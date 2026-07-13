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次のジャンフランコ・ゾラか、エデン・アザールか？ コール・パーマーがチェルシーで足りないものを語り、スタンフォード・ブリッジのレジェンド追随を誓った。
チェルシーでのパーマー：好調なスタートも怪我に悩まされる
2025-26シーズン、パーマーは鼠径部と足の指の骨折で26試合を欠場。11ゴール3アシストにとどまった。
これは、2023年夏にマンチェスター・シティから4000万ポンド（5400万ドル）でスタンフォード・ブリッジに移籍した直後に記録した25ゴールから大幅に減少した数字だ。当時の活躍で彼はPFA年間最優秀若手選手賞を受賞していた。
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今後の展望：マンチェスター・ユナイテッド移籍説と長期契約
チェルシー2年目のパーマーはカンファレンスリーグとW杯で優勝したが、得点は18に減り、コンディションに疑問の声が上がった。議論は激化し、イングランド代表のトゥヘル監督は2026年W杯に24歳の彼を招集できなかった。
移籍の噂は絶えず、古巣マンチェスター・ユナイテッドへの復帰も取り沙汰された。しかし彼は2033年までチェルシーと契約している。クラブはシャビ・アロンソ新監督の下、新時代へ踏み出した。
ブルーズのレジェンドたち：パーマーはゾラやアザールの足跡をたどれるか？
彼ならパーマーの真価を再び引き出せるかもしれない。ゾラやアザール並みの活躍ができるかとの問いに、元ブルーズFWカスカリーノ（トニーベット「ワールドカップ・カード・コレクション」キャンペーン代表）はGOALに語った。「いい質問だ。 分からない。若い選手はアドレナリンの影響で新天地ですぐに活躍することもあるから、答えはいつも不確定だ。
コール・パーマーのパフォーマンスは落ち込み、それが代表招集されていない理由だ。加入当初のレベルでプレーできていない。
当時チェルシーも調子が良くなく、チームに経験豊富な選手がいたことが彼にとって助けになったはずだ。
私はリヴァプールのファンだが、スティーヴィー・ジェラードが台頭したとき、クラブが35歳でフリー移籍で獲得し、彼と並んでプレーさせたゲイリー・マカリスターは極めて賢明な補強だった。
「チェルシーでは、パーマーにはそれがなかった。彼が調子を落としたとき、支えてくれるベテランがいなかった。エンツォ・フェルナンデスやモイセス・カイセドは素晴らしいが、彼らも高額移籍組なので、まだチームに価値を証明する段階にある。」
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チェルシーの2026-27シーズン試合日程：フルハムとのダービー戦
元イタリア代表のゾラは1996～2003年のチェルシーでの7年間が印象的で、スタンフォード・ブリッジの「GOAT」論争に名を連ねる。ベルギー人FWアザールはチェルシーで110得点を挙げ、プレミアリーグ2回、FAカップ、リーグカップ、ヨーロッパリーグを制した。
パーマーも同様の輝きを時折見せ、試合の流れを変える存在として頭角を現している。今後は安定したパフォーマンスが求められる。その第一歩が2026-27シーズンだ。8月24日の開幕戦では、アロンソ監督が率いるチームがクレイヴン・コテージで隣町のライバル、フルハムと対戦する。
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