さらに、給与を巡る権力闘争も表面化している。ヴィニシウスは新契約で、現最高年俸のキリアン・エムバペを上回る報酬を要求しているという。 レアルは最近、選手層の厚みに苦慮し、それがアロンソ解任につながった。ペレス会長ら首脳陣は、問題児を厳しく叱責するより解任の方が簡単だと判断したようだ。『The Athletic』によると、ヴィニシウスやムバッペの周辺がクラブに与える影響力は脅威的だという。

アロンソは、戦術会議で寝たふりをする批判的な選手たちを見て「ここが幼稚園だとは知らなかった」と怒鳴り、手に負えなくなった。

後任には2軍から昇格したアルベロアが就いたが、成績も雰囲気も改善せず。 とりわけヴィニシウスには配慮し、彼のパフォーマンスは向上した。それでもチーム内には反発が残り、構想は早くも疑問視された。一部選手はメディアを通じて彼を批判し、団結していたという。

先週末の記者会見では「多くの嘘が流されている」と述べ、選手たちを擁護した。「私の選手たちがプロ意識に欠けているというのは嘘だ。選手たちが私に必要な敬意を払わなかったというのも嘘だ。そんなことは一度も起きていない。」

だが最近の出来事を考えると、彼の言葉はすべて真実とは限らない。ここ数週間の騒動は偶然ではないだろう。 今季は大きな目標を失ったまま終盤を迎えている。1月、国王杯では2部チームに敗れ16強止まり。4月にはCL準々決勝でバイエルンに敗退。 リーグでもバルサに大差をつけられ、日曜夜に王座が確定した。クラシコでも0-2で危なげなく敗れた。

一方、レアルには何の意味もない。傷ついたプライドに費やす時間が増え、些細なことが話題になる。ムバッペも例外ではなく、ガールフレンドのエステル・エクスポシトとのサルデーニャ旅行はファンから批判された。 ファンは、筋断裂から回復し日曜のクラシコに間に合うよう全力を尽くすべきだったと主張する。結局ムバッペはカンプ・ノウの試合メンバーから外れ、木曜のホーム・オビエド戦で復帰した場合、サポーターの激しい怒りに直面する可能性がある。

今季のレアルでは、ファンが選手にブーイングを浴びせる場面が何度もあった。標的は主にヴィニシウスで、アルベロアが「無条件にチームを支持してほしい」と呼びかけたが効果は限定的だった。混乱の火種は今もくすぶり続けている。