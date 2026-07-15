『Sport Bild』によると、リヴァプールFCが日本人MFに接触している。獲得すれば、クラブは新たな移籍金記録を樹立する。
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次なる大型移籍が浮上。ブンデスリーガの注目株がリヴァプールFCの獲得候補に。
報道によると、プレミアリーグのクラブはサノの移籍金として6000万ユーロをマインツに支払う用意がある。実現すれば、25歳のサノはクラブ史上最高額で放出される。
これまでの最高額は2024/25年夏、マインツがブラヤン・グルダを3150万ユーロでブライトンへ売却したとき。ドイツ代表グルダの移籍金は、今回のサノの半額以下だった。
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サノは250万ユーロという、今思えば笑ってしまうほど安い移籍金で2024年にFSV加入。マインツではすぐに実力を示し、特に昨季はリーグ屈指のMFに成長した。
「05」の愛称で知られるマインツでは通算84試合に出場し、2得点5アシストを記録。クラブとの契約は2028年6月30日まで。
日本代表として米・加・墨開催のW杯にも出場。16強でブラジルに1－2で敗れるまで4試合中3試合にフル出場した。 対セレソン戦では1-0の先制点をマークし、グループリーグのチュニジア戦（4-0）ではアシストを記録した。
さらに、中盤の要ナディエム・アミリの退団も懸念されている。RBライプツィヒがドイツ代表MFに注目していると噂される。
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