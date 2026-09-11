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「次のクワラツヘリア！」、アーセナルがリバプールとユベントスを上回り、ジョージアの逸材を獲得へ
アーセナル、ジョージアの逸材を巡る争奪戦を制す
アーセナルは、ジョージアの有望株アンドリア・バルティシュビリの獲得を完了し、スカウティング部門にとって再び大きな補強面での成功を収めた。17歳の同選手はロンドン北部の名門クラブとプレ契約を締結しており、この合意により7月に正式加入する予定となっている。
スカウティング界隈で「次のクバラツヘリア」と広く評されるこのティーンエイジャーは、同胞の著名選手クヴィチャ・クバラツヘリアと直接比較されている。技術的な柔軟性で知られるバルティシュビリは、攻撃面で優れた厚みをもたらし、攻撃的MFとしても、サイドのウイングとしても高い効率でプレーできる。
- AFP
バルティシュヴィリが欧州の舞台で輝く
現在はジョージア1部のイベリア1999で期限付き移籍中のこのティーンエージャーは、保有元クラブであるコルヘティ1913より1つ上のカテゴリーでプレーすることで成長を加速させている。印象的なこの期間には、昨年5月のガグラ戦でシニアのプロキャリア初ゴールを記録するという、若きキャリアの重要な節目も含まれている。
ジョージアでの印象的なパフォーマンスは、欧州大陸の強豪クラブの目にも留まった。ユベントスとリバプールはいずれもこの選手への強い関心が伝えられており、この1年にわたってその成長を注意深く見守ってきた。しかし、アーセナルによる売り込みと、近年若手をトップチームに組み込んできた実績が決め手となり、最終的には将来に向けて同選手の獲得に成功。国内外のライバルクラブとの争奪戦を制した。
国際舞台での実績とヘイル・エンドでの成長
国際舞台では、バルティシュビリはジョージアの各年代別代表で主力を担ってきた。U-16からU-21まで自国を代表しており、そうした国際サッカーでの経験によって、イングランドのサッカーが求めるフィジカル面と戦術面の要求に十分に備えている。アーセナルが積極的に進めるアカデミー補強の中で、ヘイル・エンドに加わる新たな注目株となる。
このジョージア人ウインガーの獲得は、アーセナルのアカデミーにとって多忙な補強期間に続くものだ。つい今週初めにも、アーセナルはクリスタル・パレスから40ゴールを記録した有望株マイロ・バーナードの加入を発表した。クラブの戦略は明確である。欧州と英国全土から最高の10代の才能を見極めて確保し、アルテタのトップチーム構想へとユース年代から直接つながる道筋を築くことで、 squad内の長期的な持続性と質を確保しようとしている。
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アーセナルによるアカデミー補強の積極策
この夏の移籍市場では、ロンドン・コルニーのトレーニング施設で活発な動きが続いている。今月初めには、クラブがマンチェスター・ユナイテッドのジェームズ・スキャンロンとハビーブ・オグンネイェの2人をオールド・トラッフォードから引き抜くことに成功し、アカデミー界隈に衝撃が走った。
さらにフットボールリーグ各クラブやその外部からも新戦力が加わっており、イゴール・タイジョンがブラックバーン・ローヴァーズから加入。アクセル・ドンチェフがカーディフ・シティから到着し、フェニックス・ブレイニーは北アイルランドのラルンから加入した。補強の勢いに衰えは見られず、高い評価を受けるエクアドル人の双子、エドウィン・キンテロとホルガー・キンテロについては、来年8月の加入に向けてすでに事前契約が結ばれている。
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