次のゴールデンボーイは？ バイエルンの新星レナート・カールは「可能性は無限大」 18歳がラミン・ヤマルのようになれる理由をディートマー・ハマンが解説
ワールドカップ出場はかなわずも、トップチームで歴史を刻む
カールはすでに比較的短い期間で大きな飛躍を遂げている。2025年のFIFAクラブワールドカップでトップチームデビューを果たすと、その後はバイエルンのチャンピオンズリーグ史上最年少得点者に。記録達成時は17歳242日で、昨季は合計9得点を挙げ、ブンデスリーガ優勝も経験した。
この才能豊かな10代の選手は、バイエルンで激しいポジション争いに直面している。両サイドにはマイケル・オリーズやルイス・ディアスがおり、中央のストライカーにはバロンドール受賞者のハリー・ケインがいる。それでも継続的に出場機会を得て、フル代表にも選ばれた。
2026年夏には不運な太ももの負傷でワールドカップ出場の夢を絶たれたが、直近の国内・大陸大会でのシーズン序盤の出遅れも克服した。2027年には、権威あるゴールデンボーイ賞の有力候補となるはずだ。
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カールは2027年のゴールデンボーイ賞を受賞するか？
ハマンもその見方を認めている。元バイエルンMFはロットランド・ライブカジノの協力のもと取材に応じ、21歳以下を対象とする同賞で次に受賞するのはカールかと問われると、GOALにこう語った。「素晴らしい選手だ。間違いなく才能がある。18歳になったのは、ほんの数カ月前だったと思う。
「彼の服装やピッチ外での行動について、いろいろ言われている。だが、そっとしておくべきだと思う。私たちはこの10年間、少し違った選手を探していた。今、その選手が現れたのだから、彼を変えようとすべきではない。
「彼は並外れた選手だと思う。ドイツ代表としてオランダ戦で数分間プレーした。右ウイングでプレーするのが好きだが、そのポジションにはオリーズがいる。中央でもプレーできる。
「多くはオリーズがどうなるかに懸かっていると思う。それでも、今のドイツで台頭してきている選手の中では、おそらく最大の才能、あるいは最も有望な若手だ」
10代の新星カールはどこまで成長できるか？
カールがどこまで成長できるか、そしてバルセロナの新星ラミン・ヤマルに匹敵する高みに到達できるかとさらに問われた。ヤマルはすでにラ・リーガ、欧州選手権、ワールドカップを制している。ハマンはこう答えた。「彼の可能性は無限大だと思う。
「昨年のちょうど今頃、10月から11月にかけて、ケインはやや低調で、オリーズも本来の力を発揮できていなかった。その間、チャンピオンズリーグの試合でチームを引っ張っていたのが彼だった。
「昨季だったと思うが、アーセナルの本拠地での試合では彼が最高の選手だった。確か得点も挙げ、17歳にしてバイエルンで最も優れた選手だった。このレベルで17歳の選手が、単に出場して試合に参加するだけでなく、試合を支配する。彼はチャンピオンズリーグとブンデスリーガで実際にそうしていた。それが、いかに素晴らしい才能の持ち主かを示している。
「可能性は無限大だと思う。もちろん、今の若い選手には外部からさまざまな影響がある。それでも、地に足をつけていれば、何でも可能だと思う」
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バイエルン、カールと長期契約を締結済み
バイエルンはカールと2029年夏までのプロ契約を結んでおり、当面はクラブが彼のさらなる成長の恩恵を受けることになりそうだ。
若きカールがどこまで飛躍するかは、まだ分からない。ピッチ内外で学ぶべきことも多く残っている。ただ、地に足をつけ続けられれば、ゴールデンボーイ賞への挑戦に続き、今後数年でバロンドールも狙うと考える理由は十分にある。
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