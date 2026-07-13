彼ならパーマーの真価を再び引き出せるかもしれない。ゾラやアザール並みの活躍ができるかとの問いに、元ブルーズFWカスカリーノ（トニーベット「ワールドカップ・カード・コレクション」キャンペーン代表）はGOALに語った。「いい質問だ。 分からない。若い選手はアドレナリンの影響で新天地ですぐに活躍することもあるから、答えはいつも不確定だ。

コール・パーマーのパフォーマンスは落ち込み、それが代表招集されていない理由だ。加入当初のレベルでプレーできていない。

当時チェルシーも調子が良くなく、チームに経験豊富な選手がいたことが彼にとって助けになったはずだ。

私はリヴァプールのファンだが、スティーヴィー・ジェラードが台頭したとき、クラブが35歳でフリー移籍で獲得し、彼と並んでプレーさせたゲイリー・マカリスターは極めて賢明な補強だった。

「チェルシーでは、パーマーにはそれがなかった。彼が調子を落としたとき、支えてくれるベテランがいなかった。エンツォ・フェルナンデスやモイセス・カイセドは素晴らしいが、彼らも高額移籍組なので、まだチームに価値を証明する段階にある。」