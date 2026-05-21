『キッカー』誌によると、40歳のドイツ代表新エースが土曜のVfBシュトゥットガルトとのワールドカップ決勝に出場できるかは依然不明だ。
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欠場の可能性は「十分にある」：DFBポカール決勝を控えたFCバイエルン、マヌエル・ノイアーへの懸念が続く
専門誌によると、当初は木曜にふくらはぎの再検査を行い、ノイアーのベルリン戦出場可否を決める予定だった。しかし、決定は金曜午前、空港へ向かう前に再延期された。ノイアーは依然として練習に参加できていない。
ノイアーは先日のブンデスリーガ第34節ケルン戦（5－1）で左ふくらはぎの痛みを再発し、前半だけで交代した。同箇所は今季2度の軽度断裂歴があり、医療スタッフも慎重だ。
この状況を踏まえ、米国・カナダ・メキシコで開催されるワールドカップも見据え、決勝ではリスクを回避。万が一の場合は22歳の代役ヨナス・ウルビックに初の大舞台で力を示す機会を与える方針で、ウルビックがVfB戦でゴールを守る可能性は十分にあるという。
- AFP
マヌエル・ノイアーがW杯でドイツ代表に復帰、「オーラ」をめぐる騒動。
ドイツ代表からの引退を撤回したノイアーに加え、ウルビッヒも北米遠征に同行する。ただし、2025年1月に1.FCケルンからバイエルン・ミュンヘンへ移籍したばかりのウルビッヒはトレーニング参加のみで、代表メンバーには含まれない。
2024年に一度は代表を退いたノイアーは、今回正ゴールキーパーとして主要大会に戻る。ナゲルスマン監督は木曜日の公式メンバー発表でこれを明言し、オリバー・バウマンへの影響を考慮した。
ナゲルスマンは「マヌには私にもオリにもないオーラと実績がある」と説明。オリを傷つけないよう配慮も示した。
ノイアーの負傷歴についても「出場すればチームを助けるが、最近は出場していない時期もあった。その可能性も想定内だ」と説明した。 多くの試合に出場できれば理想的だが、万が一試合がキャンセルされても、W杯予選で示したようにオリバー・バーマンがしっかりとカバーしてくれる」と説明した。