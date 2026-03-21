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Tim Ursinus

翻訳者：

次なる新人デビュー戦！16歳の選手がFCバイエルン・ミュンヘンで、ユニオン・ベルリン戦でプロデビューを果たす

ブンデスリーガのホームゲーム、ユニオン・ベルリン戦でも、FCバイエルン・ミュンヘンでは新戦力が活躍を見せた。

わずか16歳のエルブリン・オスマニは、アイゼレン戦にてプロデビューを果たした。87分にレオン・ゴレツカと交代でピッチに立った。また、グイド・デッラ・ロヴェレ（18）もヴィンセント・コンパニー監督の招集メンバーに初めて名を連ねたが、出場機会には恵まれなかった。

  • チャンピオンズリーグのラウンド16第2戦、アタランタ・ベルガモ戦でも、ドイツの歴代最多優勝クラブであるバイエルン・ミュンヘンの選手層が逼迫していたため、2人の若手選手がデビューを果たしていた。デニズ・オフリとフィリップ・パヴィッチは、それぞれ後半に途中出場した。

    土曜日、コンパニー監督は再び多くの選手を欠く事態に直面した。ニコラス・ジャクソン（レッドカード）、ルイス・ディアス（イエローカード2枚）、ジョナサン・ター（イエローカード5枚）が出場停止で欠場したほか、ジャマル・ムシアラ（足首の不調）、アルフォンソ・デイヴィス（太ももの負傷）、 マヌエル・ノイアー（筋断裂）、スヴェン・ウルライヒ（筋束断裂）が負傷により欠場した。さらに、アレクサンダル・パブロヴィッチも直前に股関節の不調により出場を見送った。

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  • Della RovereImago Images

    FCバイエルン・ミュンヘン：ベンチにはベテラン選手がわずか3人

    デッラ・ロヴェレとオスマニは、ともに中盤が本職だ。前者は2024年、クレモネーゼのユースからミュンヘンに加入した。このイタリア人選手はすでにバイエルン・リージョナルリーガのセカンドチームで欠かせない存在となっており、リーグ戦21試合で4ゴール、10アシストを記録している。一方、オスマニは2017年からバイエルンのユースでプレーしており、これまではU-17での出場に限られていた。 

    ディフェンダーのパヴィッチとオフリも再びメンバー入りした。ゴールキーパーのレナード・プレスコットと攻撃的選手であるマヨン・カルドソという、さらに2人の有望株がメンバーに名を連ねた。後者はすでにグラッドバッハ戦でデビューを果たしており、ユニオン戦でも終盤数分間プレーした。ベンチメンバーはラファエル・ゲレイロ、伊藤宏樹、トム・ビショフで締めくくられた。

  • FCバイエルン・ミュンヘン、試合日程：FCBの今後の試合

    日付時間試合
    4月4日（土）15時30分SCフライブルク 対 FCバイエルン（ブンデスリーガ）
    4月7日（火）21時レアル・マドリード 対 FCバイエルン（チャンピオンズリーグ）
    4月11日（土）18時30分FCザンクト・パウリ 対 FCバイエルン（ブンデスリーガ）
    4月15日（水）21時FCバイエルン - レアル・マドリード（チャンピオンズリーグ）
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