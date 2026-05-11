次々と内部事情が公になり、陰謀、口論、怒号、傷ついたプライド、甚至い乱闘まで勃発した。 1990年代のバイエルン・ミュンヘンでは、こうした騒動が日常で、ロタール・マテウス、ユルゲン・クリンスマン、マリオ・バスラー、ジョバンニ・トラパットーニらが主役だった。チームは常に騒がしく、当時ドイツで最もタイトルを取ったクラブは「FCハリウッド」と呼ばれた。 スポーツよりも騒動や人間ドラマが注目された時期だった。
翻訳者：
機内で起きた騒動は、衰退する流れの氷山の一角に過ぎない。レアル・マドリードは、現代の「FCハリウッド」へと転落している。
2025/26シーズンのレアル・マドリードは、かつてのミュンヘン「FCハリウッド」と同じ道を歩んでいる。むしろ、現在の騒動は当時のバイエルンより深刻だ。 先週は、主将フェデリコ・バルベルデがチームメイトのアウレリアン・チュアメニとの口論の末、頭を打って病院に運ばれた。
一時意識を失ったともされるこのロッカールームの騒動は、チャンピオンズリーグ最多優勝を誇る名門が混乱の底なし沼にはまっていることを示した。混乱のきっかけは2024年6月のチャンピオンズリーグ制覇だったかもしれない。 CL決勝でドルトムントを2-0で破り、バルセロナに大差をつけてリーグも制した。
決勝ではトニ・クロース、ナチョ、ダニ・カルバハルが先発し、終盤にルカ・モドリッチとルーカス・バスケスも出場した。このうち4人が2024年と2025年のオフに退団。カルバハルは今季限りでの退団が濃厚で、チーム内での役割は縮小している。
『The Athletic』は、クロースやナチョの退団が混乱の一因と報じる。チームには大きなエゴを統率するリーダーがいない。規律を取り戻す強いキャラクターや、団結を示す手本も不足している。その結果、内部問題はさらに深刻化している。
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レアル・マドリードはシャビ・アロンソ監督の下でチームが分裂していたようだ。
「レアル・マドリードの現状は『非常に悲しい』」とトレーニングセンターの騒動を目撃した情報筋が『The Athletic』に語った。同筋は「クラブには大きな問題がある」とも話した。2シーズン連続無冠が濃厚なレアル。問題の深刻さはピッチ内にとどまらない。
前季はカルロ・アンチェロッティでさえ内部分裂を抑えきれず、シャビ・アロンソには欧州とスペインの頂点奪還が期待されていた。 しかし彼は失敗した。原因はチーム体制を整えられなかったこと、あるいは、虚栄心が横行する環境では成功自体が不可能だったことだ。
結果も悪くはなく、34試合で6敗だった。後任アルベロアは24試合で7敗。
アロンソ解任時、レアルは首位バルサを追い上げていたが、その後徐々に離された。結局、彼が職を失った最大理由は選手たちの支持を得られなかったためだ。特にヴィニシウス・ジュニアは不満を露わにしていた。
2025年10月のバルセロナ戦で交代を命じられた際、彼は不満を露わにし、アロンソの指導法や戦術に納得できない数人のスター選手を率いていたという。 ジュード・ベリンガムやエドゥアルド・カマヴィンガも同調したとされ、チームは二分された。
アルバロ・アルベロアのレアル・マドリードでの任務も、失敗に終わることになっていた。
さらに、給与を巡る権力闘争も表面化している。ヴィニシウスは新契約で、現最高年俸のキリアン・エムバペを上回る報酬を要求しているという。 レアルは最近、選手層の厚みに苦慮し、それがアロンソ解任につながった。ペレス会長ら首脳陣は、問題児を厳しく叱責するより解任の方が簡単だと判断したようだ。『The Athletic』によると、ヴィニシウスやムバッペの周辺がクラブに与える影響力は脅威的だという。
アロンソは、戦術会議で寝たふりをする批判的な選手たちを見て「ここが幼稚園だとは知らなかった」と怒鳴り、手に負えなくなった。
後任には2軍から昇格したアルベロアが就いたが、成績も雰囲気も改善せず。 とりわけヴィニシウスには配慮し、彼のパフォーマンスは向上した。それでもチーム内には反発が残り、構想は早くも疑問視された。一部選手はメディアを通じて彼を批判し、団結していたという。
先週末の記者会見では「多くの嘘が流されている」と述べ、選手たちを擁護した。「私の選手たちがプロ意識に欠けているというのは嘘だ。選手たちが私に必要な敬意を払わなかったというのも嘘だ。そんなことは一度も起きていない。」
