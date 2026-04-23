リベリーはセーベナー・シュトラーセへの復帰を検討している。ただし、実現するか、どのような形で復帰するか、43歳の彼がどんな役割を担うかはまだ不明だ。

2007～2019年バイエルンでプレーし、ミュンヘンで人気を集めたリベリーは、2022年に3部のUSサレルニターナで現役を引退。その後、2024年3月まで同クラブでテクニカルコーチを務め、指導経験もある。

2025年には監督業への意欲を示し、ドイツ紙『Bild』に「昨年、UEFA Aライセンスを取得した」と語った。昨秋にはプロチームを指導できるプロライセンスの講習も開始している。