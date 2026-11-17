カールはすでに 比較的短い期間で大きな飛躍を遂げている。 2025年のFIFAクラブワールドカップでトップチームデビューを果たすと、その後は バイエルンのチャンピオンズリーグ史上最年少得点者 に。記録達成時は17歳242日で、昨季は合計9得点を挙げ、ブンデスリーガ優勝も経験した。

この才能豊かな10代の選手は、バイエルンで激しいポジション争いに直面している。両サイドにはマイケル・オリーズやルイス・ディアスがおり、中央のストライカーには バロンドール受賞者のハリー・ケイン がいる。それでも継続的に出場機会を得て、フル代表にも選ばれた。

2026年夏には 不運な太ももの負傷でワールドカップ出場の夢を絶たれた が、直近の国内・大陸大会でのシーズン序盤の出遅れも克服した。2027年には、権威ある ゴールデンボーイ賞の有力候補 となるはずだ。