だが最近の出来事を考えると、彼の言葉はすべて真実とは限らない。ここ数週間の騒動は偶然ではないだろう。 今季は大きな目標を失ったまま終盤を迎えている。1月、国王杯では2部チームに敗れ16強止まり。4月にはCL準々決勝でバイエルンに敗退。 リーグでもバルサに大差をつけられ、日曜夜に王座が確定した。クラシコでも0-2で危なげなく敗れた。
一方、レアルには何の意味もない。傷ついたプライドに費やす時間が増え、些細なことが話題になる。ムバッペも例外ではなく、ガールフレンドのエステル・エクスポシトとのサルデーニャ旅行はファンから批判された。 ファンは、筋断裂から回復し日曜のクラシコに間に合うよう全力を尽くすべきだったと主張する。結局ムバッペはカンプ・ノウの試合メンバーから外れ、木曜のホーム・オビエド戦で復帰した場合、サポーターの激しい怒りに直面する可能性がある。
今季のレアルでは、ファンが選手にブーイングを浴びせる場面が何度もあった。標的は主にヴィニシウスで、アルベロアが「無条件にチームを支持してほしい」と呼びかけたが効果は限定的だった。混乱の火種は今もくすぶり続けている。
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レアル・マドリード：バルベルデとチュアメニの騒動の背景
一方、ムバッペは最近マドリードで報じられた不祥事の中心人物でもあった。4月末の練習試合で、自身がオフサイドと判定した副審のアベルロアに対し、激怒して侮辱的な言葉を浴びせたという。 これに対し、27歳のエムバペの代理人は、この一件も、彼に対する一般的な見方もかなり誇張されていると強調した。
それ以上に深刻だったのはバルベルデとチュアメニの衝突だ。The Athleticによると、先週水曜の練習でバルベルデが放った激しいタックルが発端だった。 チュアメニはこれに激怒。練習場でもロッカールームでも両者が小競り合いとなり、チームメイトが何度も仲裁に入ったという。
二人はいったん和解したが、翌日も対立は続いた。 バルベルデは翌日の練習でチュアメニとの握手を拒否し、激しいタックルで挑発。チュアメニは当初冷静だったが、ロッカールームで怒りが爆発した。
チュアメニは話し合いを求めましたが、バルベルデの侮辱に怒り、チームメイトを殴ったと報じられています。乱闘の末、バルベルデはテーブルに頭を打ち付け、出血して意識を失いました。 ロッカールームではチュアメニを含め、全員がバルベルデの容態を案じた。バルベルデは意識を取り戻した後、病院へ搬送され、頭部外傷で10～14日間の安静が必要と診断された。
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「ザ・スペシャル・ワン」が、火薬庫のようなレアル・マドリードを引き受けるのか？
レアルとバルベルデはこれを不運な事故と片付けようとしたが、クラブ幹部は激怒。2人にはそれぞれ50万ユーロの罰金が科された。
一方『The Athletic』は、レアルのロッカールームに詳しい筋の話として、騒動の主因はバルベルデだと報じた。同紙によると、彼はチーム内で「挑発者」とされ、「キャプテンとしてふさわしくない」振る舞いが見られるという。 この対立が深刻なため、2人が来季も一緒にプレーするのは「不可能」とされ、少なくとも1人が夏に退団すると見られる。さらに、内部分裂が他の選手の去就にも影響する恐れがある。 一方、クラブ側は「2人はすぐに和解し、チーム全員の前でわだかまりは消えた」と発表している。
それでも、ロッカールームの出来事がここまで詳細に漏れるのはなぜなのか。バルベルデは「誰かが噂を流している。タイトルを逃した今、クラブはいつも以上に監視されており、何でも誇張される」と語った。
噂の真偽はともかく、チーム内に不和があるのは確実だ。過去2年弱、ベルナベウは火薬庫のようだった。アルベロアは来季、その管理から解放される。彼の退任は既定路線で、後任はまだ決まっていない。
後任候補にはディディエ・デシャン、セバスティアン・ホーネスが挙げられたが、最近はジョゼ・モウリーニョが最有力と報じられる。2010～2013年にマドリードを率い、現在はベンフィカを指揮するポルトガル人監督を、ペレス会長が強く望んでいるという。 ロッカールームを掌握する力は確かだが、「スペシャル・ワン」の性格が「FCハリウッド」的な騒動をさらに呼ぶ恐れもある。
レアル・マドリードの今後の試合
日付
試合
大会
5月14日（木）21:30
レアル・マドリード vs. レアル・オビエド
ラ・リーガ
5月17日（日）19:00
セビージャ対レアル・マドリード
ラ・リーガ
日程未定
レアル・マドリード対アスレティック・ビルバオ
ラ・リーガ