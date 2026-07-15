サノは250万ユーロという、今思えば笑ってしまうほど安い移籍金で2024年にFSV加入。マインツではすぐに実力を示し、特に昨季はリーグ屈指のMFに成長した。

「05」の愛称で知られるマインツでは通算84試合に出場し、2得点5アシストを記録。クラブとの契約は2028年6月30日まで。

日本代表として米・加・墨開催のW杯にも出場。16強でブラジルに1－2で敗れるまで4試合中3試合にフル出場した。 対セレソン戦では1-0の先制点をマークし、グループリーグのチュニジア戦（4-0）ではアシストを記録した。

さらに、中盤の要ナディエム・アミリの退団も懸念されている。RBライプツィヒがドイツ代表MFに注目していると噂される。