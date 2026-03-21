次なる新人デビュー戦！16歳の選手がFCバイエルン・ミュンヘンで、ユニオン・ベルリン戦でプロデビューを果たす

チャンピオンズリーグのラウンド16第2戦、アタランタ・ベルガモ戦でも、ドイツの歴代最多優勝クラブであるバイエルン・ミュンヘンの選手層が逼迫していたため、2人の若手選手がデビューを果たしていた。デニズ・オフリとフィリップ・パヴィッチは、それぞれ後半に途中出場した。

土曜日、コンパニー監督は再び多くの選手を欠く事態に直面した。ニコラス・ジャクソン（レッドカード）、ルイス・ディアス（イエローカード2枚）、ジョナサン・ター（イエローカード5枚）が出場停止で欠場したほか、ジャマル・ムシアラ（足首の不調）、アルフォンソ・デイヴィス（太ももの負傷）、 マヌエル・ノイアー（筋断裂）、スヴェン・ウルライヒ（筋束断裂）が負傷により欠場した。さらに、アレクサンダル・パブロヴィッチも直前に股関節の不調により出場を見送った。