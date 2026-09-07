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Goal.com
ライブ
Noahkai Banks, USMNTGetty
Ryan Tolmich

翻訳者：

「次のキャンプで彼を考慮することはできない」 マウリシオ・ポチェッティーノがノアカイ・バンクスの現状に言及、DFはアメリカ代表かドイツ代表かの将来を見極める状況にある

アメリカ合衆国
ノアカイ・バンクス
M. Pochettino
FCアウクスブルク

アメリカ男子代表のマウリシオ・ポチェッティーノ監督は、アウクスブルクDFノアカイ・バンクスが代表としての将来についてなお決断していないため、チームの次回キャンプに向けた招集候補には入らないと語った。バンクスは3月、アメリカ男子代表からの招集候補から自ら外れ、最終的にはアメリカとドイツの両方を視野に将来を熟考する中で、ワールドカップについても同様の判断を下していた。

  • imago-sport-1082211625.jpgLucca Fundel

    状況

    ブンデスリーガのアウクスブルクに所属する19歳DFバンクスは、これまでU-17、U-19、U-20の各世代でアメリカを代表してきた後、9月に初めてアメリカ代表のキャンプに招集された。ただ、韓国戦と日本戦には出場せず、その後はアメリカ代表に復帰していない。

    このセンターバックは3月の招集候補に入っていたが、ドイツからの関心がある中で、二重国籍を持つDFであるバンクスは自身の代表での将来について選択肢を見極めるため、3月のキャンプを辞退することを選んだ。もしバンクスがドイツ代表としてプレーする場合は、一度限りの国籍変更申請を行う必要がある。

    「当時、みんなが自分をとても温かく迎え入れてくれたので、彼らのことはうれしく思っていたし、［ワールドカップ］は複雑な思いで見ていた」 と『キッカー』に語った。アメリカ代表とドイツ代表のどちらを選ぶかという過程について問われた際のコメントだ。

    「時々、あそこにいられたらクールだろうなと思うことはあった。でも、それを引きずることはなかった。自分は後から物事を後悔するタイプではない。将来を見据えて決断したし、それは正しいものだ」

    ただ、最終決断はまだ下されておらず、そのためバンクスはアメリカ代表の今後のキャンプに向けた選択肢とは見なされていない。

    • 広告
  • Mauricio Pochettino(C)Getty Images

    何が語られたのか

    「我々は、代表選択の可能性があるすべての二重国籍選手と連絡を取っている」とポチェッティーノ監督は語った。「もちろん、我々にとって見極めることは重要だと思う。なぜなら、それはつながりであり、とても重要な人間的なつながりだからだ。たとえノキ［ノアカイ］のケースのように、彼が考えを変えず、待っている状況だとしてもね。まだ決断は出ていないし、もちろん次回のキャンプに向けて彼を考慮することはできない。そういう状況だ。

    「それでも、我々と組織は、決断を下す可能性のあるすべての二重国籍選手や選手たちと取り組んでいる。そう、その人間的なつながりは重要だ。なぜなら、いつか彼らが自分たちは守ることができる、この代表のために戦いたい、この代表チームの一員になりたいと感じたなら、そしてもちろん、彼らにその資格があり、我々も関与するに値すると考えるなら、当然招集することになる。このケースでは、ノキはワールドカップ前に我々が話した時とまだ同じ状況にある」

  • imago-sport-1082270596.jpgSportfoto Rudel

    バンクスの今季ここまで

    アウクスブルクのDFはブンデスリーガで台頭し、2025-26シーズンにはリーグ戦23試合に出場した。しかし、そのシーズン終盤の数カ月は出場機会が減り、シーズン最後の8試合ではわずか2試合の出場にとどまった。

    ただ、その後はチームの守備陣で定位置を奪い返し、今季開幕からブンデスリーガ最初の2試合はいずれも勝利で、ともに90分フル出場。さらにDFBポカールでも白星スタートを切った。バンクスが守備に入ったこの3試合で、アウクスブルクの失点はわずか1に抑えられている。


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  • imago-sport-1082475705.jpgPro Sports Images

    次に何が起こる？

    アウクスブルクは土曜日、今季3試合目に臨み、ホームでUSMNTのスターであるマリク・ティルマン擁するバイヤー・レバークーゼンと対戦する。一方、USMNTはまもなくインターナショナルブレークのために招集され、ペルー、チリ、メキシコ、カナダとの試合が予定されている。

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