移籍専門家のファブリツィオ・ロマーノ氏によると、アトレティコ・マドリードのアレクサンデル・ソルロートが候補に挙がっている。ただし、移籍金での合意は未だない。
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次なる元ブンデスリーガのストライカーが加入する見込みだ。ユヴェントスはドゥシャン・ヴラホヴィッチの後任を見つけたようだ
2024年、元RBライプツィヒのFWは3200万ユーロでレアル・ソシエダからアトレティコ・マドリードに移籍。公式戦107試合で44得点を挙げたが、ディエゴ・シメオネ監督の下で定位置を確保できなかった。
ユヴェントスは、契約満了で更新しないとの報道があるヴラホヴィッチの退団を見越し、この動きに出た。加入時に移籍金8500万ユーロを記録した同選手とクラブは、難航した交渉の末、合意に至らなかった。 これにより26歳の彼はフリーで新天地へ移れる見込みだ。最近はバイエルン・ミュンヘンやバルセロナが関心を示していると噂されてきた。
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ユヴェントスはフォワード陣に問題を抱えている：オペンダはまたも退団か？
一方、ソルロートは2028年までアトレティコと契約しており、獲得には多額の費用がかかる。昨季6位に終わったユベントスは、CL出場権を逃し、攻撃陣の補強が急務だ。
ジョナサン・デイヴィッド（8ゴール、5アシスト）もロイス・オペンダ（2ゴール）も期待外れだった。後者はセリエAで10位以内に入れば買い取り義務が発生するため、ユヴェントスはRBライプツィヒに4000万ユーロ以上を支払い完全移籍する見込みだ。 一方で、このベルギー人FWの退団説も再浮上。フランクフルトが獲得を検討していると報じられている。
アレクサンダー・ソルロート：昨シーズンの成績データと統計
ゲーム 54 ゴール 20 アシスト1 1