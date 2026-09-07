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翻訳者：
「次のキャンプでは彼を検討できない」 マウリシオ・ポチェッティーノがノアカイ・バンクスの近況を明かす、DFは今後アメリカ代表かドイツ代表かを熟考中
- Lucca Fundel
状況
ブンデスリーガのアウクスブルクに所属する19歳DFバンクスは、此前にU-17、U-19、U-20の各世代でアメリカ代表としてプレーしており、9月に初めてUSMNTのキャンプへ招集された。ただ、韓国戦と日本戦では出場がなく、それ以降はUSMNTに復帰していない。
このセンターバックは3月の招集候補に入っていたが、ドイツからの関心がある中で、自身の代表としての将来について選択肢を見極めるため、3月のキャンプ参加を見送ることを選んだ。もしバンクスがドイツ代表としてプレーする場合は、一度限りの代表変更手続きを行う必要がある。
「あの時、みんなが本当に温かく迎え入れてくれたので、［ワールドカップ］は複雑な気持ちで見ていたし、彼らのことはうれしく思っていた」と『Kicker』に語り、USMNTとドイツのどちらを選ぶかというプロセスについて問われると、そう振り返った。
「時々、自分もそこにいられたらクールだっただろうなと思うことはあった。でも、そのことにとらわれることはなかった。自分は後から物事を後悔するタイプではない。将来を見据えて決断したし、それは正しいものだった」
ただし、最終的な決断はまだ下されておらず、そのためバンクスはUSMNTの今後のキャンプに向けた選択肢とは見なされていない。
- (C)Getty Images
何が語られたのか
「我々は、代表選択の可能性があるすべての二重国籍選手と連絡を取っている」とポチェッティーノ監督は語った。「我々にとっては、もちろん見極めることが重要だと思う。なぜなら、それはつながりであり、とても重要な人間的なつながりでもあるからだ。たとえノキ［ノアカイ］のケースのように、彼が考えを変えずに待っているとしてもね。まだ決断は出ていないし、もちろん次のキャンプに向けて彼を考慮することはできない。それが現状だ。
「それでも、我々と組織は、決断を下す可能性のあるすべての二重国籍選手や選手たちに働きかけている。そう、その人間的なつながりは重要だ。なぜなら、いつか彼らが自分たちは守ることができる、この代表のために戦いたい、この代表チームの一員になりたいと感じたなら、そしてもちろん、その資格があり、我々も関与に値すると判断したなら、当然招集することになる。このケースでは、ノキはワールドカップ前に我々が話した時と変わらない状況にある」
- Sportfoto Rudel
バンクスの今季ここまで
アウクスブルクのDFはブンデスリーガで台頭し、2025-26シーズンにはリーグ戦23試合に出場した。しかし、そのシーズン終盤の数カ月は出場機会が減り、アウクスブルクのシーズン最後の8試合では2試合に出場しただけだった。
それでも、彼はチームの守備陣で定位置を取り戻している。クラブの今季最初のブンデスリーガ2試合はいずれも勝利で、さらにシーズン開幕のDFBポカールでも勝利を収めたが、彼はいずれの試合でも90分間プレーした。バンクスが守備に入ったこの3試合で、アウクスブルクの失点はわずか1にとどまっている。
- Pro Sports Images
次に何が起こる？
アウクスブルクは土曜日、今季3試合目に臨み、USMNTのスターであるマリク・ティルマン擁するバイエル・レバークーゼンをホームに迎える。一方のUSMNTは、ペルー、チリ、メキシコ、カナダとの試合を含むインターナショナルウィークに向け、まもなく招集される。
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