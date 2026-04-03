「機械のような選手であり、紳士でもある」――ルイス・ディアス、バイエルン・ミュンヘン加入以来ハリー・ケインから学んだことを明かす

ディアスがアリアンツ・アレーナでケインと合流してからわずか8ヶ月で、バイエルン・ミュンヘンは欧州サッカー界で最も恐れられる攻撃陣を築き上げたと言えるだろう。オリゼがトリオを完成させたこのドイツの強豪は、圧倒的な好調ぶりを発揮し、ブンデスリーガで驚異的な97ゴール、さらにチャンピオンズリーグで32ゴールを記録している。

この得点爆発の中心にいるのがケインであり、彼は今シーズンだけで48ゴールを記録している。しかし、ディアスは、このイングランド人選手を特別なものにしているのは、単に決定力だけではないと主張する。チームのダイナミクスへの総合的な貢献や、ピッチ内外での献身的な姿勢こそが、彼の真価だと述べている。