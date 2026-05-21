欠場の可能性は「十分にある」：DFBポカール決勝を控えたFCバイエルン、マヌエル・ノイアーへの懸念が続く

専門誌によると、当初は木曜にふくらはぎの再検査を行い、ノイアーのベルリン戦出場可否を決める予定だった。しかし、決定は金曜午前、空港へ向かう前に再延期された。ノイアーは依然として練習に参加できていない。

ノイアーは先日のブンデスリーガ第34節ケルン戦（5－1）で左ふくらはぎの痛みを再発し、前半だけで交代した。同箇所は今季2度の軽度断裂歴があり、医療スタッフも慎重だ。

この状況を踏まえ、米国・カナダ・メキシコで開催されるワールドカップも見据え、決勝ではリスクを回避。万が一の場合は22歳の代役ヨナス・ウルビックに初の大舞台で力を示す機会を与える方針で、ウルビックがVfB戦でゴールを守る可能性は十分にあるという。