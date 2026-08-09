このブラジル人選手がスタンフォード・ブリッジを離れる決断を下した背景には、中盤のポジション争いの激しさがあったと報じられている。モイセス・カイセドが新契約にサインし、チェルシーがエンソ・フェルナンデスに驚異的な1億2000万ポンドの値札を付けたことで、サントスのトップチーム入りへの道は瞬く間に閉ざされた。

移籍は急速に進み、オールド・トラッフォード行きのチャンスが具体化すると、迷っている余地はほとんどなかった。「代理人から電話があった瞬間、妻に伝えた。すると妻は『うん、行かなきゃ』と言った」とサントスは振り返った。「マンチェスター・ユナイテッドは本当にビッグクラブだ。ここに来られてとてもうれしいし、すべての試合に勝ちたい」

ロンドン西部を突然離れる形にはなったが、以前の所属先に悪感情は抱いていない。一方で、その視線はイングランド北西部で自身の足跡を残すことにしっかりと向けられている。「チェルシーが在籍期間中にしてくれたすべてに感謝している」と彼は付け加えた。「でも、もうチェルシーは終わった。今の僕のホームはここだ。長く長くここにいて、たくさんのトロフィーを勝ち取りたい」