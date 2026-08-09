Lehtikuva
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次のカゼミーロに？ アンドレイ・サントス、5000万ポンドでチェルシー移籍後、マンチェスター・ユナイテッドでブラジルのレジェンドの後継者になれると主張
伝説の後継者となる
昨季終了時のカゼミーロ退団により、マンチェスター・ユナイテッドにはチャンピオンズリーグ5度制覇を誇る選手の後継者を見つけるという困難な課題が残された。ユナイテッドは2022年にこのベテラン獲得へ7000万ポンドを投じていたが、22歳のサントスはより長期的なビジョンを体現する存在だ。そうした重圧がある中でも、元チェルシーのこの選手は比較されることを避けてはいない。
このブラジル人選手はすでにプレシーズンでその期待の高さを正当化し始めている。4試合すべての親善試合で先発し、ヨーテボリで行われたヨーロッパ連覇中の王者パリ・サンジェルマン戦でも支配的なパフォーマンスを見せた。技術面での安定感と守備面での状況判断の良さが際立っており、キャリックの4-2-3-1システムに必要な戦術的アンカーとなり得ることを示している。
- Every Second Media
サントス、カゼミーロの役割を埋められると自信
ユナイテッドの選手として初めてメディア対応したブラジル人は、インテル・マイアミでリオネル・メッシとともにキャリアを続けるカゼミーロに代わる重圧を受け止めた。「自分にとってカゼミーロは、言ってみればレジェンドのような存在だ」とサントスは語った。「だから彼は去った。でも今は自分がここにいる。だから、自分もカゼミーロが昨季にやったようなことをできると感じているし、それをやるためにここに来た」
また、このブラジル人は、中盤の底で高い技術力を求めるキャリックのシステムにおける自身の適性についても説明した。「自分の特長としては、より低い位置で6番のようにプレーするのが好きだし、そうする方が好みだ」と付け加えた。「だから、ボールがない時はチームメートを助けようとするし、ボールを持った時はライン間を割るプレーが大好きだ」
チェルシーの過密状況から抜け出す
このブラジル人選手がスタンフォード・ブリッジを離れる決断を下した背景には、中盤のポジション争いの激しさがあったと報じられている。モイセス・カイセドが新契約にサインし、チェルシーがエンソ・フェルナンデスに驚異的な1億2000万ポンドの値札を付けたことで、サントスのトップチーム入りへの道は瞬く間に閉ざされた。
移籍は急速に進み、オールド・トラッフォード行きのチャンスが具体化すると、迷っている余地はほとんどなかった。「代理人から電話があった瞬間、妻に伝えた。すると妻は『うん、行かなきゃ』と言った」とサントスは振り返った。「マンチェスター・ユナイテッドは本当にビッグクラブだ。ここに来られてとてもうれしいし、すべての試合に勝ちたい」
ロンドン西部を突然離れる形にはなったが、以前の所属先に悪感情は抱いていない。一方で、その視線はイングランド北西部で自身の足跡を残すことにしっかりと向けられている。「チェルシーが在籍期間中にしてくれたすべてに感謝している」と彼は付け加えた。「でも、もうチェルシーは終わった。今の僕のホームはここだ。長く長くここにいて、たくさんのトロフィーを勝ち取りたい」
- Getty Images Sport
すべての大会でタイトル獲得を目指している
昨季のプレミアリーグを3位で終えたユナイテッドは、今季はチャンピオンズリーグとの並行開催というさらなる厳しさにも直面する。キャリックは再編したスカッドに対し、首位との差を縮めることを課しており、サントスもその高い目標に完全に足並みをそろえている。
「マンチェスター・ユナイテッドについて話す時、そこにあるのは勝利だ」とサントスは締めくくった。「可能な限りすべてのタイトルを勝ち取るために、僕たちは毎日懸命に働かなければならない。そして個人としても自分の目標があるし、その目標を持ってチームメイトとともに努力し、いくつかのタイトルを勝ち取りたいと思っている」 その強気な主張が本当に試されるのは、公式戦が始まってからとなる。
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