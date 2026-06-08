次なる元ブンデスリーガのストライカーが加入する見込みだ。ユヴェントスはドゥシャン・ヴラホヴィッチの後任を見つけたようだ

2024年、元RBライプツィヒのFWは3200万ユーロでレアル・ソシエダからアトレティコ・マドリードに移籍。公式戦107試合で44得点を挙げたが、ディエゴ・シメオネ監督の下で定位置を確保できなかった。

ユヴェントスは、契約満了で更新しないとの報道があるヴラホヴィッチの退団を見越し、この動きに出た。加入時に移籍金8500万ユーロを記録した同選手とクラブは、難航した交渉の末、合意に至らなかった。 これにより26歳の彼はフリーで新天地へ移れる見込みだ。最近はバイエルン・ミュンヘンやバルセロナが関心を示していると噂されてきた。