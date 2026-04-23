ドイツ紙『ビルト』によると、フランク・リベリーもドイツの最多優勝クラブ加入間近だ。同紙は、彼がミュンヘン2軍のアシスタントコーチ候補で、ダンテの次期アシスタントになると報じた。
AFP
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次なる劇的な復帰：またしてもクラブのレジェンドがFCバイエルンに帰ってくるのか？
スカイ・スポーツによると、このブラジル人センターバックはバイエルンとの契約にすでにサインしており、来季からホルガー・ザイツの後任としてU-23監督に就任する見込みだ。
ザイツは2020年から（短期中断を除き）セカンドチームを率い、2018/19シーズンにはリーガ・リージョナルで優勝した。新キャンパス責任者ミヒャエル・ヴィージンガーによる組織再編で監督を退任するが、クラブに残る可能性もある。
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リベリーは12年間、FCバイエルン・ミュンヘンでプレーした
リベリーはセーベナー・シュトラーセへの復帰を検討している。ただし、実現するか、どのような形で復帰するか、43歳の彼がどんな役割を担うかはまだ不明だ。
2007～2019年バイエルンでプレーし、ミュンヘンで人気を集めたリベリーは、2022年に3部のUSサレルニターナで現役を引退。その後、2024年3月まで同クラブでテクニカルコーチを務め、指導経験もある。
2025年には監督業への意欲を示し、ドイツ紙『Bild』に「昨年、UEFA Aライセンスを取得した」と語った。昨秋にはプロチームを指導できるプロライセンスの講習も開始している。