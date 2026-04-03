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「機械のような選手であり、紳士でもある」――ルイス・ディアス、バイエルン・ミュンヘン加入以来ハリー・ケインから学んだことを明かす
バイエルン州における致命的な提携
ディアスがアリアンツ・アレーナでケインと合流してからわずか8ヶ月で、バイエルン・ミュンヘンは欧州サッカー界で最も恐れられる攻撃陣を築き上げたと言えるだろう。オリゼがトリオを完成させたこのドイツの強豪は、圧倒的な好調ぶりを発揮し、ブンデスリーガで驚異的な97ゴール、さらにチャンピオンズリーグで32ゴールを記録している。
この得点爆発の中心にいるのがケインであり、彼は今シーズンだけで48ゴールを記録している。しかし、ディアスは、このイングランド人選手を特別なものにしているのは、単に決定力だけではないと主張する。チームのダイナミクスへの総合的な貢献や、ピッチ内外での献身的な姿勢こそが、彼の真価だと述べている。
- AFP
イングランド代表キャプテンへの絶賛
ESPNの取材に対し、元トッテナム所属の選手との仕事について語ったディアスは、ケインの驚異的な働きぶりと謙虚な人柄を真っ先に挙げた。コロンビア代表のディアスは、ケインが世界トップクラスのフォワードの一人であるにもかかわらず、ロッカールームでは驚くほど謙虚な姿勢を保ち続けていると指摘した。
「ハリーについては、選手としての彼は本当に素晴らしい。彼はすべてを完璧にこなす――深く下がって守備に参加し、ボールを奪い返し、アシストを決め、ゴールを挙げる。彼はまさにマシンのような存在であり、真の紳士だ。人としても非常に落ち着いており、彼のようなキャリアを持つ多くの選手が抱きがちなエゴを微塵も感じさせない」とディアスは語った。
落ち着きと集中力の教訓
試合の技術的な側面だけでなく、ディアスはケインのサッカーに対するメンタル面のアプローチも研究していると明かした。特に、イングランド代表キャプテンがプレッシャーの高い状況でも冷静さを保つ能力は、元リヴァプールのウインガーである彼に深い感銘を与えており、得点がなかなか決まらない時にはケインを頼りにしている。
「彼から学んだことがある。それは、困難な局面でも常に集中力を切らさない能力だ。前線の調子が上がらない時、彼は『心配するな、チャンスは来るし、君はゴールを決めるさ』と言ってくれる。彼がそう言ってくれるか、あるいは自らそれを実践してくれるか、どちらにせよ、彼からは多くのことを学んだ」とディアスは付け加えた。
- AFP
3つの戦線でタイトル獲得を目指す
シーズンもいよいよ佳境を迎える中、ディアスとケインの相乗効果は、ヴィンセント・コンパニー率いるチームにとって極めて重要となるだろう。バイエルンは現在、ブンデスリーガでの連覇に向けて順調に突き進んでいるが、真の試練はチャンピオンズリーグにある。そこでは、レアル・マドリードとの大物同士の対戦が準々決勝で待ち受けている。また、DFBポカールでも準決勝に進出している。