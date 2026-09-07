ブンデスリーガのアウクスブルクに所属する19歳DFバンクスは、これまでU-17、U-19、U-20の各世代でアメリカを代表してきた後、9月に初めてアメリカ代表のキャンプに招集された。ただ、韓国戦と日本戦には出場せず、その後はアメリカ代表に復帰していない。

このセンターバックは3月の招集候補に入っていたが、ドイツからの関心がある中で、二重国籍を持つDFであるバンクスは自身の代表での将来について選択肢を見極めるため、3月のキャンプを辞退することを選んだ。もしバンクスがドイツ代表としてプレーする場合は、一度限りの国籍変更申請を行う必要がある。

「当時、みんなが自分をとても温かく迎え入れてくれたので、彼らのことはうれしく思っていたし、［ワールドカップ］は複雑な思いで見ていた」 と『キッカー』に語った。アメリカ代表とドイツ代表のどちらを選ぶかという過程について問われた際のコメントだ。

「時々、あそこにいられたらクールだろうなと思うことはあった。でも、それを引きずることはなかった。自分は後から物事を後悔するタイプではない。将来を見据えて決断したし、それは正しいものだ」

ただ、最終決断はまだ下されておらず、そのためバンクスはアメリカ代表の今後のキャンプに向けた選択肢とは見なされていない。