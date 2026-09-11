現在はジョージア1部のイベリア1999で期限付き移籍中のこのティーンエージャーは、保有元クラブであるコルヘティ1913より1つ上のカテゴリーでプレーすることで成長を加速させている。印象的なこの期間には、昨年5月のガグラ戦でシニアのプロキャリア初ゴールを記録するという、若きキャリアの重要な節目も含まれている。

ジョージアでの印象的なパフォーマンスは、欧州大陸の強豪クラブの目にも留まった。ユベントスとリバプールはいずれもこの選手への強い関心が伝えられており、この1年にわたってその成長を注意深く見守ってきた。しかし、アーセナルによる売り込みと、近年若手をトップチームに組み込んできた実績が決め手となり、最終的には将来に向けて同選手の獲得に成功。国内外のライバルクラブとの争奪戦を制した。