が減ったものの、彼のエリート意識とアクロバティックなフィニッシュは後進に大きな影響を与えた。彼と似た体格のセスコは、イブラヒモビッチのように得点を量産する意気込みだ。
クニャとムベウモの化学
セスコは、自身の憧れだけでなく、マンチェスター・ユナイテッドの強力な攻撃陣についても語った。マテウス・クーニャ、ブライアン・ムベウモと加入した3人は、デビューシーズンでそろって2桁得点をマーク。セスコは、3人の多彩な能力がプレミアリーグのDFにとって悪夢だと語る。
「僕たちはそれぞれ異なるスキルをピッチで発揮できる。それがとても重要だ」とセスコはストライカー仲間について語った。「似た選手ばかりではなく、多様なスキルがあることはクラブにとって大切だ。みんな技術が高く、今シーズン示したクオリティに満足している」
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友情で成功を築く
ピッチでの結果は素晴らしいが、セスコは成功の秘訣はトレーニング場外で築いた絆だと語る。元RBライプツィヒのストライカーは、新加入選手が短期間でビッグクラブのプレッシャーに適応できた要因としてロッカールームの雰囲気を挙げた。
「それだけではありません。私達は友人としても素晴らしい関係を築けています」とセスコはインタビューで語った。「成功には良好な人間関係が欠かせません」。イブラヒモビッチのようなレジェンドに刺激を受け、友情で結ばれた若き攻撃陣を持つユナイテッドのファンは、未来に期待していい。