イブラヒモビッチはマンチェスター・ユナイテッドに短期間在籍しただけだが、今もクラブで愛されている。2016年、パリ・サンジェルマンからフリー移籍で加入したこのストライカーは、年齢を感じさせないプレーでデビューシーズン46試合28得点をマーク。その年、ジョゼ・モウリーニョ率いるチームはカラバオ・カップとヨーロッパリーグを制した。

2年目は膝の怪我で出場が減ったものの、彼のエリート意識とアクロバティックなフィニッシュは後進に大きな影響を与えた。彼と似た体格のセスコは、イブラヒモビッチのように得点を量産する意気込みだ。